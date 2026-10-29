Presión sobre bonos argentinos, riesgo país y dólar, lo que viene tras medida de la Fed

El mercado, una vez más, supo predecir la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos: mantuvo sin cambios la tasa de referencia, en el rango de entre 3,75% y 4%. No hubo sorpresas. Pero aún asigna altas chances a una suba en la reunión de diciembre y dos más en 2027. El objetivo: combatir los altos niveles de inflación (3,7% anual). Esto juega en contra de los activos financieros emergentes, entre los que se encuentran los argentinos: tasas de interés más altas en instrumentos más seguros, como los de Estados Unidos, les quita atractivo a los de mayor riesgo.

Esto es clave para Argentina porque genera presiones adicionales sobre las acciones y bonos soberanos en dólares, que pierden atractivo frente a alternativas de inversión más seguras, como los títulos estadounidenses. El escenario pone un piso alto para el riesgo país, que en los últimos días, tras el derrumbe del mercado brasileño, opera en torno a 750 puntos. A la vez, el fortalecimiento del dólar a nivel global golpea a las monedas emergentes, como el peso argentino.

Lo de la Reserva Federal parece lejano a nosotros, pero afecta a nuestros activos financieros. Cobra mayor relevancia de cara a 2027: suma presión adicional a las acciones y bonos locales, al riesgo país y al tipo de cambio, en un año en el que inevitablemente habrá tensiones por las elecciones. Sobre todo, en la medida en que las encuestas sigan arrojando números favorables a la oposición y crezca el temor por un regreso del kirchnerismo.

Además, se encarece el costo de financiamiento en el exterior. Esto dificulta los planes del ministro Luis Caputo de conseguir dólares afuera para refinanciar los vencimientos de deuda. El encarecimiento del crédito también afecta a las empresas que necesitan divisas para sus planes de crecimiento y pagos de deuda. Esto último es clave para el mercado de cambios: una merma en las emisiones de bonos en dólares, como se observa en las últimas semanas, implica menor oferta de dólares en el mercado y, por ende, más presión sobre el tipo de cambio y menos margen para que el BCRA compre reservas.

Prevén más suba de tasas en EE.UU. y presión en Argentina

De acuerdo con Balanz, el mercado se inclina por esperar una suba de tasas de la FED en la reunión de diciembre, pero la expectativa no es del todo contundente: le asigna 78% de probabilidad a un incremento de 25 puntos y 5,9% a uno de 50 puntos. Para 2027, mantiene la expectativa de dos aumentos adicionales de 25 puntos. La expectativa va a contramano de los dichos de los miembros de la Reserva Federal, que en la reunión de septiembre comentaron que no esperaban volver a subir la tasa de política monetaria durante el próximo año.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, plantea tres escenarios para la próxima reunión de la entidad, pautada para principios de diciembre, con distintos niveles de impacto en el riesgo país argentino según la decisión que tome el banco central estadounidense.

Escenario base: La FED sube 25 puntos y después hace una pausa prolongada. En tal caso, el riesgo país argentino oscilaría entre 650 y 780 puntos , más atado a Brasil y a la agenda local que a lo que haga el banco central estadounidense

La FED sube 25 puntos y después hace una pausa prolongada. En tal caso, el riesgo país argentino oscilaría entre , más atado a Brasil y a la agenda local que a lo que haga el banco central estadounidense Escenario optimista: Los próximos datos de inflación en Estados Unidos sorprenden a la baja, la FED mantiene las tasas sin cambios y el rendimiento del bono a 10 años cede a 4,5%. Esto podría llevar al riesgo país argentino a la zona de entre 600 y 650 puntos

Los próximos datos de inflación en Estados Unidos sorprenden a la baja, la FED mantiene las tasas sin cambios y el rendimiento del bono a 10 años cede a 4,5%. Esto podría llevar al Escenario de estrés: El banco central estadounidense anticipa más de una suba adicional y el rendimiento del bono a 10 años supera 5,3%. En este caso, el riesgo país argentino podría avanzar hasta la zona de entre 800 y 850 puntos

El mercado ajusta carteras de inversión para cubrirse

Lazzati sugiere a sus clientes evitar posiciones en instrumentos de larga duración. En títulos de deuda argentina en dólares, prefiere a los del tramo corto de la curva de vencimientos, como los Bonares y Globales 2029 y 2023. Además, bonos corporativos en dólares de empresas de primera línea, que ofrecen rendimientos "atractivos" con menor sensibilidad a las tasas. En el segmento pesos, sugiere una combinación entre títulos CER (atados a la inflación) y tasa fija, más una porción de la cartera con activos dólar linked (atados al tipo de cambio) para tener cobertura cambiaria.

En renta variable, en un contexto de dólar fortalecido a nivel global y tasas altas durante más tiempo, prioriza acciones de empresas del exterior con "mucha caja" y resultados sólidos, por encima de aquellas que dependen del financiamiento o de expectativas de crecimiento muy lejanas. Entre las que prefiere por su flujo de caja y no necesidad de endeudarse para financiar su crecimiento, se destacan:

Apple

Alphabet (Google)

Nvidia

En cambio, sugiere menor exposición a Cedear de compañías como: