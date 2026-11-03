El mercado espera impacto sobre bonos argentinos en dólares tras la elección en EE.UU.

Argentina y Javier Milei enfrentarán este martes otro test: las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían golpear a los activos locales si Donald Trump pierde. El resultado de las urnas no implicaría grandes cambios para nuestro país ni para la gestión actual, pero una derrota política de un aliado clave generaría incertidumbre en el mercado, sobre todo de cara al próximo año, cuando eventualmente se necesiten ayudas externas para enfrentar la inevitable tensión preelectoral. Las dudas de los inversores podrían sentirse en los precios de los bonos en dólares y en el riesgo país.

La elección de medio término en Estados Unidos llega en un momento en el que el mercado argentino ya viene afectado por la expectativa (¿anticipada?) respecto a las elecciones de 2027. Se sumó, a la vez, el sorpresivo triunfo de Lula da Silva en Brasil, que arrastró a toda la región y particularmente a nuestros activos financieros. En esta elección se renovarán:

435 lugares en Diputados

35 lugares en el Senado

Una derrota de Trump este martes hundiría un poco más a los activos argentinos, aunque posiblemente parte de eso ya está descontado, teniendo en cuenta que los analistas le asignan hasta 93% de probabilidades a que los demócratas se impongan en la Cámara baja. De hecho, el riesgo país ya superó los 800 puntos, el nivel más alto desde la tensión preelectoral de 2025, y el índice de acciones argentinas (Merval) cayó hasta u$s1.630. Pero una derrota republicana en ambas cámaras podría sentirse con más fuerza en los precios locales.

Cómo impactaría en Argentina y Milei una derrota de Trump

"¿Una derrota de Trump complica un programa para Argentina estilo 2025? Una derrota republicana en las elecciones de medio término podría elevar el costo político de un nuevo rescate a Argentina, pero está lejos de cerrar esa puerta. La herramienta clave es el Exchange Stabilization Fund (ESF), que permite al Tesoro, con aprobación presidencial, instrumentar asistencia financiera y operaciones cambiarias con los recursos disponibles sin requerir una nueva votación del Congreso", afirma Portfolio Personal Inversiones.

Incluso, de acuerdo con el bróker de bolsa, para créditos que superen los seis meses, la normativa exige una justificación escrita del Presidente ante el Congreso, no una autorización legislativa adicional. Por lo tanto, estima que las elecciones de este martes, en caso de ser adversas para el oficialismo, podrían "complicar" las condiciones y la instrumentación del apoyo a Argentina, pero su viabilidad dependerá de la voluntad de la Casa Blanca.

Off the récord, el director de un importante bróker de bolsa de la City advierte que los bonos argentinos en dólares y el riesgo país podrían sentir el impacto si Trump pierde ambas cámaras. Advierte que el alineamiento de Milei con el gobierno estadounidense conduce a una situación en la que un resultado adverso en ambas cámaras podría afectar las expectativas respecto al apoyo del Tesoro estadounidense para el próximo año, si eventualmente hiciera falta algún "salvataje" como en el que hubo en 2025.

Los inversores necesitarían ver cómo respondería el Congreso estadounidense ante eventuales ayudas a Argentina, ya que las del año pasado fueron discrecionales, sostiene. Por lo tanto, aún no se sabe si podría avanzar con "asistencias" a nuestro país. En su momento, recuerda, hubo pedidos de informes por parte de la oposición estadounidense para conocer en detalle cómo fueron las ayudas, cómo se habían utilizado los recursos, etc. Estima que esto podría agregar cierta incertidumbre económica y financiera en el país.

El mercado sigue la elección en Estados Unidos y espera el impacto en Argentina

"Todos los pronósticos prevén que al Partido Republicano de Trump no le va a ir bien. Se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, y ahí, si pierde la elección, perdería el control de la Cámara. También renueva un tercio del Senado. Se discute sobre si el Senado va a quedar en manos republicanas o no. Los últimos sondeos están diciendo que también perdería el Senado, pero eso está más discutido", detalla el analista económico internacional Marcelo Elizondo, presidente de International Chamber of Commerce (ICC) en Argentina.

Para Elizondo, lo que ocurra en las elecciones de este martes no debería implicar cambios importantes para Argentina: está aprobado y firmado el acuerdo bilateral y también el swap de u$s20.000 millones, que está vigente. Estima que el financiamiento de u$s7.000 millones dispuesto por el Exim Bank y la corporación financiera de Estados Unidos, tras haber sido aprobado, no debería retrotraerse por cambios políticos en ese país.

"En adelante, es cierto que puede haber problemas para nuevas inversiones y más financiamiento porque podría ser objetado en el Congreso. Esto no quiere decir que no vaya a ocurrir. Podría ocurrir o no. Todos pensamos que la intervención que hizo en 2025 el secretario del Tesoro, Scott Besent, en el mercado cambiario argentino puede volver a ocurrir porque son fondos que tiene disponibles, más allá de la decisión del Congreso", afirma.

El especialista sostiene que, por cuestiones legales, lo que ya está aprobado no debería caerse. Pero, en adelante, con un Trump más débil políticamente, está en duda que haya capacidad para recibir nuevos anuncios de inversión y financiamiento por parte de Estados Unidos. Sin embargo, resalta, el sesgo anti-China podría llevar a los demócratas a mantener el apoyo a nuestro país.

"Por ahora, no preveo un impacto muy fuerte para Argentina. Creo que el mayor problema que hoy tenemos es la incertidumbre política local. Argentina ha puesto en marcha un programa de reformas muy ambicioso de parte del presidente Milei, que en mi opinión es acertado, pero no ha logrado darle sostenibilidad en términos institucionales, que garantice que todo esto se mantendrá hacia adelante. Hay dudas sobre la continuidad de las reformas por el escenario electoral. Esto pone algunas dudas sobre la capacidad de cumplir con la deuda y los lineamientos del programa financiero", agrega.