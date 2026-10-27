La fuerte devaluación del real brasileño puede convertirse en una ventaja para algunos sectores y afectar seriamente la competitividad de otros

Por otro lado, los importadores y consumidores podrían beneficiarse con insumos y bienes brasileños más económicos, aunque esto genera una mayor competencia que desafía a la producción nacional.

El sector turístico local enfrenta una amenaza directa, ya que un Brasil más barato incentiva a los argentinos a vacacionar en el exterior, afectando los ingresos de las economías regionales.

La devaluación del real reduce la competitividad de la industria y las exportaciones argentinas en Brasil, dificultando la colocación de productos nacionales y aumentando la presión sobre fabricantes.

La devaluación del real vuelve a poner a la economía argentina frente a una paradoja: lo que representa una oportunidad para los consumidores y algunos importadores puede convertirse en un problema para los fabricantes locales, los exportadores y los prestadores turísticos. La depreciación de la moneda brasileña reabrió el debate sobre la competitividad argentina, que actitud tomará el gobierno y las consecuencias que podría tener para el comercio bilateral.

El movimiento cambiario posterior al balotaje presidencial brasileño del 25 de octubre generó preocupación entre los analistas. La magnitud del intercambio explica por qué una variación cambiaria en Brasil puede repercutir en numerosas actividades argentinas. Sin embargo, no todos los sectores reaccionan de la misma manera: el resultado depende de cuánto venden al país vecino, qué proporción de sus costos está expresada en pesos y qué posibilidades tienen de sustituir proveedores o trasladar aumentos a los precios.

Industria automotriz: el principal foco de preocupación

La industria automotriz aparece entre las actividades más expuestas. Brasil es un mercado central para las exportaciones argentinas de vehículos y, al mismo tiempo, uno de los principales proveedores de automóviles y componentes para las terminales locales. Una depreciación del real puede abaratar en dólares los vehículos fabricados en Brasil y mejorar su competitividad frente a los producidos en la Argentina. Si los costos locales aumentan en dólares o el peso se aprecia en términos reales, las terminales argentinas podrían enfrentar mayores dificultades para colocar su producción en el mercado brasileño.

Andrés Civetta, economista de Abeceb, consideró que "con la depreciación del real se encarecen los autos argentinos, afectando la competitividad, a lo que se suma el hecho que se enfrentan a rivales fuertes como los chinos, que invadieron la región".

El riesgo alcanza a las autopartistas, que forman parte de cadenas productivas integradas entre ambos países. Una menor demanda de las terminales brasileñas o una sustitución de componentes argentinos por proveedores más competitivos puede repercutir sobre las fábricas locales, el empleo industrial y las economías que dependen de esa actividad.

No obstante, este cuadro de situación no es para todos los rubros lo mismo, ya que Argentina tiene una posición relevante en la producción de camionetas, mientras que los automóviles enfrentan una competencia diferente. La evolución de los precios relativos y de la demanda será determinante para establecer qué plantas resultan más afectadas.

Exportadores industriales: menos competitividad en el mercado brasileño

Más allá de los vehículos, la depreciación del real puede complicar a los fabricantes argentinos que venden productos industriales en Brasil. Entre las actividades expuestas se encuentran los sectores metalmecánico, químico, plástico, de maquinaria, equipamiento y bienes intermedios.

El mecanismo es sencillo: si un comprador brasileño dispone de más reales por cada dólar, los productos importados desde la Argentina pueden resultarle más caros en moneda local, siempre que sus precios en dólares no bajen en una proporción equivalente.

Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, advirtió que "es probable que se incremente el déficit comercial de Argentina con Brasil y sea más complicado el canal productivo". La consecuencia puede ser una reducción de los márgenes de los exportadores argentinos, que deberán optar entre absorber parte del impacto, renegociar precios o arriesgarse a perder pedidos frente a competidores brasileños o de terceros países.

El problema es especialmente relevante para las pequeñas y medianas empresas industriales, que suelen contar con menos espalda financiera para soportar períodos prolongados de márgenes reducidos. También pueden verse perjudicadas las compañías que tienen contratos en curso y no pueden modificar inmediatamente sus condiciones comerciales.

No obstante, una depreciación del real no implica automáticamente una caída de las exportaciones. La demanda brasileña, la calidad de los productos, los acuerdos comerciales, los costos logísticos y las condiciones de financiamiento también influyen en las decisiones de compra.

Turismo: la Costa Atlántica y los destinos argentinos, bajo presión

El turismo es uno de los sectores en los que el efecto cambiario puede hacerse visible con mayor rapidez. Si Brasil se vuelve relativamente más barato para los argentinos, aumenta el incentivo para pasar las vacaciones en sus playas en lugar de elegir destinos nacionales. La Costa Atlántica bonaerense queda particularmente expuesta durante la temporada de verano. También pueden sentir el impacto los destinos de Córdoba, Entre Ríos y otros puntos del país que compiten por el gasto vacacional de las familias.

El problema no se limita a los hoteles. Una menor ocupación puede repercutir sobre restaurantes, comercios, balnearios, transporte de pasajeros, alquileres temporarios, excursiones y proveedores de servicios. En localidades cuya actividad depende fuertemente de los meses de verano, la pérdida de visitantes puede afectar los ingresos de toda la cadena.

El comportamiento de los viajeros ya mostraba señales de mayor interés por Brasil. Según fuentes del sector, como CVC, el promedio semanal de pasajeros aéreos vendidos para el verano había crecido 13% frente al promedio semanal de septiembre y 26% respecto de una semana promedio de agosto. Turismocity, por su parte, registró un incremento del 43% en las búsquedas de paquetes durante los primeros diez días de octubre frente al mismo período de septiembre. Estas cifras muestran interés, aunque no permiten atribuir todo el crecimiento a la devaluación ni equivalen necesariamente a viajes concretados.

El resultado final dependerá, además, de cuánto se abaraten efectivamente los gastos en Brasil. Los pasajes y muchos alojamientos se contratan anticipadamente o se cotizan en dólares, mientras que comidas, supermercados, traslados y consumos en la playa se pagan en reales. Por eso, la mejora cambiaria puede ser más visible para quienes ya compraron el transporte y reservaron el alojamiento.

Economías regionales: ganadores y perdedores según el producto

El efecto sobre el agro y las economías regionales es más complejo. No alcanza con afirmar que todos los productores argentinos pierden competitividad frente a Brasil: es necesario distinguir entre quienes venden al mercado brasileño, quienes compiten con productos brasileños y quienes importan insumos.

Los productores argentinos de trigo, cebada, lácteos y otros bienes que encuentran compradores en Brasil pueden enfrentar una mayor presión sobre sus precios si los clientes brasileños reducen sus compras o consiguen alternativas más baratas. El impacto concreto dependerá de las cotizaciones internacionales, las condiciones de cada mercado y la posibilidad de colocar la producción en otros destinos.

La advertencia de Jorge Vasconcelos, economista y coordinador general del IERAL de la Fundación Mediterránea, permite dimensionar la exposición territorial. En un análisis publicado por Bloomberg Línea, sostuvo: "Un real barato, en términos de pesos, no es la mejor noticia para las industrias manufactureras y los servicios turísticos".

Vasconcelos agregó que un enfriamiento adicional de la actividad brasileña sería relevante para las exportaciones de provincias como Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba. Según estimaciones del investigador Jorge Day, citadas en el mismo análisis, entre el 17% y el 27% de las exportaciones de esas provincias tienen a Brasil como destino.

La exposición, por lo tanto, no se limita a la industria automotriz. También alcanza a empresas agroindustriales y proveedores regionales que dependen de la demanda brasileña. Las firmas que cuentan con mercados diversificados y productos diferenciados pueden amortiguar mejor el cambio de precios relativos que aquellas que dependen de pocos compradores.

Importadores y comercios: quiénes pueden beneficiarse

En el otro extremo aparecen los importadores que compran productos brasileños y pueden aprovechar una mejora de los precios relativos. Si la depreciación se traslada a los precios de exportación, algunos bienes provenientes del país vecino podrían resultar más competitivos para los compradores argentinos.

Los posibles beneficiarios incluyen distribuidores de determinados bienes de consumo, empresas que utilizan insumos brasileños y fabricantes que integran componentes importados en sus procesos productivos. Una reducción de los costos de abastecimiento puede mejorar los márgenes, contener aumentos de precios o facilitar una mayor producción.

Sin embargo, el beneficio no es automático. Los productos importados se facturan en distintas monedas y sus precios también dependen de los costos de producción, el transporte, los impuestos, los aranceles aplicables y los márgenes comerciales. Además, si el peso argentino se deprecia frente al dólar, parte de la ventaja obtenida por el real puede desaparecer.

Para los consumidores argentinos, el resultado también es ambiguo. Una mayor competencia de productos brasileños puede contribuir a moderar algunos precios, pero no garantiza una reducción generalizada del costo de vida. A la vez, los fabricantes locales que compiten directamente con esas importaciones podrían enfrentar una presión adicional sobre sus ventas.

Qué regiones argentinas quedan más expuestas

La geografía del impacto permite identificar tres grandes grupos, ya que en primer lugar, el corredor industrial de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, donde se concentra una parte importante de la producción automotriz, autopartista y metalmecánica vinculada con Brasil. Allí, el principal riesgo es una pérdida de competitividad que afecte ventas, producción y empleo.

En segundo término, la Costa Atlántica bonaerense y los destinos turísticos del interior, que pueden perder parte del gasto de los argentinos que elijan viajar al exterior. En estas zonas, el efecto se concentra en la temporada alta, aunque puede extenderse a proveedores y trabajadores vinculados con el turismo.

Por último, las economías regionales del NEA y de otras provincias con relaciones comerciales directas con Brasil pueden experimentar efectos diferentes según sus especializaciones productivas. Para algunas empresas, el encarecimiento relativo de sus exportaciones será un obstáculo; para otras, la posibilidad de comprar insumos o productos brasileños a mejores precios puede representar una oportunidad.

Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación, advirtió sobre la posibilidad de que el fenómeno se prolongue. En declaraciones recogidas por la cobertura sobre los desafíos económicos del triunfo de Lula, señaló: "Una depreciación sostenida del real podría perjudicar a las exportaciones y aumentar la competencia brasileña en el mercado local".

La duración del movimiento cambiario será, por lo tanto, un factor clave. Una depreciación transitoria puede generar incertidumbre y modificar algunas decisiones de compra o de viaje, pero una tendencia persistente tiene mayores posibilidades de alterar inversiones, contratos comerciales y estrategias productivas.

En todo caso, la reacción de las empresas argentinas dependerá también de su capacidad para reducir costos, invertir y mejorar la productividad. El tipo de cambio es una variable relevante, pero no la única que determina la competitividad.

Para las empresas argentinas, una pérdida de competitividad prolongada puede llevar a postergar proyectos, reducir turnos o reconsiderar dónde producir. Para evitar ese escenario, las medidas de productividad y reducción de costos estructurales pueden ser tan relevantes como la evolución del tipo de cambio real.

También debe tenerse en cuenta que la depreciación del real no determina por sí sola el desenlace, pues la variable decisiva es cómo evoluciona el tipo de cambio real bilateral, es decir, la relación entre las monedas ajustada por los precios de ambos países.

Si Brasil abarata sus costos medidos en dólares y la Argentina mantiene precios internos elevados en esa misma moneda, las empresas locales pueden perder competitividad tanto en el mercado brasileño como frente a los productos importados. Si, por el contrario, el peso también se deprecia y los costos argentinos se ajustan, parte de esa desventaja puede compensarse.

También importan la duración y la magnitud del movimiento cambiario. Una caída transitoria del real puede generar incertidumbre y modificar decisiones de compra o de viaje, pero una tendencia persistente tiene mayores posibilidades de alterar inversiones, contratos comerciales y estrategias productivas.