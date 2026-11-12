Cuánto se gana con un plazo fijo Banco Provincia con $2 millones tras suba de tasa

Los depósitos en pesos ofrecen una tasa mensual que son los que más se acercan a la inflación y al dólar. Cuánto se gana con $2 millones en 30 días

El plazo fijo tradicional sigue captando la atención de los ahorristas en un escenario en que el precio del dólar se estabilizó y que la inflación pegó un salto en octubre, ya que trepó 2,2%, el nivel más alto desde abril y superó las estimaciones del mercado. Más allá de eso, se puede conocer cuál es el rendimiento de un depósito en pesos en, por ejemplo, una de las principales entidades públicas, que es el Banco Provincia, ya que brinda la tasa en pesos más alta entre los líderes.

La inversión inicial seleccionada es de $2 millones por un lapso de 30 días, que es el tiempo mínimo requerido por el sistema financiero para este tipo de instrumento.

Un plazo fijo tradicional en Banco Provincia paga, desde hace tres meses, la tasa nominal anual (TNA) más alta en el comparativo de las principales entidades con mayor volumen de depósitos, debido a que tanto para clientes como para no clientes, ofrece un máximo de 22%.

Esta renta extraordinaria solo es accesible a través de una colocación realizada desde la página web del BAPRO, en el denominado "plazo fijo inclusión", y se precisa estar registrado con antelación por medio del ingreso de una dirección de email.

De esta manera, la ganancia generada con esta tasa especial es de 1,80% en 30 días.

Plazo fijo en disputa con inflación y dólar

Con esta tasa más alta lograda con un plazo fijo tradicional desde la web de Banco Provincia se logra acercarse a la última inflación mensual registrada, aunque se le está ganando por amplia diferencia al movimiento del precio del dólar.

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), realizado por el Banco Central en la encuesta con 45 economistas privados, esperó una inflación para octubre pasado de 1,8%. Una cifra que resultó inferior respecto al dato oficial de 2,2% informado el jueves por el INDEC, y que dejó a todos los plazos fijos de todos los bancos con renta negativa el mes pasado.

Aunque el dato alentador del REM para todos los ahorristas corresponde al presente noviembre, ya que los expertos relevados ubican al índice de precios al consumidor (IPC) en 1,7% mensual.

Por lo tanto, dicho plazo fijo tradicional tendría una tasa positiva en el corriente mes, ya que el porcentaje mensual que brinda un depósito web de BAPRO se ubica apenas por encima de la inflación esperada.

En cuanto al precio del dólar, tras el pequeño salto que tuvo a inicios de mes, luego se ha estabilizado en torno a los $1.570 para la venta minorista. Así, avanza 0,6% en todo noviembre.

De esta forma, se mantiene el avance controlado del tipo de cambio, debido a que en todo el 2026 asciende 6,1%, por lo que queda muy atrás respecto a la inflación que ronda en el 25,5% en el mismo período. Y profundiza el atraso cambiario.

Plazo fijo Banco Provincia: cuánto ganás con $2 millones

Al armar un plazo fijo tradicional digital a través del sitio web de Banco Provincia, que es el canal para obtener la tasa más alta, con el ejemplo de una inversión inicial de $2 millones, durante el tiempo mínimo requerido de 30 días, se ganará un total de $2.036.164.

De esta forma, al tomar este caso, se generarán 36.164 pesos adicionales, que equivalen a obtener una renta de 1,80% mensual, o 22% de TNA.

Asimismo, si se elige la App y los otros medios digitales del BAPRO, con los $2 millones se ganará un total de $2.034.520, que representa obtener $34.520 adicionales, o sea, una ganancia de 1,73% en 30 días, o una tasa nominal anual de 21%.

Constituir un plazo fijo tradicional en Banco Provincia puede hacerse vía home banking o a la Banca Internet Provincia (BIP), o la aplicación para dispositivos móviles (app), que tiene un token integrado.

También desde la mencionada página web oficial del BAPRO, que es el único canal en el que se paga la tasa especial más alta de 22% de TNA.

Desde la operatoria, se debe ingresar al menú principal en la sección "Personas", y después seleccionar "Inversiones". Paso siguiente, se precisa elegir la opción "plazo fijo" y luego detallar la alternativa para hacer "Nuevo Plazo Fijo".

Paso siguiente, este trámite requiere detallar la modalidad seleccionada del certificado (tradicional u otra), la moneda seleccionada, la cuenta asociada al mismo, la cantidad de dinero a invertir y los días de la colocación, o una fecha de vencimiento, superior a los 30 días solicitados.

El monto mínimo que se precisa invertir es simbólico, ya que debe ubicarse en un mínimo de $1.000.

Este proceso para hacer un plazo fijo finaliza con el botón "Continuar", donde se necesita revisar todos los datos ingresados para evitar haber cometido errores previos. Y se concluye al "Confirmar".

El plazo fijo tradicional se encuentra en un momento en que se convirtió en una inversión atractiva para los ahorristas, debido que en noviembre puede superar a la inflación y también al movimiento del precio del dólar. Algo que pocos instrumentos pueden lograr.