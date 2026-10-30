El riesgo país se disparó, se acercó a los 800 puntos y tocó su nivel más alto en un año

El indicador de JP Morgan saltó más de un 6% este viernes, en una jornada en la que vuelven a caer los bonos. El mensaje que había dado el FMI

Después del alivio de la jornada previa, los activos financieros argentinos retomaron la tendencia negativa este viernes. El riesgo país sube 6,2% y se ubica en 787 puntos básicos, el valor más alto desde octubre del año pasado.

Mientras tanto, los bonos soberanos en dólares operan con pérdidas y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registran fuertes bajas.

La nueva suba del indicador de JP Morgan se produce luego de que el jueves retrocediera 22 unidades, hasta los 741 puntos, en lo que fue su mayor caída diaria en tres semanas. Sin embargo, la recuperación de los títulos públicos no logró sostenerse y este viernes vuelven a perder terreno.

En lo que respecta a renta fija, los títulos bajo ley extranjera que más retrocedieron son el Global GD35 (-1,3%) y el GD45 (-1,5%).

La jornada también está condicionada por el escenario internacional. Wall Street opera con fuertes pérdidas luego de la presentación de resultados corporativos de Amazon e Intel.

De un jueves en calma a una nueva suba del riesgo país

El comportamiento de las últimas ruedas muestra la volatilidad que atraviesan los bonos argentinos. El lunes 26 de octubre, el riesgo país había llegado a los 765 puntos básicos, después de subir cerca de 8% en una jornada marcada por las repercusiones de las elecciones presidenciales de Brasil.

Posteriormente, el indicador alternó subas y bajas. El martes retrocedió hasta los 753 puntos, el miércoles volvió a subir a 763 y el jueves llegó a tocar los 749 durante la rueda, aunque finalmente cerró en 741 unidades.

Ese último movimiento estuvo acompañado por una recuperación de los bonos soberanos en dólares, que registraron avances de hasta 2%. El Bonar 2041 encabezó las subas, con una mejora de 2%, seguido por el Global 2035, que avanzó 1,4%, y el Bonar 2038, con 1,1%.

Sin embargo, este viernes el riesgo país vuelve a subir hasta los 787 puntos, en línea con la nueva caída de los títulos públicos.

La evolución mensual también refleja el cambio de tendencia. El indicador había cerrado septiembre en 607 puntos básicos y terminó octubre con una suba de 134 unidades hasta el cierre del jueves. De esta manera, se alejó de los 402 puntos que había alcanzado en julio, su nivel más bajo de 2026.

El FMI volvió a advertir por el riesgo país y las reservas

La evolución del indicador también quedó en el centro de las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El jueves, su portavoz, Julie Kozack, se refirió a la necesidad de que Argentina continúe reduciendo el riesgo país y señaló que la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento de la posición externa son fundamentales para conseguirlo.

"Nuestro mejor consejo para que Argentina siga reduciendo su riesgo país es continuar con su sólida implementación de políticas, es decir, seguir ejecutando el programa como se viene haciendo", sostuvo la funcionaria.

La declaración se produjo después de que el organismo alcanzara un acuerdo a nivel técnico con el Gobierno por la tercera revisión del programa económico, que contempla un desembolso de u$s900 millones, sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo. Según Kozack, se espera que ese tratamiento tenga lugar a principios de diciembre.

El planteo del Fondo puso nuevamente el foco sobre dos variables que siguen de cerca los inversores: la capacidad del Banco Central para acumular reservas y la posibilidad de fortalecer la posición financiera externa del país.

Además, el organismo señaló la necesidad de extender los resultados de la estabilización económica hacia un mayor crecimiento y generación de empleo.

Las dudas del mercado sobre la deuda argentina hacia 2027

Más allá de los movimientos diarios, una de las preocupaciones de los inversores está vinculada con los compromisos financieros que deberá afrontar Argentina en los próximos años y las posibilidades de refinanciar los vencimientos de deuda.

En ese sentido, Tomás Bazzani, analista de Research de MM Investments, señaló que con los niveles actuales de riesgo país el refinanciamiento de los vencimientos posteriores a 2027 dependería en mayor medida del mercado local.

El especialista explicó que la diferencia de tasas entre los bonos ajustados por CER que vencen antes y después de diciembre de 2027 funciona como un indicador de la incertidumbre que existe sobre ese período.

La cuestión cobra relevancia porque el acceso al financiamiento internacional permitiría al Gobierno refinanciar parte de sus obligaciones mediante nuevas emisiones de deuda, en lugar de recurrir exclusivamente a los recursos disponibles para afrontar los pagos.

Por eso, la evolución de los bonos soberanos y del riesgo país se mantiene entre las principales referencias que observa el mercado para evaluar las posibilidades de financiamiento de la Argentina.

Por qué el resultado electoral en Brasil impactó en los activos argentinos

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva también estuvo entre los factores que incidieron en el comportamiento de los mercados durante las últimas jornadas.

El resultado electoral brasileño generó una reacción negativa en las bolsas de ambos países, aunque el impacto sobre el riesgo país fue diferente. Mientras que en Argentina el indicador llegó a 777 puntos básicos, en Brasil se mantuvo en torno de los 190 puntos.

Los analistas explicaron esa diferencia a partir de las distintas condiciones financieras de ambas economías. Brasil cuenta con más de u$s360.000 millones en reservas internacionales, tiene acceso al mercado de deuda y una mayor proporción de sus obligaciones está denominada en moneda local.

Argentina, en cambio, tiene compromisos importantes en moneda extranjera, menores reservas internacionales y antecedentes de incumplimientos de deuda que pesan sobre la percepción de los inversores.

Desde Max Capital señalaron que el resultado brasileño también modificó las expectativas del mercado argentino de cara a 2027. Según la firma, la incertidumbre electoral podría ser mayor si las condiciones macroeconómicas no resultan claramente favorables para el presidente Javier Milei.

A ese escenario se suma el contexto internacional, con una mayor aversión al riesgo y nuevas caídas en Wall Street.

Qué significa que vuelva a subir el riesgo país

El riesgo país es un indicador elaborado por JP Morgan a través del índice EMBI, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos de un país y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos de plazo comparable.

Se expresa en puntos básicos: cada 100 unidades equivalen a un punto porcentual de tasa adicional.

Cuando los precios de los bonos argentinos caen, sus rendimientos aumentan y, en consecuencia, también puede subir el riesgo país. Esto refleja que los inversores exigen una mayor compensación para financiar al Estado argentino.

El indicador también incide sobre las condiciones de financiamiento de las empresas y las provincias, cuyos títulos suelen tomar como referencia la curva de deuda soberana.

Por eso, aunque el retroceso del jueves mostró una recuperación puntual de los bonos, la nueva suba del viernes y el incremento acumulado durante octubre mantienen la atención del mercado sobre las reservas, los vencimientos de deuda y las posibilidades de que Argentina recupere el acceso al financiamiento internacional.