Caen las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 800 puntos

El índice que mide el JP Morgan saltó hasta los 797 puntos básicos, su nuevo máximo desde octubre del año pasado. Los ADR caen con fuerza

El riesgo país argentino trepó este lunes a 797 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025. La suba de diez unidades marcó una jornada negra para los activos locales, que cerraron octubre con pérdidas profundas.

La paradoja es notable. Mientras Wall Street gana hasta 0,8% impulsado por la fuerte caída del petróleo, los bonos y acciones argentinas volvieron a sufrir. Los papeles soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron pérdidas de 0,7% en Nueva York.

La divergencia entre el riesgo país de Argentina y el de la región parece reflejar más la evolución de la economía local que el riesgo electoral, que a un año de las elecciones y sin candidatos definidos sería marginal. Así lo explicó el analista financiero Christian Buteler.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 2,4% en pesos. Se ubicó en los 89.808 puntos, profundizando las cifras negativas de un mes que será recordado.

Entre las acciones argentinas negociadas en dólares en Nueva York, las energéticas lideraron las bajas. YPF se hundió 6%, Vista Energy recortó 5,5% y Pampa Energía retrocedió 3,7%. Grupo Galicia cayó 3,3%.

La excepción fue Mercado Libre, que ganó 5,2% en una jornada donde la tecnología mostró fortaleza en Estados Unidos.

Por qué el petróleo se desploma y Wall Street celebra

El precio del crudo cayó este lunes cerca de 8%, alimentando el optimismo en los mercados estadounidenses. Las conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes sobre un acuerdo para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán despertaron esperanzas de que puedan aliviarse las interrupciones en el suministro de Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para entregar en enero perdían 7,8%, a USD 104,50 el barril. Los del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restaban 7,6%, a USD 90,19 el barril para diciembre.

"El nuevo mes trajo consigo nuevas esperanzas de un avance en el estancamiento iraní", afirmó Tamas Varga, de la correduría petrolera PVM.

Los negociadores iraníes abandonaron las conversaciones de Doha el domingo. Pero no fue por dificultades en las negociaciones, según declaró el lunes a Reuters un funcionario conocedor de la reunión.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró el domingo que el objetivo de las conversaciones "en curso y que avanzan" es continuar las consultas con los mediadores qataríes. Añadió que Teherán está preparado "tanto para la defensa como para la diplomacia".

El Brent había cerrado octubre en su nivel más alto de los últimos seis meses. La escalada respondió a preocupaciones de que el conflicto entre Washington y Teherán pudiera recrudecerse tras las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el martes en Estados Unidos.

"Las esperanzas persistentes de algún tipo de avance diplomático, junto con la ausencia de una escalada militar significativa durante el fin de semana, han aliviado por ahora parte de la presión inmediata sobre los precios", explicó a Reuters Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade.

Las conversaciones se producen tras un reciente aumento de los ataques contra petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, también hay indicios de que están aumentando los envíos de algunos de los principales exportadores, como Arabia Saudita.

Qué pasó con el dólar en Argentina

En el mercado de cambios doméstico, el dólar mayorista avanzó 11,50 pesos o 0,7%, a $1.545,50. Se trata de un máximo nominal histórico.

El dólar al público experimentó un ascenso de cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta en el Banco Nación. También marcó un récord en términos nominales.

La suba del tipo de cambio oficial se produce en un contexto donde el Banco Central mantiene el crawling peg al 2% mensual. La brecha cambiaria con el dólar blue se mantiene relativamente estable.

Cómo impacta la caída del petróleo en distintas inversiones

"El petróleo cae ante expectativas de avances diplomáticos sobre el conflicto con Irán. El movimiento puede influir en la inflación y en empresas de energía, transporte y otros sectores, porque una noticia internacional puede impactar en distintas inversiones", reportó ICB (Instituto de Capacitación Bursátil).

Para Argentina, la baja del crudo es un arma de doble filo. Por un lado, alivia la presión inflacionaria al reducir costos de combustibles y transporte. Por otro, golpea a Vaca Muerta y a las principales empresas energéticas del país.

Las petroleras argentinas cotizadas en bolsa sintieron el golpe de lleno este lunes. YPF, la principal operadora de Vaca Muerta, fue la más castigada con una caída de 6% en sus ADR.

Vista Energy, otra jugadora clave en el shale argentino, perdió 5,5%. Pampa Energía, con fuerte presencia en generación y distribución eléctrica además de hidrocarburos, retrocedió 3,7%.

El impacto se explica por la correlación directa entre el precio internacional del petróleo y la rentabilidad de las operaciones en Vaca Muerta. Un Brent por debajo de USD 105 reduce márgenes y pone presión sobre los planes de inversión.