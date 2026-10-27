Efecto Brasil arrastra al nuevo índice de acciones MSCI Merval: pierde 3,3% desde el debut

El nuevo índice de acciones líderes argentinas MSCI Merval, que debutó hace más de una semana con una referencia de $100.000, pasó a valer $96.681

El nuevo índice MSCI Merval (MMSCI), que agrupa a las acciones de las principales 19 empresas líderes que cotizan en bolsa, debutó el pasado lunes 19 de octubre, pero por ruidos internos y los coletazos de las elecciones de Brasil, acumula un retroceso de casi 3,3% en ocho días, desde su debut.

Es que, este martes, el MSCI Merval afrontó una caída de 2,6%, que se sumó a la baja del lunes de 3%, como consecuencia del triunfo sorpresivo en Brasil, en el que fue reelecto a Lula da Silva como Presidente de dicho país. Por ende, los operadores del mercado, que estaban "comprados" con un escenario de Flávio Bolsonaro como ganador, salieron a vender posiciones. Hecho que también vivió la bolsa del vecino país, que tuvo desplomes en acciones e índices que llegaron al 40%.

Y previo a los acontecimientos de esta semana en Brasil, en los días previos el mercado bursátil argentino también fue castigado por la suba del riesgo país, que ya se ubica en torno a los 750 puntos básicos, un incremento acumulado en todo octubre cercano al 24%.

Las causas fueron la suba de las tasas de referencia internacionales, como factor externo; a lo que se le sumaron varias cuestiones internas, como un muy negativo dato de la actividad (EMAE), la inflación mayorista que se ubicó en niveles altos (3,2%), y el comienzo de la cuenta regresiva a las elecciones presidenciales, que muestran dudas respecto a la continuidad del oficialismo.

De esta manera, el nuevo índice de acciones líderes argentinas MSCI Merval, que debutó hace más de una semana con una referencia de 100.000 pesos, tras las sucesivas bajas pasó a valer ahora 96.681 pesos. Un retroceso de casi 3,3% en todo ese lapso.

Gran parte de esta baja fue acumulada entre lunes y martes de esta semana, como consecuencia en Argentina del post-electoral en Brasil, en que la devaluación del real fue de 7% en estos dos días, y afecto a la competitividad de las empresas argentinas que exportan u operan en dicho país.

De hecho, los bancos argentinos fueron los más golpeados en el MSCI Merval ByMA en estos dos últimos días, donde acumularon caídas que llegaron a 8% en ese lapso.

Ahora bien, si se toma en cuenta el acumulado en todo octubre, las principales bajas del mercado argentino están encabezadas por Transener, que desciende 27%, seguida por Edenor (-15%) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), que cae 14% en todo el mes.

En todo el 2026, el Merval cae cerca de 10 por ciento.

Nuevo índice MSCI Merval: qué es y cómo está conformado

En cuanto al nuevo principal índice de acciones argentino, el Merval, el pasado 19 de octubre se implementó una modificación en la metodología en la conformación con la alianza estratégica entre BYMA y Morgan Stanley Capital International (MSCI), que es la empresa global que crea y administra índices bursátiles y herramientas de análisis financiero en el mundo.

En el mismo, se sumó a Cresud (CRES) y se dejó afuera a dos compañías: Telecom (TECO2) y Comercial del Plata (COME). También debutó en esa fecha el índice MSCI BYMA Argentina General (GMSCI), con otras 43 firmas nacionales.

Cabe recordar que hasta el 16 de octubre pasado, estos índices fueron calculados y difundidos por S&P DJI (Dow Jones Industrial Average).

De esta manera, se cambia la metodología de estos paneles para unificarlos al resto de los mercados globales, que está basada en la capitalización de las compañías ajustada por free float (capital flotante o acciones en bolsa), tamaño y liquidez.

Las características de los nuevos índices son que el valor inicial de referencia es de una cifra más práctica y "manejable" para el público en general, para evaluar su evolución, que es de 100.000 pesos para ambos, por lo que fue reescalada respecto a la anterior referencia de $2,8 millones, que ya estaba muy golpeada por la inflación histórica.

Por lo tanto, la serie histórica se reescala considerando el cambio en la nominalidad del índice, pero no modifica los análisis pasados y futuros.

Las monedas de publicación son el peso argentino y dólar estadounidense, y las modalidades de cálculo son el Price Return, Net Total Return y Gross Total Return.

El límite máximo de ponderación por compañía que forma parte del panel líder es del 15%.

Asimismo, la composición sectorial de este índice líder se distribuye de la siguiente manera:

Sector Financiero : 38,50% .

Servicios Públicos : 26,40%.

Energía : 25,20%.

Bienes intermedios : 7,60%.

Consumo Básico: 2,30%.

"Este cambio se justifica en la alianza estratégica con un nuevo proveedor de índices (MSCI) que tiene mucho peso en la región y en todo el mundo. NUAM, que es un nuevo mercado regional que engloba Chile, Perú y Colombia, hizo el mismo cambio con todos sus índices en septiembre. MSCI tiene metodologías de cálculo con criterios exigentes y objetivos para el ingreso a los índices, que siguen todos los fondos internacionales", detallan fuentes de BYMA a iProfesional.

Para agrega: "Nos parece un cambio fundamental de cara el desarrollo de la industria de ETFs locales y para darle más visibilidad al mercado local".

Y se alerta que "hay un rebalanceo a implementar en diciembre que puede traer nuevos movimientos", en los precios de las acciones.

Al respecto, desde BYMA detallan a iProfesional: "Ahora los rebalanceos son trimestrales, versus los rebalanceos semestrales que había con la metodología anterior, y estos rebalanceos se ejecutan en las mismas fechas para todos los índices internacionales de MSCI".

Es decir, se realiza un cambio en la metodología que se "adapta mejor" a estándares internacionales y en la difusión de productos financieros, como el futuro de índices bursátiles.

Por el lado del inversor, según las fuentes de BYMA, le cambiará el panorama ya que, de la mano del nuevo proveedor, "la idea es que venga un mayor desarrollo de ETFs, fondos cotizados en bolsa, que tienen muchos beneficios para el inversor minorista en términos de costos, transparencia y rendimientos".