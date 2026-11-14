Los bonos en dólares prometen rentabilidad de más del 40% medidos en pesos

Dado el programa financiero que tiene armado el Gobierno para el año 2027, no vemos posibilidades de que se caiga en cesación de pagos

Tendremos un escenario muy desafiante en el mes de diciembre, liquidez y tipo de cambio van a dominar la atención. Inflación en dólares y suba de tasas en el mundo. Hay problemas en la economía que inciden en el día a día de nuestro país, que enunciaremos a continuación.

Las tasas en el mundo arbitraron a la suba y se ubican en un piso del 5,0% anual en dólares, cualquier colocación de deuda que realice Argentina a futuro, la tasa de retorno de los bonos será de dos dígitos, por ende, las erogaciones de intereses obligarán a que la administración pública tenga que subir ingresos o bajar gastos para mantener la regla fundamental de este plan económico que es el superávit fiscal.

La inflación viaja a un ritmo superior del 2,0% mensual medida en los últimos 12 meses, esto se da de patadas con la devaluación del peso que viaja a un ritmo inferior al 1,0% mensual. Esto nos da como resultado una inflación en dólares del 24,5% anual, resultante de una inflación que en los últimos 12 meses fue del 33,1% anual y una evolución del tipo de cambio del 6,9% anual. Esto implica que los exportadores tendrán menos margen de rentabilidad, ya que sus ingresos son en dólares y sus costos en pesos. Los productos del mercado interno deberán competir más con los importados.

Los problemas derivados de la guerra entre Estados Unidos e Irán no tienen miras de resolverse en lo inmediato. El petróleo Brent bajó a la zona de los u$s95 el barril, con este valor no tenemos en el escenario inmediato una baja de los combustibles locales, esto afecta a la competitividad de las empresas, cuanto más lejos de puerto, más elevado será el flete y menor la rentabilidad, si la hubiera. Sería un alivio un petróleo a u$s70 el barril.

La actividad económica en el año 2026 apunta a mejorar menos del 1,0% anual, esto implica que no hay margen para una gran suba en la recaudación tributaria, como los gastos son inflexibles a la baja y la regla es tener superávit fiscal, la baja de impuestos se ve lejana en el horizonte. Si a esto le sumamos la suba de tasas en el mundo, los esfuerzos fiscales que tenemos por delante son mayores a los pensado hace 6 meses atrás.

El desafío de los vencimientos y la demanda estacional

Todo lo relatado implica que vamos a un escenario en donde se resetearon los problemas del mercado y las empresas deberán reacomodarse a un nuevo escenario que a priori luce más hostil. Los desafíos que tenemos por delante son pagar la renta de los bonos soberanos en noviembre del año 2026 que incluyen el AN29, AO27, AO28 y AO29, estos tres últimos se pagan mensualmente, y en enero llega el vencimiento de amortización y deuda del AL29 y AL30, más el pago de renta de los bonos AL y GD para los años 2035, 2038, 2041 y 2046.

Este dinero seguramente se conseguirá a través de diversas fuentes de financiamiento, pero tendrá especial protagonismo las compras que realice el Banco Central en el mercado, con lo cual deberíamos ver un dólar más demandado en la última parte del año. A esto hay que sumarle que en diciembre aumenta la demanda estacional de pesos y el Banco Central se debe preparar para asistir al mercado y morigerar la volatilidad en la tasa de interés.

Es probable que en diciembre, bajo estas circunstancias, el Banco Central realice grandes compras de dólares e inyecte pesos en el mercado, sin embargo, hay que tener presente que en enero y febrero deberá reabsorber el excedente de pesos emitidos, ya que son meses en donde cae estacionalmente la demanda de dinero.

En el mientras tanto, los bancos no cuentan con un sendero de tasas claras por delante, como hemos visto en la primera quincena de noviembre, las tasas alcanzaron ribetes muy elevados, lo que deja en claro que no hay un corredor de tasas que le asegure a los bancos un costo del dinero para otorgar financiamiento a las empresas. Esto hace que el costo de dinero para financiarse en el mercado local sea elevado y en muchos casos supere la rentabilidad esperada de los emprendedores, obligándolos a capitalizar las empresas o bien buscar socios para escalar el negocio.

El mayor problema en este contexto es que muchas empresas no se han adaptado al nuevo escenario vigente, en donde al gobierno no le sobra nada para cumplir con sus objetivos y al sector privado le falta bastante para conseguir los suyos.

La paradoja de los bonos: dólares versus pesos

Hay que prepararse para un mes de diciembre en donde aumentará la demanda de pesos y allí vamos a ver cómo reacciona el Banco Central con su política de compra de divisas y como esto impacta en el precio del dólar.

La suba de tasas en los bancos centrales ya está descontada en las tasas de retorno de los países desarrollados, no nos preocupa una eventual suba de tasas cortas, sí nos ocupa qué sucederá con la deuda emergente, si ya tiene descontado la suba o bien tenemos que esperar más volatilidad.

En el mercado tenemos bonos en dólar como el AO28 que rinde el 16,0% anual, el relevamiento de expectativa de mercado espera a 12 meses una devaluación del 27% anual, quiere decir que este bono en pesos rinde el 47,3% anual. Este bono vence en octubre del año 2028.

El bono en pesos TMG28 cotiza a una paridad del 88,4% y paga una tasa Tamar + 6,9% anual, hoy proyecta un rendimiento del 41,1% anual. Este bono vence en agosto del año 2028, dos meses antes del AO28.

Resulta paradójico que los bonos en dólares medidos en pesos proyecten una utilidad superior a los bonos en pesos que vencen en fecha similar. Desde nuestro punto de vista, lo más barato que tiene el mercado son las series de bonos en dólares que vencen post elecciones 2027.

Dado el programa financiero que tiene armado el Gobierno para el año 2027, no vemos posibilidades de caer en cesación de pagos. Si bien el año 2028 va a requerir un gran esfuerzo financiero por los altos vencimientos que van a operar en esa fecha, no es menos cierto que Argentina tendrá en el año 2028 muchas más exportaciones que en el año 2026 y, por ende, flujo de dólares para enfrentar sin problemas dichos vencimientos, sea quien sea el próximo presidente. Aunque no lo crean, después de una elección presidencial, la vida continúa.