Arrancó el índice ETF Merval, que reúne 19 acciones líderes: con cuánto se puede entrar

Es el primer índice ETF nacional en el que se agrupa a las 19 principales acciones de empresas argentinas que cotizan en el MSCI MERVAL

Comenzó a cotizar en la bolsa el primer fondo cotizado de acciones líderes argentinas que conforman el MSCI Merval, el índice (ETF) que tiene como objetivo replicar el desempeño del índice MSCI MERVAL, integrado por 19 empresas representativas del mercado bursátil nacional.

Se trata del gForce MSCI MERVAL FCIA ETF, un índice de un fondo común de inversión abierto que es administrado por Galicia Asset Management a través de su nueva marca gForce, que comenzó a negociarse en BYMA, bajo el ticker MERV.

A través de un único instrumento, los inversores pueden acceder a una cartera diversificada de las acciones locales, sin necesidad de adquirir individualmente cada uno de los títulos que la componen.

El objetivo de este nuevo ETF es que sea una "puerta de entrada" para los nuevos inversores que quieran "poner un pie" en Argentina. Y luego ir sumando nuevas propuestas.

"La idea es tratar de repatriar al mercado de capitales a la Argentina, ya que el 80% de las operaciones de activos argentinos es con ADR desde el exterior. Por lo que buscamos que se opere más volumen de forma local, como ya hizo Brasil", enfatiza Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA.

En este caso, las proyecciones son que este nuevo ETF del Merval opere un volumen base de $500.000 millones.

Por el momento, pueden acceder a este instrumento los inversores individuales, ya que, por normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV), estos ETF no pueden formar parte de los fondos comunes de inversión. Por lo que desde BYMA se tiene confianza que habrá un cambio normativo en los próximos meses para que pueda incorporarse al segmento institucional y a las carteras de las aseguradoras.

El precio de referencia de inicio de negociación del ETF del MERVAL fue de $5.000. Por lo que esta cifra es el mínimo que se requiere invertir para poder adquirir este instrumento.

De esta manera, se pueden adquirir estos ETF en pesos, ya que cotizan, por el momento, solo en Argentina. El objetivo es que pueda comprarse también en el exterior como ADR y en dólares, lo que abriría la puerta a los inversores del exterior.

En resumidas cuentas, este ETF Merval es un producto que agrupa a las acciones más líquidas de la Argentina, y se negocia y rescata de manera minorista como si fuera la compra o venta de una acción.

ETF del Merval, en sintonía con el mundo

Los ETF (fondos cotizados) son vehículos de inversión cuyas cuotapartes se negocian en el mercado secundario, de manera similar a una acción. Entre sus características se destacan la diversificación de forma eficiente, el alto nivel de transparencia de la información, la valuación en tiempo real del instrumento y sus menores costos operativos.

"El mercado de capitales crece cuando logramos transformar el ahorro en inversión. La llegada del primer ETF local amplía las alternativas para los inversores y contribuye al desarrollo de un mercado que genere nuevas oportunidades para la Argentina. El lanzamiento de este instrumento fue un desafío que abordamos desde BYMA para hacer posible su negociación, post-negociación y custodia, y sentar las bases para la incorporación de nuevas categorías de productos al mercado argentino", afirma Zuchovicki.

El comienzo de la negociación constituye una ampliación de la oferta de productos del mercado de capitales argentino. La llegada de un ETF basado en un índice de acciones locales incorpora una alternativa utilizada ampliamente en los mercados internacionales y acompaña la evolución de la infraestructura y de las herramientas disponibles para el público inversor.

Por eso, las fuentes del BYMA, indicaron que es un primer paso para ampliar las propuestas a los inversores en Argentina y no descartaron crear nuevos índices (ETF), como por ejemplo ETF del Panel General, ETF de acciones energéticas, ETF de empresas financieras, entre otras alternativas, como ya existen en otros mercados mundiales.

Es que sostuvo Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, que el mercado mundial de ETF viene creciendo como instrumento en el mundo, donde ya se operan en ellos 25 billones de dólares.