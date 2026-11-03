El dólar y el riesgo país se recalientan a horas de los primeros resultados en EE.UU.

El riesgo país sigue subiendo y tocó su nivel más alto del año, mientras que el dólar avanza a un ritmo más acelerado. Cuánto incide Trump

La definición de las elecciones en Estados Unidos y una tensión generalizada tanto internacional como doméstica, están generando que algunas variables sensibles comiencen a reflejarlo en el mercado argentino. El riesgo país siguió escalando de manera preocupante hasta los 831 puntos básicos, la cifra más alta del año, y el precio del dólar minorista alcanzó los $1.570, su máximo valor nominal.

Las elecciones legislativas en EE.UU. pueden debilitar el margen de acción político internacional para Donald Trump, sobre todo en un posible escenario en que el partido Republicano pierda la mayoría en el Congreso estadounidense. Por ende, se empieza a dudar sobre si podrá seguir apoyando de manera tan contundente a la Argentina el año que viene, en un escenario que estará marcado por la incertidumbre electoral doméstica y la presión que tendrá el gobierno de Javier Milei por adquirir divisas para cancelar la gran cantidad de compromisos de repagos de la deuda externa, con vencimientos en el corto plazo por unos u$s29.000 millones.

En el caso del riesgo país, sube en noviembre 5,6% y supera la marca más elevada del año, al tocar este martes los 831 puntos básicos, por lo que aumenta el costo de financiarse en los mercados internacionales, ya que este indicador económico mide la probabilidad que un Estado incumpla con sus obligaciones financieras (default).

El riesgo país refleja la distancia que se ubica por encima de la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y uno de los últimos puntos más elevados que llegó a tocar fue en octubre del año pasado, en plena previa electoral de medio término argentino, cuando alcanzó los 1.300 puntos básicos.

Al panorama más tenso a nivel mundial por las altas tasas de interés de referencia, y un mayor costo de financiamiento, que repercute en el mayor riesgo país, se le suman factores domésticos, como los datos de actividad difundidos días atrás en el EMAE y una inercia inflacionaria que no logra posicionarse por debajo del 1,6% mensual. A ello se le agrega la incertidumbre electoral del año que viene por las dudas generadas a que continúe el gobierno de Javier Milei y, por ende, que haya un cambio de rumbo en el modelo de país.

"Desde ya, un retiro del apoyo de Estados Unidos a la Argentina implicaría un menor margen de maniobra ante un aumento de la demanda de divisas", afirma Darío Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Precio del dólar en alza

Esta semana el precio del dólar comenzó a recalentarse y ya escala 1,1% (17 pesos) en la plaza mayorista, en los pocos días de noviembre, para ubicarse en los $1.551.

Justamente, el temor se encuentra en el poder de fuego que tiene el Banco Central de comprar dólares y acumular reservas, en un escenario en que la incertidumbre va creciendo y la dolarización puede crecer como forma de cobertura por los ruidos políticos y económicos.

Incluso, de las últimas 7 ruedas cambiarias, el BCRA no intervino en 5 de ellas. Por lo que empezó a discontinuar las compras diarias de divisas que venía realizando desde enero pasado hasta el presente, en donde ya acumuló adquisiciones por casi u$s16.000 millones.

También repercutió en los mercados de futuros de A3 (Matba-Rofex), ya que el dólar mayorista para fin de diciembre se negoció a $1.604 y para fines de octubre del año que viene, en la previa electoral, se posiciona en los $2.034,5. Es decir, desde ahora hasta entonces implicaría un incremento de 31%.

"No creo que las elecciones de Estados Unidos afecten de manera tan directa a la Argentina. Es más el impacto en el mercado internacional lo que se refleja, más allá que el resultado genera incertidumbre política, porque puede haber una búsqueda de cobertura más grande en el mundo y un dólar más fuerte genera presión en monedas emergentes", indica Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires).

Según datos de ABC Mercado de Cambios, el volumen operado en el Mercado Único y Libres de Cambio (MULC) alcanzó los u$s472 millones este martes, frente a los u$s381 millones del lunes, marcando un incremento del 23,9%.

En resumidas cuentas, el efecto de las elecciones en Estados Unidos seguro ya se está reflejando en el riesgo país, y en el precio del dólar "no tanto", porque el incremento del tipo de cambio no ha sido grande hasta ahora, porque "los ahorristas que hacen carry trade se mantienen en la tasa en pesos hasta antes de las elecciones en Argentina", afirma Jorge Colina, economista de Idesa.

También Lucía Balero, investment advisory de la consultora Quaestus, sostiene que las elecciones en Estados Unidos "no deberían" mover el precio del dólar de forma directa.

"El impacto llega por un camino indirecto. En 2025, por decisión política de Trump, el Tesoro de Estados Unidos sostuvo a la Argentina con un swap de u$s20.000 millones, que fue una especie de línea de crédito de emergencia en dólares, y compras directas de pesos. Lo que se define ahora en las elecciones es cuánto margen le queda a Trump para repetir ese apoyo", puntualiza.

Por lo tanto, sostiene que si los republicanos (línea de Trump) conservaran las dos cámaras en el Congreso, "algo a lo que los mercados le asignan menos de un 10% de chances, sería una buena noticia para la Argentina: bajaría el riesgo país y, con ello, la presión sobre el dólar". Aunque advierte que el escenario más probable es "el contrario", que los demócratas ganen el Congreso.

"En ese caso, el respaldo a la Argentina no desaparece, pero se vuelve más difícil de sostener. Ya presentaron la ´No Argentina Bailout Act´ para suspender el swap. El proyecto no alcanza para frenar la ayuda al país, ya que depende del Tesoro estadounidense, no del Congreso, pero sí lo encarece políticamente a Trump. Por lo que la Argentina quedaría con una red de contención más débil, justo antes de los vencimientos de deuda de 2027 y con un acceso caro al financiamiento internacional", finaliza Balero a iProfesional.