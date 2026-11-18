El mercado se ilusiona con la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. Este miércoles, el presidente Javier Milei intentará nuevamente avanzar con el dictamen en comisión en el Senado. Según trascendidos, en las últimas horas el oficialismo consiguió nuevos apoyos que dejarían al proyecto muy cerca de ser aprobado en el recinto a finales de noviembre. De avanzar y finalmente aprobarse en ambas cámaras, sería una señal positiva en pro de las intenciones de reelección. La celebración de los inversores se sentiría en los precios de las acciones, los bonos y en el riesgo país.

El rebote de activos podría anticiparse: una aprobación en el Senado dejaría al proyecto muy cerca de la aprobación total, ya que el oficialismo cuenta con mayor respaldo en Diputados. Si bien no despejaría por completo el temor del mercado respecto a un regreso del kirchnerismo en 2027, sería alentador. Los inversores arriesgados se animarían a recomprar activos argentinos para aprovechar los precios, en momentos en que el riesgo país ronda los 850 puntos y el Merval cotiza en la zona de u$s1.400.

Lo que en este momento los inversores más necesitan para recobrar la calma y comprar activos locales es ver una mejora contundente de Milei en las encuestas. Quieren ver cifras que acerquen la posibilidad de reelección y aleje las chances de un regreso de un gobierno anti-mercado. Pero una suspensión de las PASO sería una buena señal en ese sentido: le quitaría a la oposición una herramienta para organizarse y fortalecerse. Esto jugaría a favor del Presidente en su intención de ser reelecto y continuar con el rumbo económico y las reformas que piden los inversores.

El mercado sigue el debate sobre las PASO para recomprar activos locales

Está claro que una suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) sería muy bien recibida por los inversores: el solo anuncio de la semana pasada sobre la reanudación del debate legislativo impulsó al alza a los precios de los activos domésticos. El movimiento ayudó a que el riesgo país retrocediera rápidamente a 830 puntos tras el pico de 940. Ahora, el mercado se concentrará en la evolución del proyecto en el Congreso, además de otras señales vinculadas con las chances de reelección de Milei en 2027, entre otros factores.

De acuerdo con Max Capital, la suspensión de las PASO sería interpretada como una señal positiva para los activos argentinos por dos motivos:

La expectativa de acuerdos entre La Libertad Avanza y UCR/PRO, que consolidarían a Milei como la principal fuerza política no peronista

El impacto sobre el peronismo, que podría presentarse fragmentado en las elecciones de 2027 si no cuenta con las primarias

"Tanto el gobernador Axel Kicillof como el ex ministro Sergio Massa tendrían intenciones de competir en las presidenciales del próximo año. El ex gobernador Sergio Uñac también manifestó su voluntad de presentarse. El peronismo no estaría dispuesto a realizar una primaria bajo el sistema anterior, por lo que las alternativas serían la fragmentación o la definición de un candidato de consenso, algo difícil en el contexto actual, aunque posible si las encuestas reflejan que Milei podría imponerse en primera vuelta", destaca el bróker de bolsa.

La atención del mercado se concentra en las señales políticas

El politólogo Ignacio Labaqui afirma que suspender las PASO para las elecciones de 2027 es una prioridad para Milei por varios motivos:

Dificulta la resolución de la lucha interna en el peronismo y abre la posibilidad de una eventual fractura

Remueve del calendario electoral un evento con potencial de generar un episodio de volatilidad financiera a pocos meses de la elección presidencial

a pocos meses de la elección presidencial Pone fin a cualquier tipo de especulación en torno a un desafío de Patricia Bullrich a Milei en una primaria oficialista. Sin las PASO, si Bullrich quiere ser candidata a presidente, deberá hacerlo desde otro espacio político

De acuerdo con Labaqui, la clave para la suspensión de las PASO se encuentra en tres cuestiones:

Garantizar a los aliados que La Libertad Avanza no saldrá a disputarles el territorio en la renovación de autoridades locales

Canalizar recursos a las provincias, para lo cual es clave el Presupuesto 2027 , que se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados

, que se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados Algún tipo de acuerdo con los aliados sobre las listas legislativas para el Congreso Nacional. La idea de volver a habilitar las listas colectoras, que el especialista considera un "retroceso en materia institucional", apuntaría justamente a esto

"Es altamente probable que el Gobierno convoque a extraordinarias para discutir el Presupuesto y la suspensión de las PASO. Podría optar por no hacerlo. Gobernar sin Presupuesto le otorga al Ejecutivo mucha mayor discrecionalidad para administrar los recursos fiscales (el mejor escenario posible para cualquier oficialismo). Pero si opta por gobernar sin Presupuesto, no va a conseguir la suspensión de las PASO. De ahí a que es elevada la chance de que haya extraordinarias convocadas para diciembre, incluso si el Senado no logra aprobar la semana que viene la suspensión de las PASO", agrega.

De ser aprobada en el Senado, la reforma electoral pasará a Diputados. En la cámara baja los libertarios tienen 95 bancas y necesitan 129 para la aprobación. Labaqui precisa que los aliados a convencer serán el PRO, los radicales que acompañan al Gobierno y el conjunto de fuerzas provinciales que han apoyado en instancias previas al oficialismo para aprobar proyectos. En caso de que haya luz verde para el Presupuesto, resalta, probablemente también la habrá para la suspensión de las PASO.

"La eliminación o suspensión de las PASO, si bien no quitarían del medio la incertidumbre acerca de la elección del año que viene, serán recibidas positivamente por el mercado. ¿Por qué? Porque le quitarán al peronismo un mecanismo simple para resolver la interna y ello puede incrementar los riesgos de una fractura, especialmente si Cristina Kirchner bendice una candidatura y Axel Kicillof insiste en ser candidato", sostiene.

"Falta mucho para tener certeza sobre esto. Lo concreto es que, si las PASO salen de escena, el mercado reaccionará favorablemente porque entiende que aumentarían las chances de continuidad de Milei", concluye.