Plazo fijo en dólares: qué banco paga más y cuánto rinde u$s1.500 según el plazo

Bancor ofrece una de las tasas más altas para depósitos a 30 días, mientras que Banco Nación mejora el rendimiento en colocaciones más largas

El plazo fijo en dólares permite obtener intereses sin convertir los ahorros a pesos. Sin embargo, el rendimiento cambia según el banco, el canal de contratación y el tiempo durante el cual se inmoviliza el dinero.

Al 27 de octubre de 2026, Bancor encabezaba el listado de entidades financieras que pagan más por colocaciones a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1,80%. Otras entidades, como Banco Nación, Banco Provincia, Banco Piano, Banco Hipotecario y Banco Macro, informaban tasas del 1,25% para ese plazo en los canales y condiciones relevados.

Cuánto se gana con u$s1.500 a 30 días según el banco

Para comparar las alternativas, se puede tomar una inversión de u$s1.500 y calcular los intereses correspondientes a 30 días con cada tasa anual. Los rendimientos por bancos son los siguientes:

Bancor, TNA del 1,80%: ganancia aproximada de u$s2,22; total al vencimiento de u$s1.502,22

Banco Macro, TNA del 1,25%: ganancia aproximada de u$s1,54; total de u$s1.501,54

Banco Nación, TNA del 1,25% por canal electrónico: ganancia aproximada de u$s1,54; total de u$s1.501,54

Banco Provincia, TNA del 1,25%: ganancia aproximada de u$s1,54; total de u$s1.501,54

Banco Piano, TNA del 1,25%: ganancia aproximada de u$s1,54; total de u$s1.501,54

Banco Hipotecario, TNA del 1,25%: ganancia aproximada de u$s1,54; total de u$s1.501,54

La diferencia entre una TNA del 1,80% y otra del 1,25% representa unos u$s0,68 adicionales por cada u$s1.500 invertidos durante 30 días. Aunque el margen es pequeño en términos absolutos, permite dimensionar cuánto influye la tasa al comparar depósitos por el mismo capital y plazo.

Cómo cambia el rendimiento si se extiende el plazo

Banco Nación publica distintas tasas para los depósitos electrónicos en dólares según el período elegido. Para personas humanas, la TNA es del 1,25% para colocaciones de 30 a 59 días; sube al 1,50% entre 60 y 89 días y al 1,90% entre 90 y 179 días.

En períodos más largos, alcanza el 2,75% entre 180 y 269 días, el 3,25% entre 270 y 364 días y el 4,50% desde los 365 días.

Para una inversión de u$s1.500, los rendimientos aproximados serían los siguientes, siempre que se mantenga el depósito durante el período correspondiente y se aplique la tasa informada para ese rango:

A 30 días, TNA del 1,25%: intereses aproximados de u$s1,54; total de u$s1.501,54

A 60 días, TNA del 1,50%: intereses aproximados de u$s3,70; total de u$s1.503,70

A 90 días, TNA del 1,90%: intereses aproximados de u$s7,03; total de u$s1.507,03

A 180 días, TNA del 2,75%: intereses aproximados de u$s20,34; total de u$s1.520,34

A 365 días, TNA del 4,50%: intereses aproximados de u$s67,50; total de u$s1.567,50

Bancor también presenta diferencias según el plazo, ya que su tasa electrónica relevada era del 1,80% para colocaciones de 30, 60 y 90 días. En cambio, si se coloca el capital a un año, la TNA informada del 3,80%. Con u$s1.500, esa tasa anual equivaldría a unos u$s57 de intereses al cabo de 365 días, antes de cualquier condición particular de la operación.

Qué conviene revisar antes de constituir un plazo fijo en dólares

Antes de depositar los ahorros, es importante comprobar el monto mínimo exigido, la tasa aplicable al canal elegido y el plazo de inmovilización. También se debe verificar si el banco exige tener una cuenta y si la operación puede constituirse por home banking o requiere acudir a una sucursal.

En Banco Nación, por ejemplo, la tasa para personas humanas por canal electrónico supera a la correspondiente a operaciones presenciales en algunos plazos. Para depósitos de 30 a 59 días, la entidad informa una TNA del 1,25% por canales electrónicos y del 0,75% en sucursal.

El plazo fijo tradicional tampoco permite disponer libremente del capital antes del vencimiento, salvo que el producto contemple expresamente una modalidad de precancelación. Por lo tanto, antes de colocar el capital a un período más largo, conviene evaluar si esos dólares podrían necesitarse antes de la fecha acordada.