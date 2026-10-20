Cómo funciona el MSCI Merval, el nuevo índice de la bolsa que nuclea 19 acciones líderes

La bolsa cambió de metodología, y ahora MSCI pasa a ser administrador de los principales índices acciones. Qué cambia y qué opina el mercado

El lunes comenzaron a funcionar los dos nuevos índices de acciones argentinas, en el que se plasmó la alianza estratégica entre BYMA y Morgan Stanley Capital International (MSCI), que es la empresa global que crea y administra índices bursátiles y herramientas de análisis financiero en el mundo. De esta manera, se cambia la metodología de estos paneles para unificarlos al resto de los mercados globales, que está basada en la capitalización de las compañías ajustada por free float (capital flotante o acciones en bolsa), tamaño y liquidez.

Los dos nuevos índices principales de renta variable son el de acciones de 19 empresas líderes MSCI MERVAL (MMSCI) y el MSCI BYMA Argentina General (GMSCI), con otras 43 firmas nacionales.

Cabe recordar que hasta el 16 de octubre pasado, estas referencias de mercado fueron calculadas y difundidas por S&P DJI (Dow Jones Industrial Average).

Las características de los nuevos índices son que el valor inicial de referencia son "manejables" para el público en general (100.000 pesos para ambos), por lo que fue reescalada respecto a la anterior referencia de $2,8 millones, que ya estaba muy golpeada por la inflación histórica.

Por lo tanto, la serie histórica se reescala considerando el cambio en la nominalidad del índice, pero no modifica los análisis pasados y futuros.

Las monedas de publicación son el peso argentino y dólar estadounidense, y las modalidades de cálculo son el Price Return, Net Total Return y Gross Total Return.

En cuanto al nuevo índice MSCI MERVAL (MMSCI) de acciones de empresas líderes, debuta con 19 compañías, en las que se registra el ingreso de Cresud (CRES) y las salidas del panel de Telecom (TECO2) y Comercial del Plata (COME).

El límite máximo de ponderación por compañía que forma parte del mismo es del 15%.

Asimismo, la composición sectorial de este índice líder se distribuye de la siguiente manera:

Sector Financiero: 38,50%.

Servicios Públicos : 26,40%.

Energía : 25,20%.

Bienes intermedios : 7,60%.

Consumo Básico: 2,30%.

"Este cambio se justifica en la alianza estratégica con un nuevo proveedor de índices (MSCI) que tiene mucho peso en la región y en todo el mundo. NUAM, que es un nuevo mercado regional que engloba Chile, Perú y Colombia, hizo el mismo cambio con todos sus índices en septiembre. MSCI tiene metodologías de cálculo con criterios exigentes y objetivos para el ingreso a los índices, que siguen todos los fondos internacionales", detallan fuentes de BYMA a iProfesional.

Para agregar: "Nos parece un cambio fundamental de cara el desarrollo de la industria de ETFs locales y para darle más visibilidad al mercado local".

Además, señalan que "hay un rebalanceo a implementar en diciembre que puede traer nuevos movimientos" en los precios de las acciones.

Al respecto, desde BYMA detallan a iProfesional: "Ahora los rebalanceos son trimestrales, versus los rebalanceos semestrales que había con la metodología anterior, y estos rebalanceos se ejecutan en las mismas fechas para todos los índices internacionales de MSCI".

Es decir, se realiza un cambio en la metodología que se "adapta mejor" a estándares internacionales y en la difusión de productos financieros, como el futuro de índices bursátiles.

Por el lado del inversor, según las fuentes de BYMA, le cambiará el panorama ya que, de la mano del nuevo proveedor, "la idea es que venga un mayor desarrollo de ETFs, fondos cotizados en bolsa, que tienen muchos beneficios para el inversor minorista en términos de costos, transparencia y rendimientos".

Qué opina el mercado sobre el nuevo MSCI Merval

De acuerdo con los distintos analistas del mercado es positivo este cambio en los índices de acciones en varios aspectos, aunque varios admitieron que se están "adaptando" a las nuevas modificaciones.

Por lo pronto, desde el debut del lunes, el MSCI Merval registró una baja acumulada en estos dos días de 2%.

Respecto a la empresa que debutó en este índice, Cresud, alcanzó una baja de 0,7% el lunes y otro retroceso de 1,4% este martes.

En tanto, respecto a las que salieron, Telecom cayó 1,8% el lunes, pero subió 2,3% este martes. Mientras Comercial del Plata bajó 4,4% el lunes, pero recuperó 3,1% el martes.

"Ahora se prioriza la capitalización bursátil, liquidez y free float, que son las acciones disponibles para negociar, con un límite de ponderación del 15% por empresa. Así, YPF y Galicia pesan aproximadamente un 15% cada una, seguidas por Banco Macro (13%) y Pampa Energía (12%). Estas cuatro compañías representan cerca del 55% del índice", reflexiona Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss.

Al respecto, agrega: "En lo personal, no me gusta este cambio porque ahora pocas empresas mueven al índice, aparte es todo energía o bancos. Por otro lado, este cambio no implica automáticamente mayor ingreso de capitales extranjeros, ni subas de las acciones. Tampoco significa que Argentina haya recuperado la categoría de mercado emergente".

Repetto sostiene que esto "no constituye por sí solo una señal de compra, por lo que seguimos priorizando el análisis individual de las empresas, sus valuaciones y la gestión del riesgo. Es decir, sigo creyendo que entrar en activos argentinos no es lo recomendable de cara al 2027".

Para Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, lo más relevante del nuevo índice MSCI Merval es "la incorporación de la metodología y la marca MSCI, que es ampliamente utilizada por inversores institucionales a nivel global. Esto no implica una reclasificación automática de Argentina como mercado emergente, pero sí mejora la visibilidad y estandarización del mercado local. Pero al inversor de a pie no le va a cambiar mucho, no es que porque ahora que se llama MSCI más gente va a invertir en el país".

En tanto, Joaquín Wendnagel, analista de Research de Aurum, coincide: "Lo veo como un cambio positivo porque hace al principal índice local más comparable con otros mercados y le da mayor visibilidad internacional. De todos modos, no implica una reclasificación de Argentina, ni asegura por sí solo la llegada de inversión extranjera".

Y completa: "Lo que más destacaría es que, pese al cambio metodológico, el índice sigue muy concentrado: 15 de las 19 empresas del índice se centran en tres industrias: finanzas, energía y servicios públicos. Es decir, mejora la referencia con la que se mide el mercado, pero la composición continúa reflejando las limitaciones y la baja diversificación de la Bolsa local".

Desde la perspectiva de Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía., el nuevo índice MSCI forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura y el desarrollo del mercado de capitales local.

"La adopción de este índice responde, principalmente, a la amplia experiencia y relevancia de MSCI en mercados emergentes, acercando al mercado argentino a estándares y metodologías de referencia a nivel internacional. Esto favorece una mayor comparabilidad con otros mercados y contribuye a incrementar la visibilidad de los activos locales entre los inversores globales", afirma Pardo.

Asimismo, sostiene que la implementación de este nuevo índice "sienta las bases para el desarrollo de una gama más amplia de productos de inversión, incluyendo ETFs, fondos indexados, derivados y otros instrumentos vinculados a índices. Cabe destacar que este cambio no implica modificaciones en las tenencias actuales de los inversores ni altera la operatoria habitual del mercado".

Finalmente, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, concluye que, "lo que más destacamos, es la concentración sectorial, ya que finanzas, servicios públicos y energía reúnen más del 90% del índice, con los bancos como el sector de mayor peso. Esto hace que el MSCI Merval sea, en la práctica, una apuesta a la recuperación del crédito, a la normalización tarifaria y al desarrollo de Vaca Muerta. Para el inversor que replica el índice o lo usa como referencia, es importante tenerlo en cuenta a la hora de diversificar".