Morgan Stanley ve subas de hasta 97% en acciones argentinas y hay dos variables clave

Galicia, Edenor y Central Puerto lideran las proyecciones de valorización de este banco. Qué tendría que pasar para que esos precios se cumplan

Las acciones argentinas aparecen entre las que tienen mayor margen de suba potencial en América Latina, según un informe de Morgan Stanley. El relevamiento ubica a Grupo Financiero Galicia en el primer puesto de un ranking regional de 25 empresas y también destaca a Edenor, Central Puerto y otras entidades financieras locales.

No obstante, las estimaciones dependen de que se cumplan determinados escenarios para las empresas y el mercado argentino. La evolución del crédito, la morosidad y el riesgo país son algunas de las variables que pueden influir en las valuaciones y en el interés de los inversores internacionales.

Cuáles son las acciones argentinas con mayor potencial de suba

Grupo Financiero Galicia (GGAL) encabeza el ranking regional con un precio objetivo de u$s70 por acción. Esa referencia representaba una suba potencial del 92% frente a la cotización del 15 de octubre y de alrededor del 97% respecto del cierre del 20 de octubre.

Edenor (EDN) se enc uentra en el segundo lugar del listado, con un margen alcista estimado del 93%. Entre las seis primeras posiciones también aparecen Central Puerto (CEPU), con un 85%; BBVA Argentina (BBAR), con un 78%; y Banco Macro (BMA), con un 66%.

El relevamiento abarca 25 empresas con mayor diferencia entre sus cotizaciones y los precios objetivo de los analistas, dentro de un universo regional de 206 compañías seguidas por Morgan Stanley.

La lista también incluye a Grupo Supervielle (SUPV), con un potencial del 70% en el noveno puesto; Loma Negra (LOMA), con un 48% en el lugar 17; y Vista Energy (VIST), con un 49% en la posición 18.

De esta forma, si bien las proyecciones no se limitan a un solo sector, los bancos y empresas energéticas cocnentran la mayor parte de las empresas argentinas que podrían subir de precio.

Crédito y riesgo país, dos variables que pueden cambiar las proyecciones

En el caso de los bancos, una de las claves es la evolución del financiamiento al sector privado y la capacidad de pago de hogares y empresas. El último Informe sobre Bancos del Banco Central, correspondiente a agosto, reveló un crecimiento mensual del 0,7% real en el stock total de préstamos al sector privado.

Sin embargo, el crédito a los hogares se mantuvo prácticamente estable frente a julio y la irregularidad de esa cartera se ubicó en el 12,81%. Estos indicadores son de importancia debido a que una una eventual recuperación del crédito puede ampliar el negocio de las entidades, mientras que una morosidad elevada puede afectar sus resultados.

Por lo tanto, el cumplimiento de las proyecciones de valorización dependerá, entre otros factores, de cómo evolucionen la demanda de préstamos y la capacidad de los clientes para devolverlos.

En las energéticas, el desempeño también estará relacionado, entre otros aspectos, con las condiciones regulatorias, las inversiones y la evolución de los precios del sector.

La segunda variable a tener en cuenta es el riesgo país, que influye en el costo de financiamiento de la Argentina y en la percepción de los inversores sobre sus activos. El indicador cerró el 25 de octubre en 765 puntos básicos, luego del triunfo de Lula da Silva en Brasil.

El valor actual se encuentra muy por encima del mínimo anual de 403 puntos en julio. Un eventual descenso sostenido podría contribuir a mejorar las condiciones financieras y, por ende, tener impacto en el precio de las acciones.

En conclusión, las expectativas de recuperación sobre las empresas argentinas existe, pero, para que el potencial se traduzca en subas concretas, el mercado necesitará señales consistentes de mejora en la economía, el crédito y el riesgo país.