El riesgo país escala y en la City temen que contagie al dólar

El indicador que mide la probabilidad de que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras acaba de tocar su nivel más alto del año

El riesgo país sigue ascendiendo, alcanzó su nivel más alto de todo el año y comienza a preocupar al mercado. La lectura que hace la City es que no solo está influyendo el panorama mundial, sino que en los últimos días se han sumado noticias negativas en el plano doméstico, como un crecimiento menor al esperado y una inflación mayorista más elevada, a lo que se agrega la tensión electoral del 2027. La lectura que trazan algunos analistas es que si no se empiezan a despejar las dudas respecto a la economía y a la política argentina, podría acelerarse la dolarización de carteras, lo que a su vez generaría una presión al alza sobre el precio del billete estadounidense.

En cifras, el riesgo país alcanzó este lunes a los 676 puntos básicos, la cifra más alta de todo 2026 y se alejó del mínimo anual de menos de 400 puntos básicos a los que llegó a mitad del último julio.

Como referencia, uno de los últimos puntos más elevados que llegó a tocar fue en octubre del año pasado, en plena previa electoral de medio término, cuando escaló hasta casi los 1.300 puntos básicos.

El riesgo país es un indicador económico que mide la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default), y la cifra reflejada es la distancia que se ubica por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por lo que este índice influye directamente en el valor de los activos locales, ya que una baja en su nivel suele impulsar el precio de las acciones y bonos nacionales. Y, viceversa, en caso de un incremento.

Esto implica que el costo de financiamiento en el exterior de empresas y gobiernos sea más alto. Esto se debe a la nueva escalada de las tasas de interés de referencia por los ruidos internacionales, que se trasladan a los bonos del Tesoro estadounidense. Algo que genera la salida de capitales de los mercados emergentes.

"Parece que las tasas internacionales pueden volver a subir y el mercado de bonos argentinos lo está reflejando. Nada de fondo se ha solucionado sobre este tema, simplemente un alivio la semana pasada, y creo que esta semana viene un poco más complicada. Si bien para las acciones es una suba, los bonos siguen enfrentando un escenario desafiante", destaca Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

Y, además, se le agregan todos los ruidos que hay en Argentina en plena cuenta regresiva a las elecciones presidenciales del año que viene, y a variables económicas que están poniendo en duda la reactivación de la actividad.

"Si bien el clima afuera se tranquilizó algo, la tensión sigue estando. Pero creo que ahora si el riesgo argentino se diferencia más del resto, y está asociado a las condiciones macro locales actuales y cómo puede impactar eso en el resultado electoral del año que viene. Una economía estable, pero que se desacelera", resume Fernando Baer, economista jefe de la consultora Quantum de Daniel Marx.

Riesgo país al alza: cuestiones externas e internas

Si bien las tensiones mundiales siguen presentes, con una inflación global más alta por el incremento del precio del petróleo por encima de los u$s100, que puede incidir en nuevas subas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), los aspectos domésticos también están generando preocupación en la City.

"El panorama internacional es poco prometedor, porque el petróleo vuelve a subir, mientras que los indicadores locales siguen dando mal, como la actividad y ahora la inflación mayorista, que se aceleró. Y, desde luego, la situación política local, el escenario de la marcha y la sesión de diputados de la semana pasada y las elecciones del próximo año. Es decir, el Gobierno ya condiciona su ´éxito´ al resultado de 2027, por lo que se adelantó el clima electoral", destaca Florencia Fiorentin, economista jefa de Epyca, a iProfesional.

De hecho, la preocupación que empieza a rondar es que la suba del riesgo país ahora parece estar más vinculada a cuestiones "estructurales" que coyunturales.

"La suba del riesgo país obedece a una serie de factores más estructurales que puntuales, actualmente. Por un lado, la tensión en el exterior sigue latente, tenemos tanto al barril Brent arriba de los u$s100, como a las tasas de los bonos de Estados Unidos en niveles altos. Y a esto se le suman las turbulencias internacionales de Europa y, en particular, de Francia, lo que lleva a un escenario de mayor aversión al riesgo en el mundo. Algo que termina castigando a países emergentes, como el nuestro", resume Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires), a iProfesional.

Ello impacta en las curva de títulos soberanos en dólares, que en el tramo más largo refleja con claridad la mayor exigencia de tasa solicitada, producto de ese riesgo.

Y también menciona que el contexto local está teniendo más preponderancia básicamente en dos aspectos: "Por un lado, si bien la inflación minorista sigue en niveles estables, la mayorista mostró una aceleración y esto puede ser interpretado de manera negativa, ya que tiene un impacto en la economía real. Por otro lado, si bien aún no entramos en el año electoral, ya comenzaron a sonar muchos nombres y la incertidumbre política comienza a hacerse cada vez más presente. Las especulaciones de posibles candidaturas comienzan a impactar la deuda soberana", concluye Salinas.

Impacto del riesgo país en el precio del dólar

Si bien el riesgo país tiene una lógica que no se vincula directamente con el precio del dólar en Argentina, para los expertos de la City, en caso que siga subiendo dicho índice y que los factores locales comiencen a tener mayor preponderancia, ahí puede comenzar a afectar al tipo de cambio, debido a que un escenario de inestabilidad puede llevar a una dolarización notoria de carteras. Y, por ende, a la presión al alza de la cotización del billete.

"Si bien ahora hay calma cambiaria, en algún momento podríamos ver más dolarización de carteras, y eso puede impactar en el precio del dólar", advierte Baer.

El analista Pablo das Neves propone comenzar a comprar dólares gradualmente y limitar el carry a vencimientos cortos. "Creo que ya es momento de empezar a dolarizar carteras, de manera gradual. El dólar está barato en términos reales: subió menos de 4% en el año contra una inflación cercana al 22%", afirma.

"La brecha es mínima y el riesgo político de 2027 ya empezó a aparecer en los precios, con un riesgo país que tocó su máximo", agrega.

Fiorentin suma que "un mayor riesgo país puede generar efectos en la demanda, en la dolarización de las carteras, por expectativa de devaluación. Eso se debe a la menor expectativa de ingreso de divisas por esa vía y, además, por la apreciación cambiaria, que genera expectativas de devaluación crecientes".

En consecuencia, para Salinas, cuando aumenta la desconfianza generalizada y caen los bonos, tanto los inversores como los ahorristas "suelen buscar cobertura, lo que hace que aumente la demanda de activos dolarizados y termina empujando la cotización del dólar al alza".

Igualmente, sostiene que el oficialismo tiene "mucho poder de fuego" para usar y evitar que el dólar se vaya a niveles no deseados .

En un escenario en que el tipo de cambio luce algo atrasado, Fiorentin aclara que "devaluar no está mal, o sea, no es necesariamente un problema, pero este Gobierno lo plantea así y postula como una fortaleza tener el dólar bajo. Entonces, devaluar tiene un costo político muy elevado, porque muestra debilidad, en este caso", completa.

Es que el Gobierno está utilizando al precio del dólar como ancla antiinflacionaria, por lo que algunos economistas piensan que "hará todo lo posible" para sostenerlo, más allá de las complicaciones que se presenten.

"Mi lectura es que hará todo lo posible para sostener su política cambiaria porque este Gobierno está convencido de las herramientas de política que usa", finaliza Fiorentin.

Para Salinas, el mayor riesgo se traduce en tasas más altas, lo que significa un "gobierno financiándose o re financiándose a tasas más altas, lo que genera un impacto negativo, pero aun en un terreno previsto".

En tanto, José Dapena, economista y director del Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA (UCEMA), acota: "En mi entendimiento, lo que influye es el hecho que el Tesoro argentino no tiene acceso al crédito voluntario en dólares, por lo que cualquier aspecto político comienza a influir, a veces relaja y a veces afecta. El precio de dólar puede verse afectado levemente por este aspecto hacia arriba. Y comienza a delinearse el ingreso en terreno pre electoral, teniendo en cuenta que tenemos una gran deuda con el FMI que pagar, y cierta incertidumbre sobre lo que sucede en 2028 en diferentes escenarios. Tampoco es una suba significativa la de riesgo país, pero es sensible".

La coincidencia de los economistas es que no se espera un impacto inmediato, pero que es una luz de alerta en caso de seguir profundizando la suba del riesgo país, sobre todo, por los factores internos y la mayor cercanía que haya a las elecciones presidenciales.

"No creo que afecte en lo inmediato al precio del dólar, pero si genera pérdidas en las inversiones dolarizadas, dado que es más caro el financiamiento en dólares en el país", dice Federico Machado, economista de Economía Open.

Por lo pronto, el dólar mayorista cerró este lunes a $1524, lo que mostró una suba de 6 pesos, y en todo octubre acumula un incremento de 0,5% y en todo el año avanza casi 4%.

En tanto, en los mercados de opciones y futuros de Matba-Rofex (A3) se negocia el billete mayorista a $1.534 para fin de octubre, lo que representa una suba de 1,1%.

Y para fin de diciembre a $1.590, lo que representa un ascenso de 9,3% en todo el 2026.