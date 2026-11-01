En octubre, los bonos que ajustan por inflación le ganaron al dólar y a la inflación

La combinación de inflación y volatilidad en el mercado financiero complicó a quienes buscaron rendimientos positivos con instrumentos tradicionales

Octubre dejó un sabor amargo en la boca de los inversores argentinos. La inflación descontada en los bonos alcanzó el 1,7% y el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó un 2,1%. En ese contexto hostil, la mayoría de las inversiones no lograron imponerse ni frente a los precios ni frente al tipo de cambio.

La foto surge de un análisis realizado por GMA Capital con datos al 29 de octubre. La consultora midió el desempeño de cada alternativa en términos reales —descontando la inflación— y también en dólares, tomando como referencia el CCL.

El resultado fue contundente: octubre fue un mes donde casi no hubo ganancias para el carry trade, esa estrategia que busca beneficios en dólares invirtiendo en instrumentos que pagan tasas en pesos.

Desde GMA Capital apuntaron a un factor clave. El shock electoral brasileño, que sacudió los mercados en la última semana del mes, obligó a recalibrar las estrategias de inversión en toda la región.

Qué inversiones le ganaron a la inflación en octubre

En el ranking de octubre, los Boncer —bonos en pesos que se ajustan por inflación— se quedaron con el primer puesto. Ganaron un 0,8% en términos reales, siendo la única alternativa que generó un retorno positivo significativo.

Las letras capitalizables en pesos (Lecap) quedaron en segundo lugar. Rindieron un 0,5% por encima de la inflación. El plazo fijo UVA, por su parte, apenas logró preservar el poder adquisitivo de los ahorristas sin generar ganancias adicionales.

Del otro lado de la vereda, todos los activos dolarizados terminaron en terreno negativo. Los bonos dólar linked —atados al dólar oficial— perdieron un 0,6%. Los Bonares cayeron un 1,7% y los Globales retrocedieron un 2,8%.

Las acciones argentinas más negociadas, agrupadas en el índice MSCI Merval, tampoco escaparon a la tormenta. Perdieron un 5,9% en términos reales durante octubre.

"La combinación de caída de las acciones, corrección de los soberanos y ampliación de la brecha cambiaria dejó a los instrumentos en pesos como los únicos capaces de generar retornos reales positivos durante el mes", resumió el informe de GMA Capital.

Cómo quedó el acumulado del año: solo 4 instrumentos ganaron

Al mirar el acumulado de 2026, el panorama no mejora demasiado. Solo cuatro alternativas lograron ganancias en términos reales entre enero y octubre.

Los Boncer encabezaron la tabla con un retorno del 4,7%. El plazo fijo UVA quedó en segundo lugar con una ganancia del 2,5%. Los títulos duales sumaron un 1,2% y las Lecap cerraron con un magro 0,2% positivo.

En el lado opuesto, los instrumentos dolarizados presentaron los peores desempeños del año. Los bonos dólar linked perdieron un 16,6%. Los Globales cayeron un 17,5% y los Bonares retrocedieron un 18,2%.

El MSCI Merval se llevó la peor parte. Acumula una pérdida del 30,6% en lo que va del año, convirtiéndose en la inversión más castigada del mercado argentino.

Solo dos instrumentos le ganaron al dólar en octubre

El análisis en dólares fue todavía más desalentador. De todas las alternativas disponibles en octubre, solo dos cerraron el mes con ganancias frente al CCL.

Los Boncer volvieron a destacarse con un retorno positivo del 0,4% medido en dólares. Las Lecap los siguieron de cerca con una ganancia del 0,1%.

El resto del mercado terminó en rojo. El MSCI Merval lideró las pérdidas al ceder un 6,3%. Los Globales perdieron un 3,1% y los Bonares retrocedieron un 2,1%.

La corrección alcanzó tanto a la renta variable como a la deuda soberana. Ningún segmento del mercado quedó a salvo de la volatilidad desatada en las últimas semanas de octubre.

Por qué fracasó la cobertura cambiaria en octubre

Quienes apostaron por la cobertura cambiaria tampoco encontraron refugio. El dólar oficial subió apenas un 0,9% durante el mes, mientras que la brecha con el CCL se amplió considerablemente.

Como resultado directo de esa dinámica, los bonos dólar linked cayeron un 1% en términos de dólares. La estrategia de cobertura cambiaria quedó desarticulada por el movimiento del tipo de cambio financiero.

Las colocaciones en pesos con tasa de interés retrocedieron menos que otros instrumentos, pero tampoco alcanzaron a tener retornos positivos frente al dólar financiero. Por lo tanto, la estrategia de carry trade tuvo resultado negativo en el décimo mes del año.

El carry trade —que consiste en tomar posiciones en pesos apostando a que la tasa supere la devaluación— no funcionó en octubre. La combinación de tasas que no alcanzaron y un CCL al alza destruyó la rentabilidad de esta estrategia tan popular en períodos de calma cambiaria.

El acumulado anual le da la razón a los pesos

Sin embargo, al calcular los resultados acumulados entre enero y octubre de 2026, el panorama cambia radicalmente. Casi todas las alternativas en pesos le van ganando al CCL, que aumentó muy por debajo de la inflación este año.

Los Boncer encabezaron el podio anual con una ganancia del 23,7% medida en dólares. En segundo lugar se ubicó el plazo fijo UVA con un retorno del 21,1%, seguido por los bonos duales con un 19,6%.

Las Lecap sumaron un 18,4% en el año. Alternativas más tradicionales como los plazos fijos o los Botes tuvieron retornos positivos de entre el 13,2% y un 14,7% a lo largo de 2026.

También ganaron los fondos comunes de inversión money market, con un 9,5%, y los bonos Bopreal, que cerraron con un 5,8% de rendimiento acumulado en dólares.

El mensaje del informe de GMA Capital es claro: octubre fue un mes atípico donde los pesos brillaron, pero en el acumulado del año, la estrategia de mantener posiciones en moneda local sigue siendo la que mejores resultados le dio a los inversores argentinos.