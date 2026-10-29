El FMI detalló qué reformas necesita Argentina para impulsar la inversión y el empleo

El FMI detalló cuatro medidas para impulsar el empleo y el crecimiento en Argentina y destacó la importancia de las reservas internacionales

La acumulación de reservas internacionales y la continuidad de las políticas económicas aparecen entre las condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera relevantes para que la Argentina mejore su posición externa y reduzca el riesgo país. En paralelo, el organismo planteó que el desafío del Gobierno es convertir la estabilización macroeconómica en crecimiento y generación de empleo.

Los planteos fueron expuestos por Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, durante la conferencia de prensa habitual del organismo. Consultada sobre la evolución del indicador de riesgo país, evitó anticipar una trayectoria para los próximos meses, pero insistió en que la continuidad del programa económico será determinante.

"Nuestro mejor consejo para que Argentina siga reduciendo su riesgo país es continuar con una implementación fuerte de las políticas", afirmó.

La funcionaria también puso el foco en la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento de la posición externa, dos aspectos que calificó como "fundamentales" para mejorar ese indicador. Según señaló, las autoridades argentinas mantienen su compromiso con esos objetivos y avanzan con las medidas acordadas.

Qué cambios económicos busca impulsar el Gobierno

Para que la estabilidad se traduzca en una recuperación más amplia, el entendimiento entre el FMI y el Gobierno contempla medidas sobre el financiamiento, el mercado laboral y la inversión. Kozack describió una agenda de cuatro puntos que apunta a ampliar la actividad económica y favorecer la creación de puestos de trabajo.

"Hay una comprensión compartida de ampliar los logros de estabilización alcanzados hasta ahora hacia un crecimiento más fuerte y creación de empleo", afirmó.

Uno de los frentes es el desarrollo de los mercados de capitales y de créditos hipotecarios. La intención es facilitar el financiamiento, estimular la inversión privada y contribuir a una mayor demanda interna. "Ese es uno de los pasos clave", dijo la funcionaria.

La agenda incluye, además, "mejorar la flexibilidad del mercado laboral", con el propósito de promover el empleo en el sector privado. A eso se suman la ejecución de concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente y la concreción de proyectos estratégicos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este último régimen, Kozack indicó que los proyectos aprobados ya superan los u$s70.000 millones. También vinculó las perspectivas de crecimiento con las reformas laborales y de mercado que fueron sancionadas durante el año.

El programa económico y la revisión que habilitaría u$s900 millones

El FMI y las autoridades argentinas alcanzaron esta semana un acuerdo a nivel de personal técnico por la tercera revisión del programa. El entendimiento, sin embargo, todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo para habilitar un desembolso cercano a u$s900 millones.

La expectativa del organismo es que el Directorio analice la revisión a comienzos de diciembre. Hasta entonces, la aprobación definitiva y el giro de los fondos siguen sujetos a esa instancia.

En la conferencia, Kozack describió tres objetivos generales para el programa:

Sostener el proceso de desinflación

Reforzar la resiliencia económica

Promover el crecimiento

En materia fiscal, destacó el compromiso de las autoridades con el ancla presupuestaria de "un equilibrio general cero".

El esquema también prevé continuar con los ajustes del marco de política monetaria. Según explicó, esa tarea busca respaldar la remonetización de la economía, mejorar la gestión de la liquidez y contribuir a la asignación del crédito. En paralelo, el Gobierno se comprometió a recomponer las reservas internacionales y a movilizar financiamiento para atender sus obligaciones.

Por qué el FMI aclaró que los "pasos pendientes" no implican necesariamente nuevas exigencias

La referencia a "pasos pendientes" en el comunicado sobre el acuerdo técnico generó consultas acerca de las condiciones necesarias para completar la revisión. Kozack pidió cautela al interpretar esa expresión y aclaró que no aludía necesariamente a nuevas medidas de política económica. "Quiero advertir que no deberíamos sobreinterpretar ese lenguaje específico", respondió.

La funcionaria explicó que, una vez alcanzado un acuerdo técnico, el organismo debe cumplir procedimientos administrativos antes de elevarlo a sus autoridades. Entre esas tareas figuran completar la documentación, someterla a revisión y remitirla al Directorio Ejecutivo. "Eso es precisamente a lo que se refería el comunicado de prensa. Son nuestros procesos estándar normales", remarcó.

Otra consulta estuvo relacionada con la posibilidad de otorgar un waiver por el incumplimiento de una meta fiscal. Kozack no adelantó cuál será la resolución y recordó que la decisión corresponde al Directorio Ejecutivo.

"Es algo que le corresponde determinar a nuestro Directorio Ejecutivo, así que esperaremos hasta que tome su decisión", señaló.

Qué dijo sobre una posible recesión técnica

La evolución de la actividad económica también formó parte de las preguntas. A Kozack le consultaron si un nuevo retroceso en el tercer trimestre, después de la caída del segundo, podría configurar una recesión técnica.

La funcionaria no anunció modificaciones en el programa a partir de ese escenario. Su respuesta volvió a centrarse en la necesidad de sostener la orientación económica y ampliar los resultados de la estabilización.

"Nuestro mensaje general sobre Argentina es realmente mantener el rumbo con políticas fuertes, al tiempo que se amplían las ganancias", planteó.

Vencimientos de deuda y bonos en moneda extranjera

Kozack también recibió preguntas sobre las alternativas que analiza el Gobierno para extender los vencimientos de deuda y una eventual reprogramación de bonos en moneda extranjera.

La directora de Comunicaciones dijo no disponer de mayores detalles sobre ese punto. No obstante, señaló que la gestión de la deuda y de los picos de servicios y vencimientos ocupa un lugar central en el programa económico argentino. Añadió que el organismo podría aportar información adicional a través de canales bilaterales.