El mercado calcula nuevo techo para el riesgo país y advierte por un contagio en el dólar

El riesgo país no para de subir: ya roza los 800 puntos, el nivel más alto desde la tensión pre-electoral de 2025. ¿Qué hay detrás? Principalmente, el creciente temor de los inversores a un regreso del kirchnerismo en 2027. Pero esta semana se sumaron factores externos: Brasil, tras el sorpresivo triunfo de Lula da Silva y la fuga de Flávio Bolsonaro, más la aversión al riesgo global tras los reportes corporativos en Wall Street. En la City advierten que esta dinámica, de mantenerse, podría trasladarse al mercado cambiario e interrumpir la relativa estabilidad del peso.

El riesgo país, que determina la sobretasa que paga Argentina respecto a Estados Unidos por tomar deuda en el exterior, marcó este viernes un pico de 790 puntos. Prácticamente, el doble respecto a los 400 puntos a los que bajó en julio. Más allá de un posible afloje a corto plazo, probablemente durante el próximo mes se recalentará mucho más, al ritmo de la incertidumbre política, mientras las encuestas asignen chances de triunfo a candidatos K o afines.

Clave Bursátil destaca que el riesgo país repuntó casi 40% en lo que va de 2026 y 30% sólo en octubre. El repunte del mes se dio a pesar de la fuerte recuperación en las compras de reservas del BCRA. La dinámica es llamativa: rompió la correlación que se observaba desde que arrancó el programa de compras. Es decir, esta vez hubo buenas compras y, a la vez, riesgo país alcista. Probablemente, estima, por incertidumbre política. Incluso, esta semana nuestro riesgo país subió más que el brasileño, tanto en puntos básicos como en términos porcentuales.

Advierten que el riesgo país podría romper la calma del dólar

"Esta semana, la estabilidad del peso también tuvo su contracara en términos de competitividad. Con el real brasileño depreciándose mucho más rápido que la moneda argentina, el tipo de cambio real bilateral con Brasil retrocedió 7,2%, mientras que el multilateral cayó 2%. De esta manera, aunque el Gobierno logró amortiguar el impacto del shock brasileño sobre el dólar tras el triunfo de Lula, no pudo evitar una apreciación relativa frente a nuestro principal socio comercial", destaca GMA.

El bróker de bolsa sostiene que la apreciación real de nuestra moneda deja entrever una tensión de fondo: mientras el peso gana valor frente a sus socios comerciales, el riesgo país continúa alcista y ya roza los 800 puntos, en un mercado de deuda que empieza a incorporar mayor incertidumbre respecto al escenario electoral de 2027.

"La apreciación cambiaria convive con una prima de riesgo soberano cada vez más elevada, dos señales que parecen difíciles de conciliar hacia adelante. Aunque esta divergencia puede sostenerse durante algún tiempo, difícilmente pueda prolongarse indefinidamente sin algún ajuste: o el riesgo país comienza a comprimir, o las presiones podrían terminar trasladándose al frente cambiario", advierte.

De acuerdo con el análisis, gran parte del riesgo país actual está compuesto por factores locales: poco más de 200 puntos se explica por cuestiones externas, mientras el resto, casi 600 puntos, obedece a factores idiosincráticos. Parte de esto último, estima, parece estar en el horizonte electoral de 2027, que comienza a ganar peso en los precios de los títulos de deuda soberana en dólares.

"El Índice de Confianza en el Gobierno, pese a la mejora en octubre, se mantiene en niveles que, según nuestras estimaciones, se asocian con una probabilidad de reelección de Javier Milei de 39,1%. Hay un aspecto que distingue este episodio de otros períodos de incertidumbre: la caída de los activos convive con un tipo de cambio relativamente quieto. Por ahora, el ajuste se concentra en la ampliación del canje y mayores spreads soberanos, mientras que el dólar sigue relativamente al margen, una divergencia que resulta especialmente llamativa frente a las presiones cambiarias que llegaron desde Brasil", sostiene.

La City recalcula cuánto más subirá el riesgo país

El analista Gustavo Ber calcula que a corto plazo, si el contexto externo sigue adverso, el riesgo país podría avanzar hasta la zona de 1.000 puntos básicos hacia fin de año. Para 2027, estima, dependerá principalmente de las definiciones políticas y la expectativa en torno a las chances de reelección de Milei: si las encuestas no arrojan datos positivos para el mercado y escala el nerviosismo, repuntaría hacia la zona de 1.200 puntos. De mejorar la expectativa, podría regresar hacia los 700 puntos, a la espera del resultado de las urnas.

"Para el corto plazo, de acá a fin de año, nuestro escenario base es que el indicador oscilará entre 700 y 850 puntos, con mucha volatilidad atada a la Reserva Federal de Estados Unidos, al humor global y a la evolución de Brasil. No descartamos que en algún momento de mayor tensión pueda testear la zona de 900 puntos, pero no lo vemos como el escenario más probable", agrega Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Para el mediano plazo, con la mirada puesta en las elecciones de 2027, Lazzati plantea tres escenarios: