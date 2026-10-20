El lunes pasado debutó en la bolsa porteña el nuevo índice de acciones de empresas líderes MSCI Merval, con 19 empresas y una incorporación

El nuevo índice de acciones de empresas líderes, el MSCI Merval (MMSCI), debutó el lunes y había mucha expectativa. El mismo está conformado por 19 compañías argentinas líderes y la novedad es que se reincorporó al panel principal Cresud, que es una de las compañías agropecuarias más grandes y líderes de Argentina y de América Latina.

El dato a tener en cuenta es que el MSCI Merval registró una baja de 0,3% este martes y acumuló en estos dos días un retroceso de 2%.

Por el lado de la compañía debutante en este índice, Cresud (CRES), bajó 0,7% el lunes y retrocedió otro 1,4% este martes.

Asimismo, esta modificación en la metodología en la conformación del principal índice de acciones, el Merval, en la alianza estratégica entre BYMA y Morgan Stanley Capital International (MSCI), que es la empresa global que crea y administra índices bursátiles y herramientas de análisis financiero en el mundo, dejó afuera a dos compañías: Telecom (TECO2) y Comercial del Plata (COME).

El impacto de ello generó que una caída en las acciones de Telecom de 1,8% el lunes, pero este martes subieron 2,3% este martes. Mientras Comercial del Plata bajó 4,4% el lunes, pero recuperó 3,1% el martes.

También debutó el MSCI BYMA Argentina General (GMSCI), con otras 43 firmas nacionales, que es el antiguo "panel general BYMA".

Cabe recordar que hasta el 16 de octubre pasado, estos índices eran calculados y difundidos por S&P DJI (Dow Jones Industrial Average).

De esta manera, cambió la metodología de estos paneles para unificarlos al resto de los mercados globales, que está basada en la capitalización de las compañías ajustada por free float (capital flotante o acciones en bolsa), tamaño y liquidez.

Nuevos índices MSCI: así funcionan

Las características de los dos nuevos índices mencionados son que el valor inicial de referencia, que parten de una cifra más "manejable" para el público en general, unos 100.000 pesos para ambos, por lo que fue reescalada respecto a la anterior referencia de $2,8 millones.

Por lo tanto, la serie histórica se reescala considerando el cambio en la nominalidad del índice, pero no modifica los análisis pasados y futuros.

Las monedas de publicación son el peso argentino y dólar estadounidense, y las modalidades de cálculo son el Price Return, Net Total Return y Gross Total Return.

El límite máximo de ponderación por compañía que forma parte del mismo es del 15%.

Asimismo, la composición sectorial de este índice líder se distribuye de la siguiente manera:

Sector Financiero: 38,50%.

Servicios Públicos : 26,40%.

: 26,40%. Energía : 25,20%.

: 25,20%. Bienes intermedios : 7,60%.

: 7,60%. Consumo Básico: 2,30%.

"Este cambio se justifica en la alianza estratégica con un nuevo proveedor de índices (MSCI) que tiene mucho peso en la región y en todo el mundo. NUAM, que es un nuevo mercado regional que engloba Chile, Perú y Colombia, hizo el mismo cambio con todos sus índices en septiembre. MSCI tiene metodologías de cálculo con criterios exigentes y objetivos para el ingreso a los índices, que siguen todos los fondos internacionales", detallan fuentes de BYMA a iProfesional.

Para agrega: "Nos parece un cambio fundamental de cara el desarrollo de la industria de ETFs locales y para darle más visibilidad al mercado local".

Y se alerta que "hay un rebalanceo a implementar en diciembre que puede traer nuevos movimientos", en los precios de las acciones.

Al respecto, desde BYMA detallan a iProfesional: "Ahora los rebalanceos son trimestrales, versus los rebalanceos semestrales que había con la metodología anterior, y estos rebalanceos se ejecutan en las mismas fechas para todos los índices internacionales de MSCI".

Es decir, se realiza un cambio en la metodología que se "adapta mejor" a estándares internacionales y en la difusión de productos financieros, como el futuro de índices bursátiles.

Por el lado del inversor, según las fuentes de BYMA, le cambiará el panorama ya que, de la mano del nuevo proveedor, "la idea es que venga un mayor desarrollo de ETFs, fondos cotizados en bolsa, que tienen muchos beneficios para el inversor minorista en términos de costos, transparencia y rendimientos".