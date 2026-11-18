La inminente cotización de la empresa fundadora de Claude lleva a comparar el desempeño que tuvo meses atrás la firma de Elon Musk en el mercado

La salida a la bolsa de este jueves de Anthropic, la empresa propietaria de Claude, genera expectativa entre los inversores que buscan posicionarse en el rubro de inteligencia artificial, aunque también, para un grupo de analistas, produce gran cautela, al menos en el corto plazo. Es que la mayoría de las IPO de firmas tecnológicas, históricamente, sufrieron bajas en sus cotizaciones en el primer año de salida al mercado. Sobre todo, está fresco el caso de las acciones de SpaceX, también vinculada a la IA y a otros negocios innovadores, que debutaron hace más de 5 meses en Wall Street y sufrieron una fuerte caída en su cotización.

Es que la frase que rebota en el mercado es que una excelente empresa no necesariamente es una excelente inversión a cualquier precio.

Nadie duda la revolución tecnológica que está generando la inteligencia artificial, el problema que muestra en la actualidad es que requiere una enorme inversión en desarrollo, infraestructura y energía, pero todavía la cantidad de usuarios pagos no llega a compensar la ecuación para que el negocio sea rentable. De allí que se generan ruidos en el mercado.

Un ejemplo concreto por el que los inversores es el caso de SpaceX, que salió el 12 de junio pasado a cotizar en Bolsa: empezó con un precio de u$s150, llegó a escalar a las pocas horas hasta los u$s211 de máximo, pero en la actualidad vale menos de u$s144.

Por lo que en estos más de 5 meses, la acción de SpaceX pierde alrededor de 4% en dólares. Es decir, por el momento no se transformó en un gran negocio para aquellos inversores que apostaron por esta acción.

Incluso, el balance presentado en octubre pasado por la compañía creada por Elon Musk muestra algunos "nubarrones" para los inversores, ya que a pesar que superó las expectativas de ingresos y presentó su primera ganancia neta trimestral tras salir a bolsa, el mercado reaccionó con cautela y volatilidad debido al explosivo gasto de capital (Capex) y la fuertes salidas de caja.

En cifras, el resultado operativo fue de u$s2.791 millones, frente a una pérdida operativa de u$s273 millones el año anterior. Pero el pasivo total del tercer trimestre del 2026 fue de alrededor de u$s77.280 millones, lo que equivale a una suba de casi 18% respecto al trimestre anterior.

Para graficar, SpaceX está compuesta por tres compañías:

Starlink : empresa de Internet satelital con más de 10.000 satélites en órbita y más 10 de millones de suscriptores, es "la única empresa de las tres que da ganancias", afirma Diedrichs.

Starship : firma dedicada a lanzamientos de cohetes, que tiene "buenos acuerdos y perspectivas, hoy no genera ganancias", suma dicho analista.

xAI : La última compañía que integra este conglomerado de Musk se orienta a la Inteligencia Artificial (IA), que, por el momento, no presentó resultados.

¿Qué puede pasar con Anthropic en los próximos días?

La comparación de lo que ocurrió en los últimos meses con SpaceX es inevitable respecto al próximo lanzamiento en bolsa de Anthropic (ANT).

Por lo pronto, las acciones de la empresa creadora de Claude, la principal plataforma de inteligencia artificial utilizada en el mundo empresarial, saldrían a un precio de u$s83, algo más arriba del estimado en la previa que era entre u$s70 a u$s78.

"Si arranca con mucho éxtasis en el mercado, puede dar un salto y alcanzar los u$s100, más de eso no creo. Pero, luego, como siempre, debería corregir a u$s50, como un valor que me parece sensato. Incluso, a u$s40 como máximo puede bajar", opina Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss.

Como dato, desde IOL se menciona que de las 30 IPO tecnológicas lanzadas desde 2012 hasta ahora, entre las que se incluyen desde Facebook a CoreWeave, las acciones llegaron a caer en promedio 55% desde su máximo durante el primer año, con extremos de entre 20% (Okta) a 90% (Robinhood). "Solo 43% cotizaba sobre su precio de salida a los 6 y 12 meses posteriores", mencionan.

Y concluyen desde IOL: "Anthropic multiplica por doce sus ventas pero a más de u$s70 por acción ya pagaría buena parte de ese crecimiento".

Allí la comparación con SpaceX es inevitable, ya que se menciona que cuando debutó esta acción hace más de 5 meses subió casi 50% sobre la oferta en tres ruedas, luego perdió 46% desde ese máximo en siete semanas, rebotó y desde el máximo de octubre cedió otro 17%.

"Si eso le pasó a una empresa con tres negocios y ganancia operativa como SpaceX; Anthropic, con su negocio concentrado en Claude, pérdida operativa reciente y compromisos por u$s900.900 millones, podría tener un recorrido más brusco. Con la historia de las IPO tecnológicas, que registran una caída máxima media de 55% en el primer año, el comienzo invita a la cautela", concluyen desde IOL.

Para Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT), Anthropic es "una emisión muy importante, suscribiría por el impacto inicial, pero tendría mucho cuidado sobre el recorrido de corto plazo, ya que va a tener un envión importante, pero puede ser una emisión muy riesgosa, como pasó con SpaceX".

En la misma línea, Repetto concuerda: "Es una empresa con muchísimo potencial dentro de la IA, pero también con una valuación muy exigente. La demanda por la IPO es enorme y eso podría generar bastante volatilidad en las primeras ruedas".

Por lo que finaliza este analista: "Personalmente, no compraría apresuradamente en el debut a Anthropic. Por lo general, estas empresas salen a cotizar muy caras y luego corrigen, como pasó con SpaceX (SPCX), entre muchas otras".