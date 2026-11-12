El BCRA volvió a ofrecer bonos atados al dólar en los últimos días. La intervención confirma que la búsqueda de protección cambiaria sigue activa

Estas operaciones son masivas; en 2026, casi 9 de cada 10 dólares comprados por el BCRA fueron de cobertura.

El Banco Central ofrece títulos dólar linked para satisfacer esta demanda sin vender directamente sus reservas internacionales.

La aparente estabilidad del dólar esconde una fuerte demanda de cobertura de los inversores ante futura volatilidad.

La estabilidad del dólar tiene una contracara: el Banco Central necesita ofrecer cobertura cambiaria para satisfacer la demanda de los inversores que buscan protegerse ante una volatilidad en el mercado.

Los últimos números oficiales revelaron que, durante el lunes 2 y el martes 3 últimos, la autoridad monetaria vendió títulos dólar linked por un total de u$s306 millones.

Las ventas alcanzaron los u$s143 millones durante la primera jornada y otros u$s163 millones al día siguiente, reveló un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Son operaciones que muestran que, detrás de la tranquilidad de las cotizaciones, continúa existiendo una demanda de protección frente a una eventual suba del dólar.

El dato adquiere especial relevancia por el contexto financiero. La semana pasada, el riesgo país volvió a superar los 900 puntos, los bonos argentinos sufrieron fuertes pérdidas y los inversores comenzaron a incorporar en sus decisiones el riesgo político y económico de las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del Banco Central para contener la presión

El mecanismo utilizado por el BCRA consiste en vender instrumentos financieros cuyo rendimiento está vinculado con la evolución del dólar oficial.

De esa manera, empresas e inversores pueden proteger sus posiciones ante una eventual devaluación sin necesidad de comprar inmediatamente las divisas.

La operatoria permite que una parte de la demanda potencial de dólares permanezca fuera del mercado cambiario tradicional.

La ventaja para el Gobierno es que puede satisfacer esa demanda sin desprenderse directamente de reservas internacionales. La contrapartida es que mantiene una exposición financiera vinculada con el tipo de cambio.

Las ventas de comienzos de noviembre muestran que esta herramienta continúa siendo necesaria para administrar las expectativas del mercado.

Los u$s14.000 millones que explican la estrategia oficial

Un reciente informe de Fernando Marull y Asociados (FMyA) permitió dimensionar la magnitud de estas operaciones durante 2026.

Según sus estimaciones, el Banco Central compró alrededor de u$s16.000 millones en el mercado cambiario, pero simultáneamente vendió unos u$s14.000 millones en instrumentos de cobertura.

De ese total, aproximadamente u$s10.000 millones correspondieron a títulos dólar linked y otros u$s4.000 millones a contratos de dólar futuro.

La comparación es contundente: por cada diez dólares comprados por el BCRA, hubo casi nueve dólares de cobertura cambiaria ofrecida mediante instrumentos financieros.

Eso no significa que las reservas efectivamente acumuladas se reduzcan a u$s2.000 millones. Se trata de operaciones distintas, aunque su comparación permite medir la importancia que tuvo la cobertura para administrar la demanda privada.

El cambio más significativo ocurrió durante el segundo semestre.