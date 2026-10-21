La plataforma mundial de pagos lanzó una tarjeta y una serie de beneficios para un segmento de clientes más exclusivo que el "Black"

En la búsqueda por captar al segmento de mayor poder adquisitivo, Mastercard lanzó Legend, su tarjeta de crédito más exclusiva -que no es de plástico, sino de metal- a la que le sumó una plataforma global de beneficios y experiencias en viajes, gastronomía y entretenimiento.

Esta nueva categoría se ubica un escalón por encima del segmento "Black", y busca facilitarles a las personas que realizan gastos en tarjetas de crédito mayores a los u$s50.000 anuales, el acceso a vivencias únicas y difíciles de conseguir.

Igualmente, los requisitos para acceder a este rango exclusivo de tarjeta de crédito y beneficios serán estipulados por los bancos emisores que los adopten a su cartera. Al respecto, se estima que para antes de fin de año algunos de ellos comenzarán a otorgar estos nuevos productos.

Por el momento, la empresa informó que hay entidades importantes, tanto privadas como públicas, más bancos chicos, interesados en sumar estas propuestas. Aunque, por el momento, no se revelaron nombres concretos.

Se considera que era "requerido por el mercado" este tipo de productos para un tipo de cliente de alto poder adquisitivo que no contaba con una atención personalizada y que tenía como premisa acceder a vivencias que "el dinero no puede comprar".

El lanzamiento de Mastercard World Legend en Argentina, la máxima categoría de tarjetas premium de su portafolio, que ofrece acceso a un universo de experiencias seleccionadas, es una iniciativa mundial de esta empresa emisora. De hecho, el soporte de la misma no es de plástico, sino metálico, tiene el grabado de los datos personales del cliente y permite realizar pagos con el formato NFC.

Y a ello se le suma The Mastercard Collection, una plataforma de beneficios globales que conecta experiencias de viajes, gastronomía y entretenimiento.

A nivel regional, estos productos ya fueron lanzados en octubre del año pasado en Brasil, y apenas hace unos meses atrás solo en México y Colombia. Ahora le toca a la Argentina y República Dominicana, y próximamente llegarán a Uruguay y otros países de Sudamérica. Más allá que en otras partes del mundo también fueron anunciados.

"Venimos a proponer experiencias, vivir el momento, como poder asistir a un espectáculo único que tiene entradas agotadas o poder ir a comer a un restaurante exclusivo que ya tiene reservas tomadas por varias semanas", destacó Florencia Solazzi, cluster leader de Mastercard Argentina y Uruguay, en un evento exclusivo a la prensa al que asistió iProfesional.

Florencia Solazzi, cluster leader de Mastercard Argentina y Uruguay

El objetivo es apuntar al segmento de renta más alta en ofrecer beneficios y experiencias en los tres rubros mencionados que están vinculados al placer.

El lema que se emplea en esta propuesta es "el tiempo no tiene precio".

"Este anuncio se da en un momento de cambio de paradigma en el que los consumidores priorizan la conexión con otros y dedican tiempo y dinero a lo que realmente los satisface: compartir experiencias con quienes más les importan. Hoy, la diferenciación está en el acceso, la personalización y los beneficios que complementan su estilo de vida tanto a nivel local como internacional", destacan desde Mastercard.

Otra de las ventajas, y novedades, que destacan desde la empresa, es que los clientes de este nuevo segmento VIP van a poder aprovechar las experiencias y beneficios que tengan localmente estos programas en cada uno de los países en los que están presentes. Por ejemplo, un argentino va a poder disfrutar de espectáculos, restaurantes exclusivos y lounges en aeropuertos que brinda Mastercard en Brasil a los propios brasileros.

En resumen, estas ventajas de The Mastercard Collection son de uso global, no se limita al propio país al que se emitió la tarjeta.

Los beneficios para viajes, gastronomía y espectáculos son los siguientes.

Beneficios en viajes con la tarjeta Mastercard Legend

Mastercard World Legend brinda acceso a experiencias premium en aeropuertos de todo el mundo. Como parte de esta propuesta, lanzó Taste by Priceless: lounges exclusivos de la compañía en más de 25 ciudades, incluyendo San Pablo, Bogotá y Ciudad de México, que ofrecen menú a la carta, espacios de relajación y atención personalizada para que la experiencia de viaje comience antes de abordar.

También inauguró Fast Tracks exclusivos de The Mastercard Collection en más de 20 ciudades con Atenas, Estambul, Madrid y Barcelona ya disponibles.

En Argentina, ofrece acceso a lounges premium en Ezeiza y Aeroparque con control de migraciones y seguridad dentro de la sala y menú a la carta.

El acceso a servicios como Fast Track y a más de 1.500 salas VIP en aeropuertos complementan la propuesta. Además, la tarjeta Legend ofrece un beneficio diferencial de Asistencia al Viajero, con una cobertura de hasta u$s1 millón.

Beneficios en gastronomía

Los usuarios podrán acceder a reservas preferenciales y experiencias seleccionadas de gastronomía en Argentina y el mundo, entre las que se destacan cenas privadas con chefs invitados, catas de vinos y menús especiales en los restaurantes más exclusivos del mundo.

El acceso a restaurantes de alta demanda en menos de 48 horas es de los beneficios más destacados.

En Argentina, la propuesta incluye reservas prioritarias y experiencias exclusivas en restaurantes como Don Julio, Crizio (una estrella Michelin), Osaka, Angélica, Alo´s, Zonda, entre otros.

Beneficios en entretenimiento

La nueva tarjeta también ofrecerá beneficios en conciertos y espectáculos, como acceso a preventas de entradas, ubicaciones premium y disfrutar de experiencias como meet & greets, soundchecks o recorridos backstage.

En Argentina, los hinchas podrán ver un partido de Boca Juniors desde el palco oficial de Mastercard en La Bombonera, ubicado en el mismo nivel que el campo de juego.