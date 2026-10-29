Bancos en alerta: qué pasará si Mercado Pago gana la batalla por las cuentas sueldo

La fintech está más cerca de obtener la licencia del BCRA. Su base de usuarios, datos de Mercado Libre y una gran red de comercios le dan gran ventaja

Su red de comercios Point funcionará como puntos de efectivo, evitando sucursales y ampliando el acceso.

Los datos de Mercado Libre otorgan ventaja única para evaluar créditos, beneficiando a no bancarizados y pymes.

Mercado Pago usará su base de 25M usuarios para dominar cuentas bancarias y salarios al convertirse en banco.

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco en la Argentina y llega a esa instancia con tres ventajas competitivas que podrían cambiar el mapa financiero local: una base de más de 25 millones de usuarios, información detallada sobre los hábitos de consumo y la actividad comercial de millones de personas y negocios, y una red de comercios que puede convertirse en una infraestructura para depositar y retirar efectivo.

La compañía de Marcos Galperin ya superó la instancia técnica de la solicitud de licencia bancaria ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director de la autoridad monetaria, confirmó el avance durante el Argentina Fintech Forum 2026.

"En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso", señaló el funcionario.

La autorización definitiva dependerá del Directorio del BCRA y podría concretarse antes de fin de año. Si obtiene la licencia, Mercado Pago podrá ampliar sus actividades bajo el régimen de las entidades financieras y competir de manera más directa con los bancos tradicionales.

El desafío no se limita a ofrecer cuentas bancarias, tarjetas o préstamos. La fintech tiene la posibilidad de aprovechar un ecosistema que combina pagos digitales, comercio electrónico, financiamiento y presencia física en miles de negocios. Esa integración puede darle ventajas para captar clientes, evaluar riesgos crediticios y resolver operaciones cotidianas.

Mercado Pago podría ser el banco con más cuentas de Argentina

La primera ventaja es la escala. Según estimaciones del mercado citadas por iProfesional, Mercado Pago cuenta con más de 25 millones de usuarios en la Argentina. Si una parte sustancial de esas cuentas migra desde el esquema de billetera virtual hacia cuentas bancarias, la compañía podría superar a las entidades tradicionales en cantidad de cajas de ahorro y cuentas corrientes.

Como referencia, el informe de entidades financieras del BCRA citado por iProfesional consignaba 21,8 millones de cuentas para el Banco Nación, 13,4 millones para el Banco Provincia, 11,2 millones para Galicia y 9,7 millones para Macro. Estas cifras corresponden a cuentas y no necesariamente a clientes únicos, por lo que la comparación con los usuarios de Mercado Pago debe tomarse con esa salvedad.

El cambio más importante podría llegar con las cuentas sueldo. Actualmente, los usuarios pueden recibir transferencias, pagar servicios, realizar compras y utilizar distintos instrumentos financieros desde la plataforma, pero las billeteras virtuales no tienen habilitada la acreditación de salarios bajo el régimen bancario.

Con la licencia, Mercado Pago podría ofrecer cuentas con Clave Bancaria Uniforme (CBU) y competir por el dinero que cada mes reciben millones de trabajadores.

La diferencia es estratégica. En lugar de esperar a que una persona cobre en un banco y transfiera sus fondos a la billetera, la compañía podría captar el dinero desde el primer momento y ofrecerle, dentro de la misma aplicación, alternativas para pagar, ahorrar, invertir o solicitar un préstamo.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales, explicó a iProfesional que lo esperable sería que Mercado Pago ofrezca cajas de ahorro bancarias y que los usuarios puedan migrar aceptando nuevas condiciones, con la posibilidad de conservar su alias para mantener una experiencia familiar.

La migración concreta, sin embargo, dependerá del mecanismo que establezca la compañía. La licencia no convierte automáticamente todas las cuentas CVU existentes en cuentas bancarias.

El negocio detrás de los salarios

Captar cuentas sueldo también le permitiría a Mercado Pago acceder a una fuente de financiamiento clave para el negocio bancario: los depósitos de sus clientes.

Hasta ahora, la empresa desarrolla su actividad crediticia dentro de los límites de su estructura regulatoria. Como entidad bancaria, podría captar depósitos y utilizarlos para otorgar préstamos, bajo las exigencias de capital, liquidez y gestión de riesgos que establece el BCRA.

Ese cambio podría ampliar su capacidad para financiar a consumidores, monotributistas, trabajadores independientes, pymes y comercios.

También abriría la puerta a nuevos productos, como adelantos de sueldo, tarjetas de débito bancarias y otras alternativas de crédito. Las condiciones, las tasas y la disponibilidad dependerán de la estrategia comercial de Mercado Pago y de las autorizaciones correspondientes.

La información de Mercado Libre, una ventaja para dar créditos

La segunda fortaleza está en los datos. Mercado Pago no solo conoce los movimientos financieros que pasan por su plataforma: forma parte de un ecosistema que incluye a Mercado Libre, donde millones de personas compran y venden productos y miles de comercios desarrollan sus negocios.

Esa integración puede darle información relevante para evaluar la capacidad de pago de un potencial cliente, incluso cuando no cuenta con un historial bancario tradicional. La fintech podría evaluar la regularidad de sus ventas, la evolución de su facturación y los movimientos de su negocio para estimar su capacidad de generar ingresos.

Para un banco, determinar si una persona o una pyme puede devolver un préstamo implica analizar ingresos, deudas, comportamiento de pago y otros indicadores de riesgo. Mercado Pago puede complementar esas variables con información sobre la actividad comercial que se registra en sus plataformas, siempre dentro de los límites legales y de privacidad aplicables.

En el caso de un vendedor, por ejemplo, la fintech podría evaluar la regularidad de sus ventas, la evolución de su facturación y los movimientos de su negocio para estimar su capacidad de generar ingresos. En un consumidor, el historial de pagos y el comportamiento financiero pueden aportar elementos adicionales para determinar qué productos ofrecerle.

El uso de inteligencia artificial y modelos de análisis de datos puede ayudar a procesar esa información y ajustar las evaluaciones de riesgo.

Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, destacó ante iProfesional la importancia de esa ventaja competitiva: Mercado Pago conoce el flujo real de ventas de millones de comercios y podría utilizar esa información para evaluar créditos a monotributistas, personas no bancarizadas y pymes que los bancos tradicionales tienen más dificultades para analizar.

La consecuencia potencial es relevante para sectores que encuentran obstáculos para acceder al financiamiento formal. Un comercio con ingresos variables, pero con un historial consistente de ventas digitales, podría contar con más herramientas para demostrar su capacidad de pago.

No significa que todos los usuarios vayan a recibir préstamos ni que el acceso al crédito esté garantizado. La aprobación dependerá de las evaluaciones de riesgo y de las condiciones que establezca la entidad.

De financiar con recursos propios a captar depósitos

La licencia bancaria agregaría otra pieza al modelo. Mercado Pago podría utilizar los depósitos captados para financiar parte de su cartera crediticia, en lugar de depender exclusivamente de recursos propios y otras fuentes de fondeo.

Esto podría reducir sus costos de financiamiento y mejorar su capacidad para competir en tasas, plazos y montos. Sin embargo, la evolución de las condiciones crediticias dependerá también del costo del dinero, la morosidad, los requisitos regulatorios y la estrategia de la compañía.

La combinación de datos comerciales, tecnología y una mayor capacidad de fondeo podría resultar especialmente importante para las pequeñas empresas, que necesitan capital de trabajo para comprar mercadería, pagar proveedores o afrontar períodos de menores ventas.

La tercera ventaja: una red de comercios para retirar y depositar efectivo

La tercera fortaleza es menos visible que las anteriores, pero puede ser decisiva: Mercado Pago ya cuenta con una extensa red de comercios que utilizan sus terminales Point y otras herramientas de cobro.

Esa presencia física podría convertirse en una infraestructura para acercar operaciones en efectivo a los usuarios, sin necesidad de construir una red propia de sucursales bancarias.

Los bancos tradicionales cuentan con sucursales, cajeros automáticos y acuerdos con distintas redes para que sus clientes puedan retirar dinero. Los neobancos, en cambio, suelen depender de infraestructura de terceros para resolver esas operaciones.

Mercado Pago parte de una posición diferente. Tiene una red de negocios que cobra diariamente a través de sus dispositivos y mantiene una relación operativa con comerciantes de distintos tamaños.

Según Kupferberg, esa red podría funcionar como punto de extracción y depósito de efectivo, una ventaja que permitiría a la compañía ampliar su presencia física sin replicar el modelo tradicional de sucursales.

El desarrollo de ese esquema requeriría establecer procedimientos operativos, controles de seguridad, mecanismos de conciliación y acuerdos para administrar el efectivo. Por eso, la existencia de la red comercial representa una ventaja potencial, pero no significa que todos los locales con Point vayan a ofrecer automáticamente depósitos y retiros bancarios.

Si la compañía logra desplegar ese servicio a escala, podría ampliar los puntos de acceso al dinero y competir también en el segmento de operaciones cotidianas que hoy ofrecen redes como Pago Fácil y Rapipago.

La infraestructura comercial se sumaría a su capacidad tecnológica y a la información que obtiene de las transacciones para construir un modelo bancario diferente del tradicional.

Sin sucursales, pero con presencia en la calle

El modelo digital también puede reducir la necesidad de realizar inversiones inmobiliarias para abrir sucursales. Mercado Pago ya opera mediante una aplicación y una red de comercios, por lo que su expansión bancaria podría apoyarse en infraestructura tecnológica y acuerdos operativos, en lugar de reproducir el despliegue físico de una entidad tradicional.

Eso no implica que operar como banco carezca de costos adicionales. La compañía deberá cumplir con las exigencias regulatorias correspondientes, reforzar sus sistemas de seguridad, garantizar la continuidad operativa y desarrollar los controles necesarios para administrar depósitos y ofrecer nuevos productos financieros.

La ventaja está en que no necesita construir desde cero una relación con millones de usuarios ni una red comercial: ambas ya forman parte de su negocio.

La compañía también podría profundizar su oferta para empresas y comercios, integrando cobros, pagos a proveedores, financiamiento y, eventualmente, el pago de salarios en una misma plataforma. Para una pyme que ya utiliza Mercado Pago para vender, esa integración podría simplificar la administración financiera y reducir la cantidad de proveedores que necesita contratar.

El desafío de competir con los bancos tradicionales

La eventual licencia bancaria pondrá a Mercado Pago en una nueva posición frente al sistema financiero. La empresa deberá cumplir las reglas que corresponden a las entidades financieras, pero también tendrá la posibilidad de aprovechar su escala, sus datos y su red comercial para disputar negocios que históricamente estuvieron concentrados en los bancos.

"Mientras en todo el mundo se habla de consolidación en los sistemas financieros, en la Argentina aparecen nuevos jugadores, es un sector muy dinámico", sostuvo Curutchet durante el Argentina Fintech Forum 2026.

El cambio podría intensificar la competencia por las cuentas sueldo, los depósitos, las tarjetas y los créditos. También podría impulsar una respuesta de los bancos tradicionales, que tendrán incentivos para mejorar sus aplicaciones, reforzar sus promociones y ofrecer mejores condiciones para retener a sus clientes.

La diferencia es que Mercado Pago no necesita empezar por captar usuarios: ya tiene una base de millones de personas que utiliza sus servicios financieros y comerciales de manera cotidiana.

Su principal desafío será transformar esa escala en una operación bancaria rentable, cumplir con las exigencias regulatorias y demostrar que puede gestionar depósitos y créditos con niveles adecuados de seguridad y solvencia.

Si obtiene la aprobación definitiva del BCRA, la fintech de Galperin tendrá la oportunidad de combinar tres activos difíciles de replicar en conjunto: una base masiva de usuarios, información sobre el movimiento económico de consumidores y comercios, y una red de puntos físicos que podría facilitar el acceso al efectivo.

La licencia será el paso regulatorio. La verdadera disputa se jugará en la capacidad de convertir esas ventajas en más cuentas, nuevos préstamos y una relación cada vez más completa con el dinero de sus clientes.

Qué cambiará para los usuarios cuando Mercado Pago se convierta en banco

Uno de los cambios más importantes será la posibilidad de centralizar una mayor cantidad de operaciones financieras en una sola cuenta. Con una licencia bancaria, Mercado Pago podría ampliar su oferta y acceder a operaciones que hoy están reservadas a las entidades financieras autorizadas.

Actualmente, los usuarios pueden recibir transferencias, pagar servicios, realizar compras y utilizar los servicios de inversión y crédito que ofrece la plataforma, según las condiciones de cada producto.

Sin embargo, su condición de billetera virtual establece límites frente a los bancos tradicionales. Estos son los principales cambios potenciales para los clientes.

1. Cobrar el sueldo directamente en Mercado Pago

La posibilidad de acreditar salarios es una de las novedades de mayor impacto. Actualmente, los usuarios de Mercado Pago operan con una Clave Virtual Uniforme (CVU), mientras que las cuentas bancarias tradicionales utilizan una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

Con la licencia, la compañía podría ofrecer cuentas bancarias con CBU y competir por las cuentas sueldo que hoy administran los bancos tradicionales.

Esto permitiría que los trabajadores que cobran sus haberes en una entidad bancaria y después transfieren el dinero a Mercado Pago puedan centralizar sus operaciones en una sola plataforma.

La posibilidad de captar esos depósitos también representa un desafío para la banca tradicional, que utiliza los fondos de sus clientes como una de sus principales fuentes de financiamiento.

2. Más opciones de crédito y tarjetas

La licencia bancaria también abriría la puerta a una mayor expansión del negocio crediticio de Mercado Pago.

La compañía ya ofrece préstamos a determinados usuarios y comercios, de acuerdo con sus criterios de evaluación y las condiciones de cada producto. Como banco, podría ampliar sus fuentes de financiamiento mediante la captación de depósitos y utilizarlos para otorgar créditos, siempre bajo las reglas prudenciales que establece el Banco Central.

Esto podría traducirse en una mayor variedad de préstamos para personas y pequeñas y medianas empresas (pymes), aunque la aprobación de la licencia no garantiza por sí sola que todos los clientes accedan a nuevas líneas de financiamiento ni que las tasas sean más bajas.

Otro producto con potencial de crecimiento son las tarjetas de crédito. Mercado Pago podría profundizar su estrategia para captar usuarios que no cuentan con productos bancarios tradicionales, mediante tarjetas integradas a su ecosistema de pagos y comercio electrónico.

La posibilidad de ofrecer tarjetas sin costo de mantenimiento, promociones y beneficios asociados a las compras en Mercado Libre forma parte de las alternativas de expansión del negocio. No obstante, las condiciones concretas de esos productos dependerán de los anuncios que realice la empresa.

3. Plazos fijos y nuevas alternativas de inversión

Convertirse en banco también permitiría a Mercado Pago ampliar su oferta de productos de ahorro e inversión.

A diferencia de una billetera virtual, una entidad bancaria está habilitada para captar depósitos a plazo fijo y utilizar esos fondos para desarrollar actividades de intermediación financiera, dentro del marco regulatorio vigente.

Esto podría sumar nuevas alternativas para los usuarios que actualmente utilizan la plataforma para administrar sus saldos o acceder a instrumentos de inversión.

La licencia también abriría la posibilidad de ampliar la oferta de otros productos financieros, como operaciones con títulos públicos, Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) y servicios vinculados con moneda extranjera, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

De todos modos, no significa que todos esos instrumentos vayan a estar disponibles desde el primer día. La implementación dependerá de la estrategia comercial de Mercado Pago y de las habilitaciones regulatorias aplicables a cada actividad.

4. ¿Qué pasará con el dinero que los usuarios tienen en la cuenta?

Este es uno de los puntos centrales de la transformación.

Actualmente, Mercado Pago funciona como proveedor de servicios de pago y los fondos de sus usuarios no constituyen depósitos bancarios por el solo hecho de estar alojados en la billetera. La plataforma ofrece rendimientos sobre los saldos mediante mecanismos de inversión, sujetos a las condiciones de cada producto.

Con la licencia bancaria, la compañía podrá ofrecer cuentas bancarias y captar depósitos bajo el régimen correspondiente. Esto no significa necesariamente que todos los saldos existentes se conviertan automáticamente en depósitos bancarios.

La empresa deberá definir cómo implementará la transición, qué productos estarán disponibles y cuáles serán las condiciones para los clientes.

También será importante distinguir entre el dinero depositado en una cuenta bancaria y los fondos invertidos en instrumentos financieros: tienen características, riesgos y condiciones de protección diferentes.

Por eso, antes de realizar cambios, los usuarios deberán prestar atención a las comunicaciones oficiales de Mercado Pago sobre el funcionamiento de sus cuentas y la eventual migración de servicios.