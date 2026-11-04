Las acciones de Mercado Libre se desplomaron en el after market tras presentar su balance

El gigante del comercio electrónico presentó los resultados del tercer trimestre y las acciones cayeron un 7% en Wall Street. Los motivos

Las acciones de Mercado Libre (MELI) se desploman 7% en el after market de Wall Street, luego de que la empresa fundada por Marcos Galperin presentara sus resultados del tercer trimestre.

Si bien el gigante del comercio electrónico presentó un incremento en la facturación del 45% interanual a u$s10.750 millones, la ganancia neta fue de u$s448 millones, por debajo de los u$s473 millones que esperaban los analistas. Esa menor ganancia fue castigada con dureza por los inversores.

De hecho, sus acciones habían subido más del 4% durante la rueda, pero se desplomaron luego del cierre de los mercados.

Según destacaron desde la empresa, el desempeño estuvo acompañado por mayores inversiones en logística, envíos gratuitos y marketing en Brasil, en particular por el avance del programa de Creadores y Afiliados. La capacidad de fulfillment aumentó casi un 20% frente al trimestre anterior, una expansión que impactó en los costos y llevó a que el margen operativo quedara levemente por debajo del registrado en el período previo.

"Nuestras inversiones están funcionando. Los usuarios compran con mayor frecuencia y le confían cada vez más de su dinero a Mercado Pago, y quienes hacen ambas cosas son nuestro grupo de mayor crecimiento. Ese engagement genera escala, y la escala nos hace más eficientes, lo que nos da margen para seguir invirtiendo. Con el comercio migrando al canal online al ritmo más rápido desde 2020, el engagement que construimos hoy definirá nuestro liderazgo en los próximos años." - Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre.

Las acciones de Mercado Libre se desplomaron en el after market de Wall Street

Mercado Libre creció en ventas y sumó compradores en la región

Durante el trimestre, la plataforma continuó ganando participación en el negocio de Commerce en sus principales mercados latinoamericanos. El Volumen Bruto de Mercancías Vendidas (GMV) alcanzó los u$s23 mil millones, con un avance interanual de 33% en términos FX neutral, mientras que los artículos vendidos subieron 36%, hasta los 867 millones.

El marketplace incorporó 17 millones de compradores adicionales frente al año anterior. Además, la relación de los usuarios con la plataforma siguió profundizándose: los artículos por comprador aumentaron 12% interanual en toda la región.

La expansión logística fue uno de los factores centrales del trimestre. Los costos de envío aumentaron por la ampliación de los envíos gratuitos y por el incremento de casi 20% en la capacidad de fulfillment respecto de Q2 2026, frente a una suba de 10% en el mismo período del año pasado.

Como ocurre cada año, Mercado Libre amplió su capacidad logística antes de la temporada alta. En esta oportunidad, la expansión fue mayor, en línea con el crecimiento del negocio y las oportunidades que la compañía identifica. En Brasil, los artículos por comprador aceleraron desde un ritmo de un dígito -previo a la reducción del umbral de envío gratis- hasta 16% en el tercer trimestre de 2026, lo que refleja el efecto de las inversiones en su propuesta de valor.

Brasil lideró el crecimiento y Argentina avanzó 40%

Brasil mantuvo un desempeño sólido, incluso después de que se cumpliera un año completo desde la reducción del umbral de envío gratis, implementada en junio de 2025. En ese mercado, el GMV creció 36% interanual en términos FX neutral y los artículos vendidos aumentaron 45%. La compañía acumuló así su quinto trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 40% en esa última variable.

En México, el GMV avanzó 21% en términos FX neutral y los artículos vendidos subieron 25%, en un escenario de menor dinamismo del consumo. Sin embargo, el crecimiento interanual de 21% en compradores únicos y una participación de mercado récord reflejaron que el negocio continuó captando consumidores que migran del comercio físico al e-commerce.

En Argentina, el GMV creció 40% interanual en términos FX neutral, mientras que los artículos vendidos aumentaron 19%. En septiembre, la ampliación del envío gratis de MELI+ para artículos de menor precio en toda la red gestionada del país llevó la penetración de los envíos gratuitos a niveles similares a los de Brasil y México. A su vez, la frecuencia de compra alcanzó un máximo histórico.

Los ingresos por publicidad de Mercado Libre crecieron 58% interanual en dólares, impulsados por los resultados de Brasil. Mercado Ads continuó ampliando su propuesta de commerce media, al trasladar los datos y las capacidades de medición del marketplace a la publicidad en plataformas sociales y de streaming.

La estrategia permite a las marcas vincular la exposición publicitaria fuera de Mercado Libre con la actividad de compra dentro de la plataforma. En ese marco, la compañía anunció recientemente alianzas estratégicas, entre ellas con Netflix, que amplían la oferta de Mercado Ads en redes sociales y streaming.

Mercado Pago sumó usuarios y amplió su cartera de crédito

Mercado Pago continuó expandiendo su presencia en las finanzas de personas y negocios. Los usuarios activos mensuales aumentaron 29% interanual, hasta alcanzar los 93 millones, mientras que los activos bajo administración crecieron 67% en dólares, hasta u$s25 mil millones. La evolución refleja que cada vez más usuarios confían una mayor parte de sus ahorros a la plataforma.

La compañía también destacó el desempeño de su asistente de inteligencia artificial, Mago, que busca simplificar la gestión cotidiana de las finanzas. La herramienta registra cientos de miles de operaciones dentro de la aplicación cada mes y, tan sólo en septiembre, mantuvo 19 millones de conversaciones con los usuarios para ayudarlos en sus operaciones financieras.

La propuesta de valor de Mercado Pago, respaldada por su liderazgo en NPS en los mercados clave, continuó fortaleciendo su posición competitiva. En Brasil, los usuarios activos mensuales (MAU) crecieron más de un 35% interanual, el ritmo más rápido entre los jugadores de escala.

En Argentina, la base de usuarios avanzó a doble dígito interanual sobre una base ya considerable: casi el 80% de la población adulta es usuaria activa de Mercado Pago. En México, los MAU aumentaron más de un 40% interanual, hasta superar los 18 millones. De esta manera, la compañía consolidó su posición como la plataforma financiera digital más grande del país por usuarios activos y como la fintech con la mayor cartera de crédito.

La cartera de crédito alcanzó u$s17,9 mil millones, un incremento de 62% interanual en dólares. El NIMAL consolidado se ubicó en 20,1%, en línea con la mayor participación de las tarjetas de crédito en la cartera. En ese segmento, el NIMAL mejoró frente al trimestre anterior en el Q3 de 2026.

La calidad de los activos se mantuvo sólida: el índice de morosidad de 15 a 90 días permaneció prácticamente sin cambios respecto del trimestre anterior, en 7,0%, cerca de sus mínimos históricos.

Por su parte, el TPV de adquirencia creció 40% interanual en términos FX neutral, hasta u$s68 mil millones, a medida que el negocio ganó participación tanto en pagos digitales como físicos. Para los comercios, Mercado Pago siguió ampliando su oferta, con una combinación de servicios de pagos, banca y crédito para responder a más necesidades financieras.

Los principales indicadores de Mercado Libre en el tercer trimestre

El balance de la compañía mostró avances tanto en Commerce como en Fintech. Estos fueron los principales datos financieros y operativos del trimestre que compartió la empresa:

Resultados financieros

Ingresos netos e ingresos financieros: u$s10.750 millones, un 45% más interanual.

Resultado operativo: u$s676 millones, con un margen de 6,3%.

Resultado neto: u$s448 millones, con un margen de 4,2%.

Commerce

Los ingresos netos del negocio de Commerce crecieron un 47% interanual en dólares, alcanzando los u$s6,1 mil millones.

El Volumen Bruto de Mercancías Vendidas (GMV) alcanzó aproximadamente u$s23 mil millones, con un crecimiento interanual del 33% en términos FX neutral y del 38% en dólares.

Artículos vendidos: 867 millones a nivel consolidado, un incremento del 36% interanual.

Los compradores activos únicos de Commerce crecieron un 22% interanual, alcanzando aproximadamente los 94 millones.

En Brasil, los artículos vendidos crecieron un 45% interanual, y el GMV en términos FX neutral, aumentó un 36%.

En México, los artículos vendidos crecieron un 25% interanual, y el GMV en términos FX neutral, aumentó un 21%.

En Argentina, los artículos vendidos crecieron un 19% interanual, y el GMV en términos FX neutral, aumentó un 40%.

Mercado Libre entregó el 79% de los envíos rápidos en hasta 48 horas.

Los ingresos netos por publicidad crecieron un 51% interanual en términos FX neutral y un 58% en dólares.

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