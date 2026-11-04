El ETF Merval recibió un guiño de la CNV y podrá incluirse en fondos comunes de inversión

Esta semana debutó el primer ETF argentino que reune a las principales 19 acciones de empresas líderes, y ahora CNV permite ampliar su operatoria

Tras debutar esta semana el primer ETF argentino, que tiene como objetivo replicar el desempeño del índice MSCI MERVAL, con las 19 empresas líderes que lo componen, este miércoles la Comisión Nacional de Valores (CNV) tomó una decisión que es clave para permitir que dicho instrumento escale en el volumen de negociación, al permitir que pueda ser incorporado a nivel institucional por fondos de inversión en sus carteras.

Mediante la regulación N°1177, el Directorio de la CNV habilitó la inversión de los fondos comunes de inversión abiertos (FCIA) en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Abiertos que repliquen índices o canastas de activos (FCIA ETF).

De esta manera, la norma autoriza a los fondos a invertir hasta el 25% de su patrimonio neto en cuotapartes de estos nuevos instrumentos, como el lanzado el martes pasado: el MSCI MERVAL FCIA ETF, que es un índice de un fondo común de inversión abierto que es administrado por Galicia Asset Management a través de su nueva marca gForce, que comenzó a negociarse en BYMA, bajo el ticker MERV.

De esta manera, no solo los individuos (minoristas) pueden invertir en ellos, sino también los fondos de inversión institucionales. Por lo que abre la puerta para el lanzamiento a nuevas alternativas de ETF argentinos.

Así, este ETF MERVAL, se transforma en un único instrumento en el que los inversores pueden acceder a una cartera diversificada de las acciones locales, sin necesidad de adquirir individualmente cada uno de los títulos que la componen.

El objetivo de este nuevo ETF es que sea una "puerta de entrada" para los nuevos inversores que quieran "poner un pie" en Argentina. Y luego ir sumando nuevas propuestas.

En este caso, las proyecciones son que este nuevo ETF del Merval opere un volumen base de $500.000 millones.

El precio de referencia de inicio de negociación del ETF del MERVAL fue de $5.000. Por lo que esta cifra es el mínimo que se requiere invertir para poder adquirir este instrumento.

Incorporación del ETF Merval a otros fondos

De esta manera, la nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) permite que los ETF puedan formar parte de los fondos comunes de inversión, y de esta manera se incorpore al segmento institucional y a las carteras de las aseguradoras.

"Siguiendo criterios de prudencia y transparencia, la CNV estableció los parámetros para llevar adelante tales operaciones", destacó este ente regulatorio en un comunicado.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que "con esta resolución damos un nuevo paso en la modernización del mercado de capitales, ampliando las herramientas disponibles para la industria y generando nuevas oportunidades de inversión".

Por lo que aclaró que, durante esta gestión, "impulsamos la incorporación de los ETF al marco regulatorio argentino y hoy ya contamos con el primer ETF local que replica el índice MSCI Merval, un avance concreto en la diversificación de instrumentos y en el acceso de los inversores al mercado argentino".

Ahora, con estas nuevas medidas, "seguimos profundizando ese camino, promoviendo una gestión más eficiente de los fondos, fortaleciendo la liquidez y facilitando la canalización del ahorro hacia el financiamiento de la economía real. La innovación regulatoria debe traducirse en más inversiones, más desarrollo y un mercado de capitales con mayor capacidad para acompañar el crecimiento del país", destacó Silva.

La iniciativa ha tenido por objetivos dotar a Sociedades Gerentes de nuevas herramientas para gestionar de forma más eficiente las carteras de los FCIA, y en simultáneo, fortalecer la liquidez y profundidad del mercado local de los fondos comunes de inversión abiertos (FCIA) ETF.

Asimismo, la CNV informó que, con el objetivo de fomentar la estructuración y movilización de carteras crediticias, facilitando el acceso al financiamiento de diversos sectores productivos, "se introdujeron flexibilizaciones para la inversión" de los FCIA en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión Cerrados de Créditos (FCICC).

En ese sentido, se prevé que los FCIA puedan adquirir cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados (FCICC) por "hasta el 20% del patrimonio neto de aquellos, bajo determinadas condiciones prudenciales".

"Particularmente, se establece que las cuotapartes de dichos FCICC cuenten con calificación de riesgo ´AA´ en escala nacional, y que estos vehículos tengan un plazo de vencimiento menor o igual a 2 años contados a partir de la fecha de adquisición por parte de los FCIA", detallaron desde CNV.

ETF del Merval, en sintonía con el mundo

Los ETF (fondos cotizados) son vehículos de inversión cuyas cuotapartes se negocian en el mercado secundario, de manera similar a una acción. Entre sus características se destacan la diversificación de forma eficiente, el alto nivel de transparencia de la información, la valuación en tiempo real del instrumento y sus menores costos operativos.

"El mercado de capitales crece cuando logramos transformar el ahorro en inversión. La llegada del primer ETF local amplía las alternativas para los inversores y contribuye al desarrollo de un mercado que genere nuevas oportunidades para la Argentina. El lanzamiento de este instrumento fue un desafío que abordamos desde BYMA para hacer posible su negociación, post-negociación y custodia, y sentar las bases para la incorporación de nuevas categorías de productos al mercado argentino", detalló el martes pasado Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA, en el lanzamiento del instrumento.

Y agregó: "La idea es tratar de repatriar al mercado de capitales a la Argentina, ya que el 80% de las operaciones de activos argentinos es con ADR desde el exterior. Por lo que buscamos que se opere más volumen de forma local, como ya hizo Brasil".

El comienzo de la negociación constituye una ampliación de la oferta de productos del mercado de capitales argentino. La llegada de un ETF basado en un índice de acciones locales incorpora una alternativa utilizada ampliamente en los mercados internacionales y acompaña la evolución de la infraestructura y de las herramientas disponibles para el público inversor.

Por eso, las fuentes del BYMA, indicaron que es un primer paso para ampliar las propuestas a los inversores en Argentina y no descartaron crear nuevos índices (ETF), como por ejemplo del Panel General, de acciones energéticas, de empresas financieras, entre otras.

Es que sostuvo Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA, que el mercado mundial de ETF viene creciendo como instrumento en el mundo, donde ya se operan en ellos 25 billones de dólares.