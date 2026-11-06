El banco VALO compró la sociedad de bolsa PPI y cambia el mapa financiero en la City

En un marco de concentración sectorial, el banco que custodia fondos comunes de inversión (FCI) adquirió una de las principales ALyC bursátiles

Esta operación refleja la tendencia de integración entre bancos y fintechs. El cierre definitivo está previsto para 2027.

La fusión busca combinar fortalezas y ofrecer una propuesta de servicios financieros integrales y más amplia.

En pleno momento de concentración entre bancos y fintech para poder competir en un mercado más competitivo, en el que se busca brindar la mayor cantidad de productos y servicios financieros en una sola app, Banco de Valores S.A. (VALO), entidad financiera corporativa, de inversión y de custodia de fondos comunes de inversión (FCI), anunció que adquirió a PP Inversiones S.A. (PPI), conocida también como Portfolio Personal, una de las ALyC referentes del sector.

Es decir, VALO buscó fusionar a una empresa reconocida en el rubro bursátil que le permita complementarse y brindar una oferta más amplia y captar más clientes. Aunque el cierre definitivo de la operación será en 2027.

"Esta fusión permitirá a VALO ofrecer una propuesta de valor integral que combinará crédito, mercado de capitales, asesoramiento y la más completa oferta de servicios transaccionales en un solo grupo financiero", detallan las fuentes.

Según fuentes del mercado, la venta habría sido por un monto apenas superior a los u$s20 millones e incluye la adquisición de PP Servicios de Pagos S.A., una entidad registrada como proveedor de servicio de pago (PSP), pero excluye a Novus Asset Management S.A., una sociedad gerente de fondos comunes de inversión vinculada a los Accionistas PPI.

"Esta alianza constituye una combinación estratégica de fortalezas altamente complementarias. La operación articula la posición de VALO como Banco corporativo integral, líder en custodia de fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, y banca de inversión corporativa, con la plataforma digital, la capacidad de análisis e información, el asesoramiento cercano que PPI ha desarrollado a lo largo de sus más de 25 años de trayectoria y el Supermercado de Fondos Comunes de Inversión (FCI) de arquitectura abierta más completo de la industria financiera", resumieron las partes en un comunicado a la prensa.

Y agregan: "Esta unión responde a una visión compartida de crecimiento: sumar a la solidez de VALO, una infraestructura digital y comercial probada en los segmentos minorista (retail), gestión patrimonial (wealth management), empresas e instituciones".

Continuidad operativa y de servicio de PPI

Asimismo, se informó que, a lo largo de este período de transición, la operatoria habitual "continúa sin cambios, ni fricciones de ningún tipo".

Por lo tanto, se detalla que los clientes de cada entidad mantendrán sus cuentas comitentes, sus plataformas transaccionales habituales y el contacto directo con sus ejecutivos y asesores de confianza, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones administrativas adicionales.

"Todas las tenencias y activos permanecen debidamente custodiados bajo el marco regulatorio vigente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y Caja de Valores S.A.", informan las fuentes.

Cuándo se concreta la operación VALO-PPI

Por el lado de la efectivización final de la transacción de compra de VALO de PPI, se informa que se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de las respectivas Asambleas de Accionistas y la obtención de las conformidades y autorizaciones regulatorias por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otras.

Se prevé el cierre definitivo de la operación ocurra "durante el transcurso del año 2027".

"Esta integración estratégica representa un paso transformador en nuestra propuesta de valor. La incorporación de PPI, su tecnología escalable, su reconocido management y su trayectoria en el asesoramiento personalizado a diferentes segmentos de cliente complementa de manera directa el liderazgo de VALO en el segmento corporativo y bursátil" señaló Cristian Navarro, CEO de Banco de Valores S.A.

VALO (Banco de Valores S.A.) tiene más de 45 años de historia, es un banco corporativo integral que ofrece servicios de Banca Corporativa, Banca de Inversión, Sales & Trading, Mercado de Capitales y servicios de custodia de FCI y gestión fiduciaria, entre otros. Cotiza en el panel de acciones líderes de BYMA con el ticker "VALO" y tiene más de 40.000 accionistas. Además, tiene presencia regional a través de sus subsidiarias en Uruguay y Paraguay.

Por el lado de PPI (PP Inversiones S.A.), es una ALyC que cuenta con más de 25 años de trayectoria en el mercado de capitales argentino y un equipo multidisciplinario de más 200 profesionales. Su modelo operativo acompaña a inversores individuales, wealth management, corporaciones e instituciones a través de "tres pilares estratégicos: Asesoramiento experto y cercanía, Tecnología y seguridad, y Análisis estratégico e información de valor".

Cómo cambió el tablero financiero en el último tiempo

La tendencia, en general, entre bancos y Fintech es otorgar todo tipo de servicios y productos financieros y de inversión, para que sus clientes no tengan que apelar a "salir" de las aplicaciones para encontrar lo que necesitan y deban buscarlo en otro lugar.

En resumen, en el último tiempo hubo convenios, fusiones o adquisiciones que hicieron ruido entre billeteras digitales y bancos, para brindar tanto servicios financieros como alternativas de inversión:

Banco Patagonia compra en agosto 2026 negocio minorista de Bind , al sumar las 28 sucursales que tenía.

Cocos Capital compra banco Voii para ampliar más propuestas financieras, y se tranformó recientemente en banco.

Personal Pay y Banco Macro se asocian para que la app del Grupo Telecom brinden servicios financieros y de inversión.

Acuerdo YPF con Banco Santander , para brindar de servicios financieros y compra de acciones de la compañía desde la propia app de la petrolera.

Banco Galicia es propietario también de la Fintech Naranja X , en el que abarca clientes que no están bancarizados

Banco Supervielle es propietaria de IOL InvertirOnline , y empezó a brindar en su app, de manera integrada, las propuestas de inversión de la Fintech.

Mercado Pago está tramitando licencia bancaria en Argentina, mientras ya tiene cuentas remuneradas en pesos y dólares, y también dos fondos comunes de inversión (FCI) de renta fija y variable, en convenio con el Bind (Banco Industrial). Ya es banco en México y Brasil.

Ualá , creada como Fintech en 2017, comenzó a operar oficialmente como banco en Argentina en agosto de 2023, tras adquirir Wilobank, el primer banco digital del país. Recientemente anunció una alianza con Allianz X para comenzar a comercializar seguros.

Revolut, uno de los bancos digitales más grandes de Europa, avanza para ser banco en Argentina.

El mercado financiero argentino está mostrando un gran dinamismo para ofrecer la mayor cantidad de productos y servicios, en un entorno digital, y en un marco de mayor amplitud en las operaciones.