El economista pidió reforzar las reservas para evitar crisis externas y alertó sobre los riesgos de mantener duras restricciones cambiarias

Domingo Cavallo volvió a marcar diferencias públicas con el programa económico de Javier Milei. El exministro de Economía insistió en que el Banco Central (BCRA) debe acelerar la compra de dólares y acumular reservas, aun cuando eso implique emitir pesos. Su planteo llegó días después de que el Presidente lo criticara duramente y calificara sus posiciones de "impresentables".

En una nueva publicación en su blog personal, Cavallo advirtió sobre riesgos externos que podrían golpear a la Argentina de cara a 2027. Propuso que el BCRA compre al menos u$s15.000 millones durante los próximos 12 meses. La cifra no es casual: según su diagnóstico, el país necesita ese colchón de divisas para sortear eventuales turbulencias internacionales.

El economista tituló su artículo "Los riesgos para 2027 no son sólo domésticos. También hay riesgos externos. Por eso es tan importante la acumulación rápida de reservas netas". Allí cuestionó que el debate local se concentre demasiado en el nivel de actividad, el consumo y las perspectivas de inversión.

Para Cavallo, el riesgo de una eventual crisis cambiaria futura antes de lograr la estabilización completa de la economía es más peligroso que el riesgo de emisión por acumulación de reservas. Esa afirmación sintetiza la diferencia central con el equipo de Luis Caputo, que evita emitir para comprar dólares por temor a presiones inflacionarias.

Qué riesgos externos preocupan al exministro de cara a 2027

Cavallo identificó dos focos de preocupación. El primero: una posible crisis fiscal y financiera en Estados Unidos y Europa. Ese escenario podría derivar en estanflación global, con recesión e inflación simultáneas.

El segundo foco apunta a Brasil. Advirtió sobre los riesgos de una depreciación del real acompañada por una recesión económica. Esa combinación, sumada a la creciente competencia exportadora de China, golpearía duramente a la industria argentina.

El economista cuestionó el optimismo que detecta en algunos sectores del mercado. Esa visión confía en que la Argentina podría aislarse de una crisis internacional gracias a sus recursos naturales y a la distancia geográfica de los principales conflictos.

Según Cavallo, el potencial exportador y las inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) no alcanzarían para evitar la inestabilidad. El deterioro de las condiciones financieras internacionales arrastraría al país de todos modos.

En relación con Brasil, además, advirtió sobre la importancia de preservar la integración económica bilateral. Consideró que las diferencias ideológicas no deberían traducirse en obstáculos comerciales. Una mayor integración brasileña con los BRICS, en un contexto de crisis occidental, podría modificar el tablero regional.

El plan de Cavallo: eliminar el cepo y emitir para comprar dólares

El núcleo de la propuesta apunta directamente al esquema cambiario que mantiene el Gobierno. Cavallo sostuvo que las restricciones vigentes para las empresas dificultan la acumulación de reservas. También señaló que el manejo del tipo de cambio comercial por parte del BCRA contribuye a mantener elevados el riesgo país y las tasas de interés en pesos.

El exministro reclamó la eliminación completa del cepo cambiario y la implementación de un mercado de cambios libre, en el que el BCRA intervenga principalmente para comprar divisas y, una vez que cuente con suficientes reservas, pueda actuar frente a shocks externos transitorios.

En ese marco, propuso que la autoridad monetaria realice compras diarias de dólares a un ritmo previamente anunciado. El objetivo: acumular no menos de u$s15.000 millones en los próximos 12 meses.

A diferencia del criterio del equipo económico de Caputo, Cavallo consideró que esas adquisiciones deberían financiarse mediante emisión monetaria. No con deuda interna, como prefiere el Gobierno.

El economista reconoció que la Casa Rosada teme consecuencias inflacionarias. Pero sostuvo que el riesgo de no acumular suficientes reservas podría ser mayor. También diferenció las operaciones del BCRA de las necesidades de divisas del Tesoro.

Planteó que el Gobierno debe comprar los dólares para afrontar sus pagos externos con recursos fiscales o endeudamiento. Sin recurrir a la emisión para financiar esas obligaciones del Tesoro.

Según su diagnóstico, la acumulación de reservas permitiría reducir las tasas de interés, disminuir el riesgo país y favorecer la expansión del crédito bancario. Esos tres factores, en su visión, son clave para sostener el crecimiento sin sobresaltos cambiarios.

Las advertencias sobre el rumbo económico y las elecciones de 2027

En otro tramo de su publicación, Cavallo respaldó el objetivo oficial de avanzar hacia una economía más abierta y con mayor respeto por los derechos de propiedad. Sin embargo, advirtió que las reformas deben implementarse con una secuencia adecuada y mediante la construcción de consensos.

Sostuvo que una aplicación desordenada de los cambios podría provocar "mucha destrucción y muy poca construcción". Además, generaría un nivel de insatisfacción social que pondría en riesgo la continuidad de las reformas.

También vinculó el escenario económico con las elecciones presidenciales de 2027. En ese sentido, advirtió que el Gobierno no puede descartar un traspié electoral si mantiene sin modificaciones su estrategia económica y de política exterior.

Un resultado adverso en 2027, según Cavallo, implicaría un retroceso en materia económica y social que podría borrar los avances logrados en la lucha contra la inflación.

El nuevo planteo vuelve a exponer las diferencias entre Cavallo y Milei sobre la forma de administrar la política monetaria. Aunque el exministro acompaña el objetivo de reducir la inflación y avanzar hacia una economía más liberal, considera que el esquema actual no garantiza una acumulación suficiente de reservas.

Así, en medio del cruce con el Presidente, Cavallo volvió a poner sobre la mesa una discusión central para el programa económico: cómo fortalecer las reservas internacionales sin poner en riesgo el proceso de desinflación.

Dólar: qué espera la city para noviembre y por qué diciembre enciende las alertas

El dólar mayorista aumentó 1,1% en octubre, mientras que la inflación estimada para ese mes ronda el 2%. En lo que va del año, subió apenas 5,4%, mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un 23,6% hasta septiembre.

Para noviembre, la city no descuenta un aumento brusco. Las proyecciones apuntan a que continúe un esquema de ajuste gradual, con un dólar que avanzaría por debajo de la inflación. Sin embargo, el escenario no está exento de riesgos.

El economista Gustavo Ber estimó que el dólar mayorista podría deslizarse gradualmente hacia los $1.560 durante noviembre. Pero diciembre enciende las alertas por la demanda estacional de divisas, las compras del BCRA y la devaluación del real brasileño.

Ese cierre de año pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener el ritmo de ajuste cambiario sin generar tensiones en el mercado. La combinación de factores domésticos y externos hará del último mes del año un test clave para la estrategia oficial.