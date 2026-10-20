Caputo canjeó con éxito bonos atados al dólar y redujo vencimientos de fin de mes

El ministerio de Economía concretó un canje de bonos dólar linked por u$s3.896 millones que vencían a fin de mes, logrando una adhesión del 72,85%

El Ministerio de Economía concretó este martes un canje de bonos dólar linked por u$s3.896 millones, logrando una adhesión del 72,85% sobre el valor nominal en circulación. La operación apuntó a renovar títulos que vencían a fin de octubre.

La Secretaría de Finanzas confirmó el resultado a través de la red social X. El monto canjeado equivale a $5,94 billones en pesos.

El impacto directo de la operación fue reducir los compromisos a renovar en la segunda licitación de octubre: los vencimientos que debían refinanciarse pasaron de $16,7 billones a $10,78 billones.

Finanzas recibió ofertas por u$s4.351 millones para la letra D30O6, que representaba el grueso de los vencimientos. La demanda superó en u$s455 millones el total finalmente adjudicado.

Cómo quedó distribuido el canje entre los distintos bonos

El resultado de la operación mostró la siguiente distribución por instrumento:

Bono D30N6 (vencimiento 30/11/26): u$s2.662 millones adjudicados

Bono D15E7 (vencimiento 15/01/27): u$s1.034 millones adjudicados

Bono TZV27 (vencimiento 30/06/27): u$s201 millones adjudicados

Desde Dhalmore Capital detallaron que los vencimientos originales de la próxima licitación ascendían a $16,758 billones. De ese total, $8,15 billones correspondían a bonos dólar linked.

Con el canje del 72,85%, quedan pendientes $2,21 billones de la letra D30O6. Sumados al resto de instrumentos, el total a renovar en la próxima licitación se ubica en $10,78 billones.

El porcentaje de adhesión cayó respecto a la operación de septiembre

Si bien el nivel de aceptación fue elevado, resultó inferior al obtenido en un canje similar efectuado en septiembre. En aquella oportunidad se logró 75% de adhesión, contra 72,85% actual.

La diferencia de 2,15 puntos porcentuales refleja un mercado más cauteloso. Los inversores están evaluando con mayor rigurosidad las propuestas del Tesoro.

El próximo lunes 26 se conocerá el menú de bonos que Economía ofrecerá para buscar el rollover de fin de mes. El mercado espera que el Gobierno intente nuevamente estirar los plazos de vencimiento más allá de las elecciones de 2027.

El riesgo país en 700 puntos ensombrece el panorama financiero

El clima del mercado se está tornando adverso para el oficialismo: el riesgo país volvió a la zona de los 700 puntos esta semana, lo que pone un piso elevado a las tasas de interés incluso para instrumentos de carácter doméstico.

En el primer llamado de octubre, la Secretaría de Finanzas había reportado una colocación de $6,61 billones con un nivel de refinanciamiento del 136%. Sin embargo, ese dato fue cuestionado por el mercado.

Al conocerse que en los días previos se había realizado una operación de recompra, los analistas recalcularon la cifra. La estimación corregida ubicó el rollover real en 122%, aún por encima del 100% pero lejos del resultado oficial.

Más allá de las discusiones metodológicas, el Gobierno enfrenta un importante incremento en el costo de pasar vencimientos para después de las elecciones del año próximo, lo cual refleja la desconfianza del mercado por el resultado electoral y sobre la real capacidad de Argentina de honrar su deuda en moneda extranjera.

La próxima licitación será una prueba crucial para medir si Economía puede sostener el ritmo de refinanciamiento en un contexto donde el apetito de los inversores muestra señales de enfriamiento.