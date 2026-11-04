El Merval opera dispar, mientras el riesgo país se mantiene por encima de los 800 puntos

En un clima cargado de incertidumbre global, operadores buscan refugio ante la volatilidad tras los comicios de Estados Unidos y dudas en Wall Street

La Bolsa porteña registra movimientos dispares este miércoles 4 de noviembre, en una jornada en la que los inversores siguen de cerca la reacción de los mercados internacionales a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Mientras los bonos soberanos en dólares muestran una recuperación de hasta 0,6%, el riesgo país se mantiene en torno a los 830 puntos básicos.

En el mercado local, el índice Merval registra una suba del 0,8% en pesos, hasta los 91.143,10 puntos. En su medición en dólares, el indicador avanza un 0,2% y se ubica en 54,14 puntos, de acuerdo con las cotizaciones informadas durante la rueda.

El comportamiento de las acciones argentinas tuvo variaciones a lo largo de las primeras operaciones. En la apertura, el MSCI Merval llegó a mostrar una caída del 1,4%, aunque posteriormente revirtió ese movimiento y pasó a terreno positivo.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas también presentan cotizaciones mixtas, aunque durante las primeras operaciones registraron subas de hasta el 2,7%.

Qué pasa con los bonos argentinos y el riesgo país

Los bonos soberanos argentinos en dólares registran avances de hasta el 0,6%, encabezados por el Bonar 2037 y el Global 2038, correspondientes a los tramos más largos de la curva de deuda.

La recuperación se produce después de varias ruedas de presión sobre los títulos públicos, que llegaron a registrar pérdidas superiores al 1%. En ese contexto, el riesgo país alcanzó los 830 puntos básicos durante la apertura y luego retrocedió hasta los 827 puntos, aunque permanece en niveles elevados.

El indicador elaborado por JP Morgan se mantiene así en su registro más alto desde octubre de 2025, luego de haber acumulado un incremento durante las últimas jornadas.

La evolución de los títulos argentinos también está vinculada con el desempeño de la deuda de otros mercados emergentes. En particular, los bonos de Brasil y Chile acompañan el movimiento positivo de la región.

Para los inversores, uno de los factores centrales será la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que inciden sobre el costo del financiamiento internacional y los flujos de capital hacia países emergentes.

Cómo operan los ADR argentinos en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York muestran un comportamiento heterogéneo, con avances de hasta el 2,7% durante las primeras operaciones.

Los movimientos de los ADR se producen en una jornada en la que los activos financieros internacionales procesan los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses y sus posibles consecuencias sobre la política económica de Donald Trump.

La evolución de estos papeles también es seguida por los inversores locales porque permite observar cómo se posicionan los fondos internacionales frente a las compañías argentinas.

Qué sucede en los mercados internacionales

La Bolsa argentina opera en un escenario diferente al de los principales mercados internacionales, que registran avances.

En Europa, los principales índices muestran subas generalizadas:

El FTSE 100 de Londres sube un 1,96%

El CAC 40 de Francia avanza un 2,14%

El DAX de Alemania gana un 1,89%

El IBEX de Madrid registra una mejora del 3,28%

La Bolsa de Milán sube un 2,38%

En Asia, los mercados también cerraron en terreno positivo:

El índice de Shanghai cerró con un avance del 2,16%

Hong Kong ganó un 1,67%

El Kospi de Corea del Sur subió un 0,62%

En el mercado energético, el petróleo también permanece entre las variables observadas por los inversores. El barril de Brent se acercaba a los u$s100, aunque los precios internacionales del crudo mostraban retrocesos.

Cómo impactan las elecciones de Estados Unidos en los mercados

Los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos constituyen uno de los principales factores externos que siguen los operadores financieros. El revés electoral de Donald Trump y el nuevo escenario legislativo abren interrogantes sobre la capacidad del presidente estadounidense para avanzar con su agenda económica, especialmente en materia de aranceles, gasto público y política fiscal.

Sin embargo, la reacción inicial de los mercados internacionales fue limitada y los inversores comenzaron a evaluar cuáles podrían ser las consecuencias sobre las tasas de interés, el dólar y los flujos de capital.

Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, sostuvo: "Por ahora, el mercado no parece tener un arranque post electoral catastrófico y por el contrario, ya mira hacia la reacción de Trump y si Irán y el Golfo Pérsico van a ser el nuevo capítulo de su ira presidencial".

Para Argentina, además del contexto internacional, los inversores mantienen la atención sobre variables domésticas como la acumulación de reservas internacionales, la sostenibilidad fiscal y las perspectivas de financiamiento externo.

En ese escenario, la evolución del Merval, los ADR y los bonos soberanos será seguida durante el resto de la jornada para determinar si la recuperación inicial de algunos activos logra consolidarse.

Wall Street opera con fuertes subas tras las elecciones legislativas

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street registran avances durante la jornada:

El Dow Jones sube un 2,04% y alcanza los 52.845 puntos

El S&P 500 avanza un 1,58%, hasta los 7.688 puntos

El índice de volatilidad VIX retrocede un 16,99%, hasta los 17,29 puntos

En paralelo, el índice dólar (DXY) cae un 0,31%, hasta los 101,408 puntos.

En el mercado de materias primas, el oro sube un 2,6%, hasta los u$s4.044,40 por onza. Este comportamiento se da en una jornada en la que los inversores siguen evaluando las consecuencias políticas y económicas del resultado electoral estadounidense.

La evolución de Wall Street y del dólar internacional constituye una referencia para los mercados emergentes, en particular para Argentina, donde los bonos soberanos y las acciones locales buscan consolidar una recuperación después de varias ruedas de retrocesos.