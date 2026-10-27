El dólar sube pero nunca estuvo tan barato en términos reales en la última década

La cotización del billete estadounidense llegó a su nivel máximo nominal, pero se encuentra en el punto más bajo en términos reales desde 2016

El precio del dólar sube alrededor de 1,4% en todo el mes, por la presión del mayor riesgo país generado por las tensiones locales e internacionales, para ubicarse en la plaza mayorista a $1.560, su valor nominal histórico más alto. A pesar de ello, en términos reales -es decir, considerando la inflación- se encuentra en el punto más bajo en una década.

Hoy el riesgo país se ubica en el nivel más alto de todo el año, por encima de los 750 puntos básicos, una cifra que preocupa al mercado porque genera mayor costo de endeudamiento, en el marco de un escenario mundial con tasas con tendencia al alza. Y también hay una presión cambiaria por la fuerte devaluación en Brasil.

Por el lado del dólar, funcionarios del propio Gobierno sostuvieron que prefieren controlar el deslizamiento de su precio, como ancla antiinflacionaria. Sin ir más lejos, en todo el 2026 avanza menos de 6%, mientras que el acumulado del índice de precios al consumidor (IPC) supera el 25% en el mismo período.

Por eso no son pocos los economistas que consideran que se encuentra "barato".

"Veo tensiones económicas y políticas, por lo que respecto al dólar puede haber una aceleración de la depreciación del tipo de cambio, porque comienza a ser percibido ahora como barato, con una techo de la banda que está casi 30% por arriba del nivel actual del spot, y porque el escenario político exige mayor demanda por cobertura", resume Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, a iProfesional.

Un dato que refuerza esta percepción es que el promedio para este año del tipo de cambio real multilateral (TCRM) está 23% por debajo del promedio histórico, que es el promedio anual más bajo desde el 2017, según detalla a iProfesional Florencia Fiorentín, economista jefe de Epyca.

Y al analizar el comportamiento del valor del dólar blue, que es una referencia libre que no fue intervenida de forma constante por los diferentes gobiernos como sí ocurrió con el oficial, se puede decir que, en la actualidad, en sus $1.575 a la venta, se encuentra en su nivel "más barato" de los últimos 10 años.

"En el contexto actual, con este tipo de cambio los sectores competitivos con el exterior ´funcionan´ mientras los restantes transables, como indumentaria y otros artículos industriales, sufren dificultades tanto en su inserción comercial externa como a través del libre ingreso de bienes y servicios del exterior", refleja Andrés Méndez, director de AMF Economía.

En resumidas cuentas, el billete informal es la variable que permite reflejar de la manera más aproximada a qué valor debería posicionarse el tipo de cambio en el presente.

El precio actual del dólar blue es el más bajo, a valores actuales, de los últimos 10 años

Precio de dólar de los últimos 10 años, en el presente

Al comparar, a cifras actuales, cuál fue el precio del blue en los últimos 10 años, se evidencia que hoy se encuentra en el nivel mínimo de ese período.

Por ejemplo, el precio en términos reales más alto lo tocó octubre de 2020, en pleno momento de crisis por la pandemia del COVID, cuando llegó a los $5.685 a precios de hoy.

Es decir que se ubicaba en un nivel que es 260% más alto que el precio actual, al ser ajustado por inflación.

Y si se considera el máximo nivel nominal alcanzado hace dos años, el 12 de julio de 2024, en un momento de tensión cambiaria, tocó un precio similar al actual (subió hasta $1.500 y hoy está a $1.575). Sin embargo, ajustado a valores de hoy en día, esto equivale a una cotización de $2.660.

"Si bien estas cotizaciones expresadas en moneda de similar poder adquisitivo, que es octubre 2026, representan diversos niveles del dólar libre a lo largo de los últimos 10 años, la realidad es que en muchos períodos reflejó las restricciones de acceso al mercado de cambios (MULC). Por ejemplo, durante la presente década la brecha entre el blue y el oficial superó al 100%, con extremos de 170% en 2023 al finalizar el anterior mandato presidencial", contextualiza Méndez, quien concluye: "En la situación actual, a los argentinos les resulta ´barato´ el actual tipo de cambio. Esto no implica un mayor acceso a bienes y servicios, dado que sus ingresos pueden estar afectados por precios y cantidades que diluyan la mejora en el valor unitario de la divisa estadounidense".

Es decir, que esté más barato el dólar en términos históricos, no tiene correlación directa con el acceso y con el precio de los bienes y servicios argentinos, que se movieron en línea a la inflación, que fue mucho más alta que el incremento que tuvo el dólar en los últimos 10 años.

Precio de dólar, ¿es el adecuado?

Para los analistas también hace "ruido" la distancia que existe frente otra referencia cambiaria, que es la banda máxima de flotación establecida por el Banco Central, para no intervenir en el mercado y que se actualiza de forma mensual, desde enero pasado, en base a la inflación registrada dos meses atrás (t-2), que es de casi $1.948.

En conclusión, el precio actual del dólar mayorista se ubica unos 400 pesos (26%) por debajo al valor máximo "permitido" por el BCRA.

Así, desde lo nominal, los $1.575 que hoy tiene como precio del billete estadounidense puede considerarse "barato", pero también depende de la disponibilidad y exceso, o no, de divisas que dispone el Gobierno para generar tranquilidad en el mercado y no se traslade a los valores de productos y servicios, generando más inflación.

"La experiencia de la última década muestra que la apreciación del peso requiere un ingreso sostenido de capitales financieros o, alternativamente, una pérdida de reservas internacionales para financiar la salida de divisas, una opción poco viable en el contexto actual. Sin embargo, el tipo de cambio también podría verse favorecido por un ciclo excepcional de precios de las materias primas o por un aumento de las exportaciones. En este último frente, el potencial de crecimiento de las ventas externas de hidrocarburos aparece como una de las principales oportunidades para la Argentina", finaliza Méndez.

Por eso, se deben considerar los flujos tanto financieros como los comerciales de sectores como el petrolero, agrícola o minero, para determinar el tipo de cambio de equilibrio.

"El nivel del tipo de cambio real se mide y para eso requiere base de comparación. De ahí, el adjetivo de ´atrasado´ es válido sólo para esa base que se eligió", afirma Lucía Balero, consultora de Inversiones de Quaestus.

Por eso, contra abril de 2017, el nivel actual se encuentra 2,5% arriba, por lo que "contra el promedio de la serie desde 1997 falta un 32% para llegar, y contra diciembre de 2001 el peso está casi 24% más depreciado".

Mientras tanto, en A3 mercados de futuros y opciones (Matba-Rofex), se está negociando un precio de dólar mayorista de $1.597 para fin de año y de $1.920 para fines de septiembre del año que viene, en la previa electoral presidencial.-