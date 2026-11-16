Mercado Pago habilitó su primera inversión en CEDEAR desde la app

La billetera digital de Mercado Libre está sumando más instrumentos de inversión. En este caso, un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR)

En medio de la fuerte competencia de bancos y fintech por brindar más servicios y productos a sus usuarios para buscar retenerlos y que no precisen otras app para realizar transacciones e inversiones, Mercado Pago sigue incorporando nuevas alternativas de inversión. En este caso, comenzó a vender el CEDEAR del índice estadounidense S&P500, y de a poco va sumando nuevas ofertas. Y, según fuentes del mercado, seguirá incorporando más de estos instrumentos en los próximos meses.

Mientras espera la aprobación final del Banco Central para transformarse en banco, la billetera digital del grupo Mercado Libre sigue sumando alternativas de inversión.

Cabe recordar que hace unos años había comenzado a vender dólar MEP, empezó a pagar rendimientos diarios en dinero en cuenta con fondos money maket y después obtuvo licencia de ALyC. Y hace unos cuatro meses desembarcó en el segmento bursátil, al sumar dos fondos comunes de inversión (FCI) de renta fija y variable.

"Lo interesante es que ahora, con Mercado Pago, en muy poco vas a poder empezar a comprar y vender acciones", había adelantado semanas atrás Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, en una entrevista.

En este caso, la última novedad es que se puede comprar el Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR), en pesos, del índice S&P 500, que permite invertir en una fracción del ETF que cotiza en Wall Street y que reúne a las 500 principales empresas de Estados Unidos.

Por eso, la gran cantidad de usuarios que tiene Mercado Pago podría generar que aumente el volumen negociado en renta variable en la Bolsa porteña. Y, al mismo tiempo, al tener tan accesibles estas inversiones bursátiles con el dinero disponible en la billetera, puede incrementar la competencia con las ALyC más tradicionales.

En la actualidad, en el mercado bursátil, el total negociado a diario en CEDEARs es de unos $325.500 millones. Y supera con creces los $53.000 millones diarios operados en acciones argentinas.

Cabe recordar que hoy se negocian en el mercado doméstico unos 405 CEDEARs diferentes, de los cuales 60 corresponden a ETF o índices.

"La posibilidad de comprar y vender acciones desde Mercado Pago puede acercar a la Bolsa a muchas personas que hoy usan la aplicación, pero nunca eligieron una acción para invertir. La escala de la plataforma es su principal ventaja ya que si logra que una parte de esos usuarios pruebe este paso, podría sumar inversores y operaciones, sobre todo en los papeles más conocidos", sostiene Carlos Maneiro, analista y economista senior de Research for Traders (RfT).

CEDEAR S&P500 en Mercado Pago

Los inversores argentinos tienen la posibilidad de obtener exposición a las principales compañías de Estados Unidos a través de un CEDEAR que replica el comportamiento del índice S&P 500. El instrumento permite invertir en pesos y acceder, mediante un solo activo, a una cartera diversificada de empresas de distintos sectores de la economía estadounidense.

Según los datos de Mercado Pago, la inversión mínima es de $1.850,6, que es equivalente a una unidad del CEDEAR. Por lo que va variando en base a la cotización diaria de este activo.

Entre las condiciones, se aclara que es una inversión de "riesgo alto", por la volatilidad que tiene la renta variable, y que el rescate (o venta) se obtiene en un día hábil. Es decir, la acreditación es al día hábil siguiente, antes de las 7 horas.

La composición del índice S&P 500 está liderada por el sector tecnológico, con una participación del 33%, seguido por servicios financieros (12%), comunicaciones (10%) y consumo (10%). Salud representa aproximadamente el 9%, mientras que el 26% restante corresponde a otros rubros.

Entre las compañías destacadas dentro de su composición de este índice S&P500 aparecen Apple, Microsoft, JPMorgan, Coca-Cola, Visa, Google, Netflix, Amazon, Tesla, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Walmart y Exxon Mobil, entre otras.

De esta manera, el CEDEAR permite diversificar la exposición al mercado norteamericano sin necesidad de comprar individualmente cada una de las acciones que integran el índice.

La rentabilidad de este CEDEAR fue de 25,4% durante los últimos 12 meses, aunque en todo 2026 avanza apenas 9% en dólares y en noviembre cae 1,5%.

Cómo invertir en Mercado Pago

Para invertir en Mercado Pago, se debe dirigir a la pestaña de la aplicación denominada "inversiones". En el menú de opciones disponibles se encuentra "Empresas de EE.UU. (S&P500)".

Así, por ejemplo, el lunes la cotización del CEDEAR en pesos del índice (ETF) del S&P500 era de $1.850,56. Por lo que ese precio es el que se debía convalidar para comprar una unidad de este instrumento.

Por ende, si se tenían disponibles $100.000 para invertir, se consiguieron 54 unidades de este CEDEAR, por un valor total de $99.930. En toda esa cifra invertida, se incluye los $595 que fueron cobrados como "comisión" (IVA incluido) y $11,89 como "derecho de mercado".