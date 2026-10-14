Gestiones en Bangkok habilitaron acceso a líneas de crédito internacionales y fomentaron interés inversor en infraestructura y energía

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una serie de reuniones con autoridades del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en Bangkok, Tailandia, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La agenda incluyó conversaciones para ampliar el financiamiento destinado a la Argentina, impulsar inversiones privadas y avanzar en proyectos vinculados con los sectores energético y minero.

Uno de los principales encuentros fue con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; la vicepresidenta para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; y el vicepresidente para Europa, América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Alfonso García Mora.

Según informó Caputo, durante la reunión se analizaron nuevos proyectos con financiamiento del organismo y la posibilidad de ampliar los recursos disponibles para el país. El ministro también afirmó que el Gobierno trabaja para viabilizar nuevas inversiones privadas por u$s10.000 millones, aunque no precisó qué proyectos integrarían esa cartera.

Banco Mundial: inversiones privadas y asistencia para el RIGI

La agenda con el Banco Mundial incluyó la identificación de oportunidades de inversión privada en sectores estratégicos, con énfasis en la minería y la energía.

Caputo señaló que el organismo brindará asistencia técnica para el seguimiento y la ejecución de proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el programa creado para promover inversiones de gran escala en la Argentina.

De acuerdo con lo informado por el ministro, la cooperación apunta a:

Impulsar el desarrollo de los recursos mineros y energéticos

Aumentar las exportaciones y generar empleo

Desarrollar cadenas de valor

Favorecer la inclusión económica y financiera de las pequeñas y medianas empresas

Otro de los temas abordados fue la elaboración de una estrategia de inteligencia artificial, con la posibilidad de implementar proyectos que puedan extenderse a distintos sectores productivos y regiones del país, con participación de diferentes áreas del Banco Mundial.

Reunión con el BID y perspectivas de financiamiento

Caputo también se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn. Durante el encuentro, ambos equipos analizaron la cartera de proyectos en ejecución y las perspectivas de financiamiento para el próximo año.

El ministro destacó el respaldo del organismo al desarrollo económico argentino y al programa de reformas del Gobierno. La conversación se produjo después de que se oficializara un préstamo del BID por u$s500 millones destinado a reforzar los subsidios al gas y la compra de garrafas.

La agenda con el organismo multilateral forma parte de las gestiones del Ministerio de Economía para sostener y ampliar el financiamiento destinado a proyectos públicos y al desarrollo productivo.

El diálogo con el Tesoro de Estados Unidos

En Bangkok, Caputo mantuvo además una reunión con Erin Browne, subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro estadounidense, que integra el equipo encabezado por Scott Bessent.

Tras el encuentro, el ministro señaló que ambas partes coincidieron en la importancia de profundizar los vínculos bilaterales y avanzar sobre los acuerdos ya firmados. No se informaron nuevos compromisos financieros específicos derivados de esa reunión.

El contacto se inscribe en la estrategia del Gobierno de Javier Milei para consolidar la relación económica con Estados Unidos. En ese marco, el Ejecutivo también busca mantener el respaldo de Washington a su programa económico.

Las negociaciones con el FMI por la tercera revisión

La agenda internacional de Caputo incluyó una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros integrantes del equipo económico.

Después del encuentro, el ministro afirmó que las conversaciones abarcaron cuestiones internas y externas y destacó el reconocimiento de Georgieva a la política fiscal argentina. También indicó que los equipos técnicos continuarían trabajando para completar la tercera revisión del programa vigente.

La aprobación de esa instancia es necesaria para que el directorio del organismo evalúe un desembolso pendiente de u$s860 millones. Las negociaciones se desarrollan después de una misión técnica del FMI a Buenos Aires, que analizó el cumplimiento de las metas acordadas.

En materia fiscal, el Gobierno debe solicitar una dispensa por el incumplimiento de la meta de superávit primario del primer semestre: el resultado acumulado fue de $6,29 billones, frente al objetivo de $6,86 billones.

Cómo sigue la agenda de Caputo en Tailandia

Además de las reuniones bilaterales, el ministro tiene previsto participar en encuentros con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en actividades del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

También figura en su agenda un panel sobre la economía mundial, con la participación de Georgieva y funcionarios económicos de otros países, y una actividad organizada por el Banco Mundial sobre los efectos de las reformas en el crecimiento de América Latina y el Caribe.

Las reuniones se desarrollan mientras el Gobierno busca completar la revisión del acuerdo con el FMI, ampliar las fuentes de financiamiento internacional y promover inversiones privadas en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.