Suba del dólar achicó ganancia del carry trade y la City avisa qué pasará con el negocio

El avance del tipo de cambio acotó la ganancia del carry trade, estrategia en la que los inversores venden dólares para posicionarse en tasas de interés en pesos con el objetivo de recomprar más divisas posteriormente. Si bien en octubre dejó un rédito de poco más de 1% en dólares, nada despreciable, fue inferior a los de meses previos. Algunos operadores confían en que el precio del dólar seguirá en calma hasta el primer trimestre de 2027 y se animan a mantener la estrategia. Otros, más cautos, creen que en algún momento la cotización acelerará y sugieren evitar estas operaciones.

El carry trade ni ninguna estrategia debe medirse por mes calendario, pero tomemos a octubre como referencia: un inversor que a principios de ese mes vendió dólares para posicionarse en un instrumento a tasa fija en pesos y al cierre del mes pasado lo vendió para volver a comprar divisas, terminó con una ganancia de poco más de 1% en moneda dura. Fue producto de un tipo de cambio oficial que en octubre avanzó 1,1% y pesos que rindieron 2,2% en títulos a tasa fija.

Se trata de una ganancia considerable en apenas un mes, comparado con otras alternativas. Además, es casi un tercio de la inflación anual de Estados Unidos. Sin embargo, al tratarse de un margen ya no tan abultado como el que se observó meses atrás, algunos prefieren evitar este tipo de estrategias por el riesgo que contiene: una suba acelerada del tipo de cambio, que opera 27% por debajo del techo de la banda de flotación, podría borrar rápidamente la ganancia proyectada e, incluso, arrojar pérdidas. Sobre todo, por la "cercanía" de las elecciones.

Cabe recordar que el carry trade es una estrategia que se realiza a través de los siguientes pasos:

Vender dólares

Invertir los pesos en algún instrumento a tasa de interés (fija o variable)

En determinado momento que elija el inversor, desarmar la posición en pesos para volver a comprar divisas. Si la estrategia es ganadora, terminará con más dólares que al inicio

Parte del mercado extiende el carry trade por varios meses más

La consultora Outlier, una de las principales de la City, apuesta por extender estrategias de carry trade durante varios meses más. Fundamentalmente, por la expectativa de calma cambiaria: el compromiso del Gobierno con mantener estable el tipo de cambio sigue siendo el ancla. Mientras el compromiso se mantenga, resalta, sugiere a sus clientes posicionarse en instrumentos en pesos y priorizar los de tasa fija de corta duración.

El equipo de research de Max Capital se inclina por estrategias de carry trade a dos meses. Para ello, sugiere instrumentos CER (ajustan por inflación) con vencimiento a finales del próximo año. Es el caso del TZXD7, bono que caduca a mediados de diciembre de 2027.

Martín Genero, analista de Clave Bursátil, sugiere el carry trade con instrumentos a tasa fija hasta abril, previo a que arranque la campaña electoral. Para los tenedores del bono en dólares AO27, considera atractivo venderlo para pasarse a papeles en moneda local. Las razones:

La tasa fija en pesos cierra antes, en plena cosecha, el momento de mayor afluencia de entrada de dólares

El promedio del mercado (REM del BCRA) ha estado todos los meses corrigiendo a la baja las proyecciones de devaluación

El flujo de ingresos de divisas proyectado es abundante, bastante mayor al que se esperaba inicialmente: colocaciones de títulos de deuda corporativa y provincial, liquidación récord del agro , repunte de exportaciones energéticas, etc.

, repunte de exportaciones energéticas, etc. Del lado de los egresos, desde septiembre se observa una merma en la salida por pago de dividendos, un flujo extraordinario que de a poco dejará de estar

Todavía se ve la devaluación "encubierta" al 1% mensual . Con eso, la tasa fija en pesos le gana al AO27 con cupones

. Con eso, la tasa fija en pesos le gana al AO27 con cupones Incluso con una devaluación bastante más alejada de ese 1% mensual, de hasta casi 1,8% por mes , la tasa fija en pesos queda por encima del tipo de cambio futuro y de la inversión en AO27 contando cupones

, la tasa fija en pesos queda por encima del tipo de cambio futuro y de la inversión en AO27 contando cupones Cada vez que se acerca la fecha en la que se fija el valor del tipo de cambio a pagar por los dólar linked (fixing), el precio del dólar sube y después baja. Sugiere aprovechar esos picos para hacer la rotación

Parte de la City se aleja del carry trade por temor a una suba del dólar

Otra parte del mercado prefiere tener cautela y evitar posiciones en activos en pesos por temor a una suba acelerada del tipo de cambio. Si bien el Gobierno muestra un compromiso por mantener al tipo de cambio relativamente estable, que logra a través de intervenciones en los mercados de dólar linked y futuros de dólar, un shock interno o externo podría ejercer presiones adicionales y generar pérdidas en estrategias de carry trade. Sobre todo, teniendo en cuenta que los inversores ya están preocupados por las elecciones de 2027, por lo que la dolarización de carteras podría anticiparse.

"Ahora, al carry trade lo veo peligroso. El tipo de cambio va a tener que correr más cerca de la inflación y el premio en las tasas cortas ya no paga. Se debería extender la duration a bonos duales, pero ese ya sería otro juego. Con tasas en dólares tan altas, las de pesos cortas parecen medio desarbitradas. El proceso de apreciación cambiaria real ya está muy extendido y se suma un clima externo más desafiante, por lo que ahora el precio del dólar debería avanzar más cerca de la inflación", advierte el analista Gustavo Ber.

De todas maneras, en el mercado prima la expectativa de calma cambiaria para los próximos meses, lo que incentiva las estrategias de carry trade. Los inversores proyectan que la cotización oficial mayorista cerrará diciembre por debajo de $1.600, según negocian en contratos de futuros de dólar. Es decir, no muy lejos de los $1.534 en los que opera hoy en el mercado oficial. A la vez, los bancos y consultoras económicas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, tras otro recorte en los pronósticos, lo proyectaron en $1.614 para el cierre de año, según la mediana de los encuestados.