El indicador retrocedió 15 unidades en el inicio de la rueda del miércoles, luego de haber alcanzado los 710 puntos durante la jornada anterior

El mercado de deuda argentina mostró una recuperación al comienzo de este miércoles y el riesgo país cayó hasta las 657 unidades, con una baja de 15 puntos respecto del cierre previo.

El movimiento estuvo acompañado por una mejora de hasta el 0,5% en las cotizaciones de los bonos soberanos, que impulsaron el retroceso del indicador elaborado sobre la deuda argentina.

La jornada anterior había estado marcada por una fuerte volatilidad. El martes, el riesgo país llegó a trepar hasta los 710 puntos, aunque luego revirtió parte de esa suba y terminó el día en 672 unidades.

Desde el Gobierno atribuyen estas fluctuaciones al escenario externo, en particular a las repercusiones financieras de la guerra en Medio Oriente.

Riesgo país: por qué volvió a subir en octubre

La caída de este miércoles se produjo después de varias ruedas de presión sobre los activos argentinos. El lunes 19 de octubre, el indicador había llegado a 675 puntos, su nivel más alto de 2026 hasta ese momento. La suba coincidió con bajas en los bonos en dólares y reflejó las dudas de los inversores sobre las condiciones de financiamiento del país.

El escenario internacional es uno de los factores que inciden sobre las cotizaciones. Cuando crece la incertidumbre global, los inversores suelen reducir su exposición a activos de mayor riesgo, entre ellos los bonos de mercados emergentes. Las tasas de interés de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas también pueden modificar las decisiones de inversión.

Pero la evolución de la deuda argentina no depende exclusivamente de factores externos. El mercado también sigue de cerca la acumulación de reservas, las necesidades de dólares para afrontar vencimientos y las perspectivas económicas y políticas del país.

Qué mide el riesgo país y cómo se relaciona con los bonos

El indicador elaborado por JP Morgan compara el rendimiento de los bonos soberanos argentinos con el de títulos de referencia del Tesoro estadounidense. Se expresa en puntos básicos: 100 unidades equivalen a un punto porcentual de diferencia.

Su evolución está ligada al precio de los títulos de deuda. Cuando los bonos argentinos suben, sus rendimientos tienden a bajar y el riesgo país suele retroceder. Si sus cotizaciones caen, los inversores exigen una mayor rentabilidad para mantener esos activos y el indicador puede aumentar.

Por eso, la mejora de los bonos registrada este miércoles coincidió con una baja del riesgo país. Sin embargo, una sola rueda no alcanza para confirmar un cambio de tendencia: para eso será necesario observar si la recuperación se sostiene en las próximas jornadas.

La evolución durante la gestión de Milei

Desde la asunción de Javier Milei, en diciembre de 2023, el riesgo país atravesó períodos de fuertes subas y bajas. Comenzó la gestión cerca de los 1.923 puntos básicos y alcanzó los 2.102 puntos en enero de 2024. Luego retrocedió durante buena parte de ese año, en un contexto marcado por el ajuste fiscal y las expectativas sobre el programa económico.

En 2025, el indicador volvió a subir ante la incertidumbre política y llegó a superar los 1.400 puntos en septiembre. Después de las elecciones legislativas nacionales de octubre, los bonos recuperaron terreno y el riesgo país volvió a bajar.

Durante 2026, el índice perforó los 500 puntos y llegó a un mínimo de entre 402 y 403 unidades en julio. Sin embargo, la tendencia se revirtió en los últimos meses y en octubre volvió a superar los 600 puntos.

El recorrido muestra que el mercado no evalúa únicamente el resultado fiscal. También considera la capacidad de conseguir divisas para pagar la deuda, la evolución de las reservas y las condiciones financieras internacionales.

La baja de este miércoles representa un alivio frente al cierre anterior, pero el indicador todavía se mantiene lejos del mínimo alcanzado en julio. Su evolución dependerá tanto del comportamiento de los bonos como de las señales económicas locales y del contexto financiero global.