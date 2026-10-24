Tres carteras de bonos con riesgo bajo, medio y alto para invertir rumbo a las elecciones

Hay apuestas para todos los gustos. Estamos en un momento muy especial de mercado, porque hay que gestionar riesgo e incertidumbre

Los riesgos del escenario local e internacional son múltiples, el mundo no ayuda, sin embargo, es una gran oportunidad para cerrar negocios de tasas, sin temer por una devaluación.

La demanda de dinero en Argentina está en los niveles más bajos de la historia: la base monetaria representa el 4,0% del PBI, los billetes y monedas en poder del público el 2,3% del PBI, el M3 (efectivo + cuenta corriente + caja de ahorro + plazo fijo y otros depósitos) representa el 16,6% del PBI. Con estos números podemos afirmar que la demanda de pesos en la economía no despega. Los agentes económicos prefieren dólares, los depósitos en dólares del sector privado y público ya suman u$s45.600 millones, y representan el 7,1% del PBI. Podríamos decir que se replica la fórmula del Fernet (70/30): 70% de los depósitos son en pesos, y 30% en dólares.

La deuda en pesos del Gobierno con el sector privado ya está refinanciada para pasadas las elecciones presidenciales en un 43,9%, y el gobierno tiene ahorrados unos $19,5 billones, que podría utilizar para cancelar deuda en pesos o comprar u$s12.700 millones para cancelar deuda en dólares.

Con estos números, en donde tenemos una escasa cantidad de pesos en la economía, sin demanda de pesos en el mercado, un buen ahorro en manos de la tesorería, y u$s40.000 millones que el Gobierno podría utilizar (que surgen de la sumatoria del swap chino y americano), no parece que tengamos en el horizonte inmediato problemas para pagar la deuda.

Por qué los bonos cotizan con descuentos enormes pese al colchón fiscal

Sin embargo, la cotización de los bonos dice lo contrario: el bono AO27 que vence en octubre del año 2027 rinde el 2,9% anual, mientras que el bono AO28 rinde el 11,5% anual, una brecha enorme entre bonos que vencen con una diferencia de un año, pero este último lo hace post elecciones presidenciales. Evidentemente, el mercado aplica una tasa de descuento más elevada ante el acto eleccionario. El bono AO27 tiene un valor nominal de u$s100 y vale en el mercado u$s103,55, por encima del par. El bono AO28 tiene un valor nominal de u$s100 y vale u$s91,40 con una tasa de descuento del 8,6%.

Las tasas de descuentos se hacen más elevadas en la medida que nos alejamos en el tiempo: el bono AO29 tiene una tasa de descuento del 12,3%, AL35 30% de descuento y el AL41 35% de descuento. Si tenés algún temor electoral, lo mejor es invertir en AO27; en cambio, si estás muy convencido de que la actual gestión renueva pergaminos, el AL41 es la mejor opción.

Luce bastante irracional que el mercado aplique grandes tasas de descuento, pero todo tiene su fundamento: la crisis mundial no se ha detenido, se recicla y crece. Aún no está confirmado el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, Irán sigue obstinada en complicar el paso de buques en el estrecho de Ormuz, y los hutíes se prometieron hacerle la vida imposible a Arabia Saudita.

El domingo tenemos elecciones en Brasil, segunda vuelta y definitoria; el 3 de noviembre hay elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos con resultado probablemente adverso para los republicanos; el día 11 de noviembre se prepara una cumbre entre Rusia, Estados Unidos y China para debatir el futuro del conflicto entre Rusia y Ucrania, y seguramente se tratará el tema Irán. En resumen, hasta la segunda quincena de noviembre daría la impresión que el petróleo seguirá con una cotización alta, y en tensión con las noticias bélicas que surgen diariamente en el mercado.

Un petróleo Brent u$s116 es una tragedia para todo el mundo, echa por tierra toda proyección de crecimiento y potencia conflictos sociales. En Argentina se produce una dualidad: la suba del petróleo aporta más dólares al mercado, pero por otro lado mantiene un alto costo en el precio del diésel en el mercado local. Los costos en flete son muy elevados, y esto le quita rentabilidad al empresario que, al no poder imponer mayores precios, resigna rentabilidad. Esto implica que la generación de empleo no se dinamiza a la velocidad esperada, y la masa salarial no crece en función de nuestras expectativas, lo que se traduce en una merma en la actividad económica.

Esto podría impactar en la recaudación, y los bonistas toman sus precauciones; si bien el Presidente se comprometió a mostrar superávit fiscal en todos los escenarios posibles, el mercado toma precauciones y agranda la tasa de descuento.

Tres carteras de inversión con diferentes niveles de riesgo

Estamos en un momento muy especial de mercado, porque hay que gestionar riesgo e incertidumbre. Las carteras en dólares y pesos deberían gestionarse de acuerdo al riesgo que quieran tomar los inversores.

Riesgo bajo: bonos de tesorería americano a 10 años, rinden el 5,0% anual y tenés que pagar el impuesto cedular. Bono AO27 que rinde el 2,9% anual y vence en octubre del año 2027. Bono en pesos T30A7 que vence el 30 de abril del año 2027 y rinde el 28,5% anual.

Riesgo medio: bono AO28 rinde el 11,5% anual. El bono TVME8 que ajusta por tasa Tamar o Dólar linked, vence en enero del año 2028 y rinde tasa Tamar (tasa de plazo fijo por más de $1.000 millones) + 8% y tiene seguro de cambio. El bono en pesos ajustado por inflación TZX28 que vence el 30 de junio del año 2028 y rinde inflación más 9,6% anual.

Riesgo alto: bono AE38 rinde el 13,0% anual, paga renta entre enero y julio, pero a partir de julio del año 2027 comienza a pagar amortización. Bono en pesos que ajusta por tasa Tamar + 6,9% anual como el TMG28 y vence el 31 de agosto del año 2028 y rinde el 35,9% anual. El bono TXMD9 que es un bono en $ que vence el 14 de diciembre del año 2029, ajusta por inflación o tasa Tamar + 3,0% anual, y rinde el 37,2% anual.

Hay que tener presente que las inflaciones esperadas para los próximos meses no superan el 22% anual, y que si las elecciones no generan inestabilidad las ganancias potenciales son muy elevadas. En cambio, si generan inestabilidad, la cobertura ya sea en dólares, o por ajuste por inflación, mitigan los riesgos.

Hay apuestas para todos los gustos, hay que acostumbrarse a jugar con las cartas tapadas y tratar de jugar con estrategias que protejan el dinero en juego. Las acciones las dejamos para más adelante, las ganancias en tasas son extraordinariamente altas y no podemos dejarlas pasar por alto en el escenario actual.