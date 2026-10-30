Acciones cayeron hasta 29% y para noviembre lideran las preferencias YPF y Pampa Energía

El nuevo índice de acciones de empresas líderes argentinas, MSCI Merval, cayó 7%. Los papeles más castigados y las proyecciones de la City

Los inversores que apostaron por las acciones y bonos afrontaron caídas de hasta 29% en octubre, como consecuencia de varias noticias negativas para el mundo bursátil, como las altas tasas de interés internacionales y variables domésticas, que llevaron a un salto importante en el riesgo país hasta los 787 puntos básicos. A ello se le sumó que la reelección de Lula da Silva en el último domingo del mes fue un revés para aquellos que habían apostado por un cambio de escenario presidencial en Brasil, en manos de Flávio Bolsonaro. Todo ello en el marco que debutó hace dos semanas el nuevo índice MSCI Merval, con una metodología unificada que se utiliza a nivel global. En este escenario cargado de cambios, los expertos recomiendan en qué invertir en noviembre.

Este nuevo MSCI Merval descendió alrededor de 7% en octubre, para ubicarse a $92.080. Cabe recordar que esta referencia comenzó a cotizar el pasado 19 de octubre, y surge de la alianza estratégica entre BYMA y Morgan Stanley Capital International (MSCI), que es la empresa global que crea y administra índices bursátiles y herramientas de análisis financiero en el mundo.

En concreto, este índice de acciones MSCI Merval (MMSCI), agrupa a las principales 19 empresas líderes que cotizan en bolsa, con una ponderación máxima del 15% para cada una, comenzó con una referencia inicial de 100.000 pesos, que es más práctica a la anterior de S&P, que se ubicaba en $2,8 millones y estaba distorsionada luego de tantos años de inflación alta.

En todo el mes, las mayores bajas fueron las de las acciones de Transener, que bajaron 29%. Le siguieron Edenor (-23%), BYMA (-15%) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), que cayó 12% en todo octubre.

Las acciones argentinas que más bajaron en el MSCI Merval en octubre.

El nuevo índice sumó a Cresud (CRES), pero dejó afuera a dos compañías: Telecom (TECO2) y Comercial del Plata (COME).

"Durante el mes de octubre, el mercado argentino operó influenciado por los resultados electorales de Brasil, la presión sobre la renta fija a nivel global y una mayor incertidumbre política", resume Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

Las acciones argentinas que más subieron en el MSCI Merval en octubre.

Otro dato es que también debutó a mitad de mes el índice MSCI BYMA Argentina General (GMSCI), con otras 43 firmas nacionales.

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, se destacó, por lejos, el desplome de Edenor del 25% en dólares, que contrastó con la suba de 35% de Globant en todo el mes.

Apenas 3 acciones de empresas argentinas subieron en octubre en Nueva York.

Más allá de esto, las bajas dominaron octubre en las compañías nacionales que listan en los mercados bursátiles de Estados Unidos y apenas 3 firmas cerraron en positivo en el mes:Globant, Tenaris e IRSA.

Ahora bien, los retrocesos más destacados entre las empresas argentinas en el exterior fueron de hasta 25% en dólares, como fue el mencionado caso de Edenor, seguidos por Telecom, Grupo Financiero Galicia y Central Puerto, con bajas que superaron el 13% en moneda estadounidense.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street que más cayeron en octubre.

En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares con ley de Nueva York fueron los más castigados en octubre, con caídas que llegaron hasta 4,7%, en el caso de los emitidos al 2041 (AL41D), y con bajas en torno al 4% estuvieron aquellos con vencimiento en 2038 (AE38D) y el Global al año 2035 (GD35D).

Los títulos argentinos que más cayeron en octubre son los nominados en dólares.

"Octubre volvió a mostrar una elevada volatilidad para los activos argentinos. El contexto combinó tasas internacionales todavía altas, mayor aversión global al riesgo y una creciente sensibilidad del mercado frente al escenario político argentino de 2027", resume Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est.

En ello coincide Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss: "Fue un mes complicado para las acciones y bonos argentinos, afectados por las tasas internacionales, la incertidumbre electoral del año que viene y la volatilidad política en Brasil, que también presiona a los mercados de la región".

En resumidas cuentas, por segundo mes consecutivo las acciones argentinas han sufrido fuertes bajas y el Merval ya acumula un retroceso mayor al 10% en dólares en los últimos dos meses.

"YPF y Vista son las empresas nacionales que más vienen aguantando gracias a que el petróleo está cotizando nuevamente por arriba de los u$s100, pero el resto de las firmas, sobre todo las empresas proveedoras de servicios, han sufrido fuertes caídas de precio, y no hay ya dudas de que todo esto se debe a la anticipación de las elecciones", concluye Leonardo Guidi, analista de AN Conectar Bursátil, a iProfesional.

Por varias de estas causas internacionales, en los principales mercados mundiales también la volatilidad fue moneda corriente. De hecho, por datos negativos en empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA) y al duro golpe en el sector de las criptomonedas por el hackeo a varias plataformas, entre ellas Binance, por lo que el índice Nasdaq de Nueva York se desplomó en octubre alrededor de 7% en dólares.

"Octubre profundizó la corrección iniciada en septiembre, en un contexto en el que lo externo volvió a pesar más que lo local. En Estados Unidos, la persistencia de la inflación mantuvo a la Fed en una postura restrictiva y llevó la tasa a 10 años por encima del 5,30%. A eso se sumó la fuerte volatilidad del petróleo, con el Brent tocando los u$s112 por las tensiones en Medio Oriente. En renta variable global primó la cautela en las tecnológicas, y se revaluaron sectores más defensivos como consumo y salud. A ello se le suma el resultado electoral en Brasil", grafica Nicolás Della Sala, analista de PPI.

Los títulos argentinos que más subieron en octubre.

Por el lado de las subas en renta fija, los bonos que más subieron de precio en todo octubre fueron, en general, los nominados en pesos. En especial, lideró el ránking el bono que ajusta por CER (inflación) y concluye el 9 de noviembre de 2028 (TX28), que ascendió 3,8%.

En qué bonos invertir en noviembre

En base al escenario actual de extrema volatilidad por factores externos e internos, en el que la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales del 2027 comenzó a hacerse presente en la City, los analistas consultados por iProfesional detallan en qué acciones y bonos invertir.

En especial, las elecciones de los expertos es seguir carteras conservadoras y apostar más por la renta fija. Y, en el caso de la renta variable, se prefiere por el mercado internacional a través de los CEDEARs.

"De cara a noviembre, mantenemos cierta cautela sobre las posiciones en el mercado local. Si bien las empresas energéticas continúan teniendo fundamentos sólidos a largo plazo, será relevante monitorear la evolución de la variable política, como los posibles acuerdos de cara a 2027 y el tratamiento legislativo del presupuesto y la eliminación de las PASO. También la lupa estará en los resultados de una nueva temporada de balances", resume Farro a iProfesional.

Teniendo esto en cuenta, considera que los CEDEARs van "ganando peso" en el armado de las carteras en dólares y los bonos CER del tramo medio, como el emitido al 30 de junio de 2028 (TZX28), ya que "son nuestra alternativa predilecta para la búsqueda de rendimientos en pesos", finaliza Farro.

Por su parte, Jerónimo Bardin, jefe de trader de ventas en Balanz, puntualiza: "De cara a noviembre, priorizamos una estrategia selectiva, con mayor preferencia por la renta fija que por las acciones y por emisores corporativos y provinciales frente al soberano. El contexto internacional y la incertidumbre electoral sugieren privilegiar calidad crediticia y moderar la duración".

Por eso, detalla que, en pesos, mantiene "preferencia" por la tasa fija corta, particularmente, por el bono del Tesoro nacional (Boncap) al 30 de abril de 2027 (T30A7). "El vencimiento en abril permite limitar la sensibilidad a movimientos de tasas, debido a su corta duración, y coincide con una etapa de mayor oferta estacional de divisas, lo cual brindaría mayor estabilidad cambiaria. Aunque las coberturas conservan su utilidad, no vemos necesario extender demasiado los plazos para capturar oportunidades", justifica Bardin.

En bonos soberanos en dólares, mantiene una "posición neutral, debido a la falta de catalizadores en el corto plazo, como el acceso a mercados internacionales".

Por eso agrega que, para quienes quieran exposición en estos títulos en dólares, proponen una combinación del bono emitido a octubre de 2027 (AO27) y el Global al 2041 (GD41).

"El primero de estos bonos permite concentrar parte de la inversión en un vencimiento dentro del actual mandato presidencial, mientras que el segundo aporta mayor potencial de apreciación ante una mejora del escenario, aunque con mayor volatilidad", suma Bardin.

En tanto, Repetto mantiene una postura conservadora, ya que en renta fija prioriza instrumentos cortos como, los títulos en dólares al 2028 (AO28) o 2029 (AO29), y obligaciones negociables (ON) de empresas sólidas, como, por ejemplo, las de YPF, "evitando bonos soberanos largos, como los globales que tienen vencimiento en 2035 (GD35) y 2041 GD41", dice este experto.

Acciones preferidas para noviembre: YPF y Pampa Energía lideran

En acciones, concluye que las bajas de los precios que tuvieron las empresas en el mes, mejoraron algunas valuaciones, pero la debilidad de la actividad y la sensibilidad al escenario político "todavía limitan el atractivo de una apuesta generalizada por el mercado".

Por eso, en particular, conservan "mayor cautela" sobre bancos y empresas de servicios públicos más expuestas a la volatilidad electoral.

"Nuestras preferencias son Vista, Pampa Energía, Corporación América Airports, Ternium Argentina, Aluar y Lithium Argentina. Vista y Pampa combinan proyectos de crecimiento con exposición al desarrollo energético, Corporación América aporta diversificación internacional, Ternium y Aluar presentan oportunidades por valuación y fundamentos industriales. Y Lithium Argentina constituye una alternativa de mayor riesgo vinculada al desarrollo de sus proyectos y a la evolución del litio", menciona Bardin.

Para Castro, dentro de las acciones, para noviembre "seguiría siendo selectivo y priorizaría compañías con buenos fundamentos y capacidad de generar dólares".

En ese sentido, mantiene una mirada positiva sobre YPF y Pampa Energía, apoyadas en el crecimiento de Vaca Muerta y en proyectos de expansión de producción e infraestructura.

En cuanto a los CEDEARs, Della Sala sostiene que en el escenario mencionado, "hace que mantengamos cierta cautela". Por lo que para perfiles con un horizonte de largo plazo, destaca Berkshire Hathaway (BRKB) y el ETF del S&P 500 (SPY) como núcleo de diversificación.-