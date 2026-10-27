Cómo es el nuevo plazo fijo tradicional precancelable de Banco Santander

Se presentó una nueva versión de depósitos en pesos, que ofrece una tasa de interés más alta pero un período mayor de permanencia. Los detalles

Los bancos están realizando distintas propuestas para seducir a sus clientes a realizar inversiones. En este caso, la novedad viene por lado del Banco Santander, que lanzó un plazo fijo tradicional precancelable. Es decir, ofrece una tasa de interés predeterminada más alta que la versión "común", pero el tiempo de permanencia mínimo en el que se deben mantener encajados los fondos es de 180 días.

En concreto, la tasa nominal anual (TNA) recibida será de 19,5% para cualquier colocación posterior a los 6 meses, lo que representa un interés más alto respecto al 17% de TNA del plazo fijo tradicional a 30 días.

Hasta ahora, la característica de ser "precancelable" era propia de la variedad de plazo fijo UVA, que es la que ajusta en base a la inflación de los 45 días previos a la colocación, por lo que esa tasa es variable, y que requiere un mínimo de encaje de 180 a 270 días, según el banco.

La novedad es que ahora este plazo fijo tradicional sigue preestableciendo la tasa que pagará, aunque es más elevada que el resto de estos instrumentos y el tiempo de constitución, en vez de ser de un mínimo de 30 días, pasa a ser de un piso de 180 días.

De esta manera, incorpora la posibilidad de poderlo "precancelar" antes del período mínimo pautado (180 días), en caso de necesitar el dinero con urgencia.

En resumen, se pueden retirar los fondos luego de los 30 días de iniciada la inversión, pero la rentabilidad recibida tendrá una "penalidad". Así, la tasa percibida será de sólo 0,8%.

Asimismo, para poder invertir en esta nueva alternativa de depósito, se solicita un monto mínimo constituido de $5.000. Una cifra que es muy accesible, aunque supera a los $500 requeridos en la versión tradicional.

Cuánto se gana con el nuevo plazo fijo tradicional precancelable Santander

Para graficar, el ahorrista que invierta, por ejemplo, $1 millón en el nuevo plazo fijo tradicional precancelable de Banco Santander, recibirá luego del mínimo solicitado de 180 días un total de $1.096.164.

Es decir, ganará 96.164 pesos adicionales en 6 meses con ese capital inicial mencionado, que representa una TNA de 19,5% y una tasa efectiva anual (TEA) de 20,46%.

Esta tasa equivale a 1,6% cada 30 días.

Si se compara con un plazo fijo tradicional "normal", si se coloca $1 millón a 180 días, se ganarán $1.083.836 en ese período, donde la tasa nominal anual (TNA) es de 17%, es decir, 1,4% cada 30 días.

Se puede realizar unplazo fijo tradicional precancelable en Banco Santander por medio de los distintos canales digitales que dispone esta firma, donde se destacan el home banking (página web), la aplicación (app) para celulares y otros dispositivos móviles. O bien, de manera presencial, al asistir a las sucursales, desde los cajeros automáticos (ATM).

Los principales requisitos para hacer esta nueva variedad de inversión es tener una cuenta bancaria en esta compañía financiera, con dinero disponible para generar este depósito remunerado.

Se puede hacer plazo fijo tradicional precancelable en Banco Santander, a través de su app, en pocos pasos sencillos:

En el menú de " Inicio ", que se encuentra en el margen superior izquierdo, y está identificado con tres rayas horizontales, se debe dirigir a la sección " inversiones ". En la misma, se tiene que seleccionar la opción de " plazos fijos ".

Lo siguiente es hacer clic en la posibilidad de " Invertir ", que aparece como un botón de color rojo en la parte inferior de la pantalla, y allí buscar la nueva variedad " precancelable ". Para avanzar, clickear en " Constituir ".

Por lo tanto, lo siguiente que deberás seleccionar es la cantidad de días que realizarás la colocación, donde se puede ingresar un " plazo personalizado ", que debe ser superior a los 180 días . A su vez, en el recuadro ubicado en la parte inferior de la pantalla se debe indicar el monto de dinero que se quiere invertir, que debe ser igual o inferior al que se posee en cuenta bancaria.

Como consecuencia, aparecerá la información de la ganancia e interés que se recibirá. Al estar de acuerdo, para poder seguir con esta inversión, se debe tocar " continuar ", botón de color rojo que aparece abajo de todo.

Para finalizar, verificá que los datos ingresados sean correctos, para evitar trasladar algún error de carga de los datos previos. Si todo es correcto, seleccioná el cuadrado en el que confirmás que "acepto los términos y condiciones", y luego apretá el botón rojo de "confirmar".

La ventaja actual que propone un plazo fijo tradicional precancelable es que la renta ofrecida es similar a la inflación mensual y, sobre todo, supera con creces al avance que está registrando el precio del dólar en los últimos meses. De hecho, en todo octubre el billete estadounidense minorista asciende apenas 0,3% y en el acumulado de 2026 escala 4,4%.