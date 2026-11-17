Por la incertidumbre local y global, instrumentos como plazo fijo, dólar, acciones, Bitcoin y oro tuvieron una performance dispar. Así está el ranking

Los inversores están sintiendo la inestabilidad de los mercados, tanto del plano local como mundial, algo que impacta de manera directa en los rendimientos de distintas alternativas y que lleva a que, en la mayoría de los casos, pierdan contra la inflación que, según el último dato del INDEC, fue de 2,2% en octubre pasado.

El panorama es bastante deslentador para los ahorristas al ver el comportamiento que tuvieron las distintas alternativas de dólares (oficial, bursátil y blue), los plazos fijos -tanto UVA como tradicional-, las acciones de empresas líderes argentinas del principal índice MSCI Merval, Bitcoin y oro.

Así, los plazos fijos resultan ser, por lejos, los instrumentos que más ganan en todo 2026, donde lideran los UVA con 30%, y el resto de las posibilidades de inversión quedan muy atrás y pierden de forma notable frente a la inflación acumulada, que en los primeros 10 meses del año fue de 26,3%, según el INDEC.

Sin embargo, al analizar el rendimiento en el más corto plazo, en los primeros 16 días de noviembre, la inversión más ganadora fue el dólar blue, que avanza 2,2%; le siguieron el dólar MEP (1,6%) y los plazos fijos, tanto tradicional como UVA, con una renta estimada, en todos estos casos, de 0,9% para el mismo período.

"Las primeras dos semanas del mes no arrojaron rendimientos contundentes. Para los conservadores, tanto los plazos fijos como el dólar minorista arrojan una renta que puede estar alineándose con la inflación del presente mes, estimada por el 75% de los participantes del REM en 1,8%, o menos. El mismo porcentual que rendirían los plazos fijos y el dólar en noviembre", reflexiona Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Incluso, se registran caídas que llegan hasta casi el 17% en pesos en noviembre, como es el caso del Bitcoin, seguido por el índice MSCI Merval de acciones de empresas líderes, que cae 12% en pesos, y el oro, que desciende cerca de 3% en el mes.

Las inversiones en los primeros días de noviembre ofrecen bajos rendimientos.

La mayor volatilidad se registra en las inversiones más arriesgadas, como consecuencia de una inercia inflacionaria mundial más alta, como consecuencia de la escalada que tuvo el precio del petróleo hasta los u$s100 y la suba de las tasas de interés a nivel mundial, que llevaron a los capitales a apostar por los instrumentos más seguros y a los bonos atados al Tesoro de Estados Unidos.

Este movimiento oscilante ya se viene observando desde octubre, mes en el que lideró el dólar contado con liquidación, que pegó un salto de 4,4% por la incertidumbre tanto económica como política argentina, de cara a las elecciones presidenciales del 2027 y por un estancamiento en el crecimiento de la actividad.

Por lo que esta referencia cambiaria se "despegó" de los "otros" dólares, debido a que el oficial, el MEP y el blue ya valen alrededor de $1.600, mientras que el contado con liquidación escaló a los actuales $1.690.

Le siguieron en octubre, entre los más ganadores, los plazos fijos tradicional y UVA, ambos con una renta de 1,8%. Aunque quedaron debajo de la inflación oficial, que fue en ese periodo del 2,2%.

Inversiones más ganadoras del 2026

En todo el 2026, existen dos inversiones conservadoras que superan por lejos al resto de los activos. El primer lugar es para el plazo fijo UVA, que arrastra en todo el año un incremento de 30%, y luego sigue el plazo fijo tradicional, que otorga hasta el momento una renta de 22%.

Sin embargo, solo la primera ofrece una renta positiva ya que, como se mencionó, en los primeros 10 meses del corriente año la inflación medida por el INDEC es de 26,3%.

"Sólo el plazo fijo UVA está manteniendo el poder adquisitivo de los fondos en todo 2026. Las restantes alternativas ´pierden´ frente al IPC nacional o, directamente, cotizan por debajo del valor de mercado de fines del año pasado, como es el caso del oro, Bitcoin y el MERVAL", sostiene Méndez.

Respecto al acumulado de todo el 2026, entre las alternativas más ganadoras, a los plazos fijos les siguieron las distintas variedades de dólares, pero muy alejadas respecto a los primeros dos.

Por lo tanto, el tercer lugar es ocupado por el contado con liquidación (CCL), que avanza 10% en el año, seguido por el MEP (7%) y el oficial (6,4%).

Los plazos fijos son las inversiones más ganadoras en todo 2026.

Y entre las principales bajas del 2026, se destaca el derrumbe del 24% del índice MSCI MERVAL y un desplome del 19% del Bitcoin.

"La pregunta subyacente de estas semanas iniciales de noviembre es si este derrumbe del MERVAL tendrá un punto de inflexión en los próximos meses, considerando que los participantes del REM advierten que la economía podría estar expandiéndose en términos desestacionalizados durante el trimestre en curso y continuar el ascenso durante el primer trimestre del año que viene", indica Méndez.

En otras palabras, la duda que se presenta es si frente a las elecciones presidenciales del año que viene, la renta variable tendrá mejores condiciones que las mostradas en 2026, considerando la "virtual" recesión de la economía.

Por lo pronto, las tensiones políticas y económicas, con una inflación más alta a lo esperado registrada en octubre, enciende algunas alarmas frente al rendimiento de la tasas en pesos y a una mayor presión al alza del dólar. Algo que puede cambiar el combo del ahorrista local.

Por ejemplo, en los mercados de futuros del A3 se negocia para fin de diciembre que viene un tipo de cambio mayorista de $1.600, lo que representa un salto desde ahora hasta entonces (un mes y medio) de 3,2%.

Mientras tanto, los activos como el oro y Bitcoin siguen atados a la incertidumbre internacional.-