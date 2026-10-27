La City advierte a inversores que se preparen para más días movidos por efecto Brasil

Fuerte caída en las acciones del mercado brasilero y devaluación del real impactaron en la bolsa argentina. Qué se espera para los próximos días

La inesperada reelección y continuidad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó un impacto negativo en los mercados en dicho país y también en la Argentina. Aunque, con el correr de las horas, hubo más calma y los desplomes en las cotizaciones de acciones y bonos fue más moderado. El precio del dólar también estuvo contenido a nivel local.

Por lo pronto, en el Bovespa de Brasil, se debieron frenar las operaciones por 30 minutos por las fuertes bajas, y las acciones y ADRs de empresas llegaron a caer hasta 48%, como fue XP, una de las principales plataformas de servicios financieros independientes de dicho país. Y banco Bradesco (BBD) llegó a desplomarse hasta 30% en dólares, seguido por Itaú Unibanco (ITUB), que bajó 20% y Petrobras, cayó hasta 14%.

El índice Bovespa cerró con una baja de 14% en la jornada, y el índice (ETF) de las principales empresas de Brasil, denominado EWZ, llegó a descender 20%.

El temblor brasileño también afectó, aunque en menor medida, a la Argentina, debido a que el principal índice de acciones de empresas líderes, el MSCI Merval, cerró con un descenso de 3%, en una jornada en la que llegó a desplomarse hasta 7%.

Las acciones más golpeadas fueron las del sector financiero, que finalizaron la rueda con descensos de hasta 6%, como fueron los casos de los bancos Supervielle, BBVA y, muy cerca, con 5% en ambos casos, Grupo Financiero Galicia y Macro.

Y entre las compañías argentinas que cotizan en Estados Unidos, las bajas llegaron al 8% en dólares el lunes, encabezadas por BBVA, Supervielle y Mercado Libre.

En cuanto a la renta fija, los bonos nacionales en dólares con legislación de Nueva York fueron los más castigados, al desplomarse hasta 2,5%, como fue el caso del emitido al 2038 (AE38D).

"Brasil tuvo uno de sus peores días en sus mercados financieros", describe la situación Félix Marenco, asesor financiero de Cocos.

Al respecto, desde el equipo de Research de Balanz suman: "La reacción del mercado a la sorpresa electoral en Brasil fue muy marcada, aunque al avanzar la jornada se fue moderando. La fuerte reacción en los precios de los activos parece obedecer a un repricing de Bolsonaro más que necesariamente a un movimiento ´anti-Lula´. O sea, los precios de los activos venían incorporando mayores chances de un cambio de régimen desde mediados de agosto y se aceleraron después de los resultados de la primera vuelta, con lo que los movimientos del lunes reflejaron eso".

En Argentina, también golpeó fuerte en el riesgo país, que escaló 8% para ubicarse en los 765 puntos básicos, la cifra más alta de todo el año.

Además, el dólar oficial mayorista avanzó 10 pesos hasta los $1.540, el MEP aumentó a $1.580 y el contado con liquidación saltó 2%, para llegar a los $1.680.

"Ya los activos argentinos venían siendo castigados, y ahora la depreciación del real por la victoria de Lula puede haber un impacto, en dólares, en los valores de los activos argentinos", asegura Matías Fernández, líder de Research en Aurum Valores.

Impacto en acciones y bonos argentinos en los próximos días

En resumidas cuentas, la sensación de la City es que el mercado había previsto un triunfo de la corriente "progresista" de Flávio Bolsonaro, y los resultados contrarios a ello en la segunda vuelta electoral, generó una venta masiva de activos brasileros.

Y ello sumó temores a la región, y sobre todo a la Argentina, respecto a la reconfiguración política y a la debilidad del real y al impacto en la economía local.

"La realidad es que el mercado apostaba a un triunfo de Bolsonaro, estaba comprado. Todos los reportes daban una disputa muy reñida pero con un triunfo de Bolsonaro. Fue una sorpresa y eso se trasladó a las cotizaciones de los activos. Como en todos los mercados: hay pánico y hay euforia, en algún momento se encuentra el equilibrio. Estamos en el momento de pánico y, de a poco, se va recuperando la calma, al menos, en los activos argentinos", dice Juan Diedrichs, asesor financiero de Capital Markets.

En este sentido, Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss, suma: "El triunfo de Lula suma incertidumbre a la región y puede generar presión sobre los activos argentinos, especialmente si el real se debilita".

En concreto, el real brasileño se devaluó 8,6% el lunes, para ubicarse a 5,4 reales por dólar.

Por eso, en el corto plazo, el triunfo de Lula puede generar "algo más de volatilidad sobre los activos argentinos, porque el mercado brasileño había descontado ampliamente un cambio de signo político. La fuerte caída inicial del real, las acciones y los bonos brasileños puede traducirse en una mayor prima de riesgo para toda la región, especialmente si persisten las dudas sobre la política fiscal de Brasil. En ese escenario, los bonos soberanos argentinos y las acciones más sensibles al riesgo país podrían verse presionados, aunque el efecto dependerá también de los fundamentos locales y de cómo evolucione la situación financiera brasileña", resume Esteban Castro, economista y Ceo Inv.est.

En este sentido, en Argentina, la lupa comienza a situarse en la política doméstica, y en Brasil se consideran algunas oportunidades de compra.

"La caída inicial de las acciones argentinas se atribuye al contagio brasileño tras el triunfo de Lula, lo que anticipa un escenario político complejo para Milei en 2027. Se considera una oportunidad para comprar activos brasileños castigados, como Nu Bank, Bradesco y Mercado Libre, ante un pesimismo excesivo del mercado. Como Lula enfrentará un Congreso con mayoría de derecha, se espera que su gobernabilidad sea limitada, frenando reformas profundas", indica Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil.

Por lo que considera que, a medida que el mercado "internalice esta falta de poder legislativo, se proyecta una recuperación de los activos brasileros. Dicha recuperación podría alcanzar el 12% en dólares para el EWZ y porcentajes mayores para las entidades financieras".

En cuanto a los bonos argentinos, Repetto indica que "mantendría cautela, porque a este escenario regional se suma que 2027 es un año electoral en Argentina, con la volatilidad e incertidumbre política que eso implica".

Sectores más afectados y beneficiados por "efecto Brasil"

Por el lado de las empresas que pueden estar más afectadas, Repetto opina: "Veo más vulnerables a los bancos, la industria y las empresas exportadoras a Brasil. En tanto, las firmas de energía y compañías con ingresos dolarizados podrían resistir mejor".

A nivel sectorial, Castro considera que el principal punto a seguir es el tipo de cambio brasileño.

"Un real persistentemente más débil vuelve más competitiva a la industria de Brasil y puede perjudicar a sectores argentinos que compiten directamente con producción brasileña, especialmente automotriz, autopartista, petroquímica y algunos segmentos industriales", afirma este analista.

En cambio, Castro indica que si Brasil mantiene un "buen nivel" de actividad, "puede favorecer a compañías argentinas vinculadas a las exportaciones hacia ese mercado. Brasil sigue siendo el principal destino de las exportaciones argentinas y en septiembre las ventas argentinas hacia ese país crecieron 5,5%, con fuerte participación de vehículos, petróleo, combustibles, aluminio y lácteos", advierte.

Por el lado de Guidi, respecto a Argentina, sostiene que "no hay dudas de que las acciones que más caerán son los bancos porque serían también las acciones que más caerían si pierde Milei el año que viene. Las que tienen fundamentos más sólidos son Vista e YPF".

Qué espera el mercado

Tras la fuerte caída de la rueda posterior a los resultados electorales en Brasil, desde la City estiman que habrá un acomodamiento de los precios en los próximos días, a niveles similares a los que existían en la previa al inicio de las elecciones. Es decir, a los valores de hace un mes atrás.

"La correlación entre ambos mercados es alta, y en el corto plazo la volatilidad brasileña va a seguir trasladándose a nuestros activos. El ruido político en Brasil tampoco terminó. Pero la tendencia de las acciones y bonos argentinos en los próximos meses no debería estar marcada principalmente por la política brasileña", sostiene Sophia Bresler, asesora financiera de Cocos.

A su entender, el escenario va a depender "mucho más de los datos locales, como pueden ser los próximos datos de actividad (EMAE), la acumulación de reservas, y/o la balanza comercial, donde sí puede sentirse el efecto de un real más débil".

También opina que "hay que separar qué parte de la caída es ´efecto Brasil´ y qué parte ya venía desde antes".

Para Marenco, "todo indica que los próximos días van a seguir con mucha volatilidad, por lo que recomiendo no actuar con pánico".

Incluso, Castro reflexiona: "No veo el resultado como necesariamente negativo para Argentina en el mediano plazo. Una continuidad de Lula podría preservar las actuales reglas del Mercosur, y un Brasil creciendo seguiría siendo positivo para las exportaciones argentinas".

El riesgo, para este analista, sería una "combinación de deterioro fiscal en el vecino país, real muy débil y menor crecimiento brasileño, porque ahí sí se sumarían presión financiera regional y pérdida de competitividad para la industria argentina".

Para los bonos argentinos, el principal canal de transmisión considera que sería una "eventual ampliación de las primas de riesgo regionales, pero para las acciones el impacto sería mucho más sectorial".

Finalmente, desde la posición de Repetto, su postura "sigue siendo defensiva: aprovecharía rebotes para reducir exposición y esperaría mejores oportunidades antes de volver a comprar".