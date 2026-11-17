La negociación en el Senado por la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei se aceleró y aunque todavía genera ruido entre los bloques la modificación al proyecto para reinstaurar las listas colectoras, el oficialismo aspira a firmar el dictamen de comisión esta semana y está muy cerca de lograr su objetivo central, que es la suspensión de las PASO de 2027.

Este martes se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para retomar el debate del proyecto. La intención de la Casa Rosada era ir por el dictamen de inmediato pero el presidente del cuerpo, Agustín Coto (LLA), informó que la discusión continuará este miércoles al mediodía y entonces sí se buscará firmar el despacho.

La decisión de esperar un poco más se tomó en la mesa política encabezada por Karina Milei, que tuvo un nuevo encuentro horas del debate en la comisión. Asistió la jefa del bloque oficialista, Patricia Bulllrich, quien habría recomendado esperar unas horas más para pasar el proyecto a la firma. El plan del Gobierno sigue siendo que la reforma electoral se vote en la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre.

Los tiempos aún dan para eso, pero el oficalismo necesita cerrar en las próximas horas los acuerdos con los gobernadores y los bloques dialoguistas en las próximas horas para reunir las 10 firmas que necesita en la comisión, primero, y los 37 votos en el recinto para la media sanción, después. "Para suspender las PASO tenemos cerca de 40 votos, pero los otros puntos del proyecto hay que ver", aseguró a iProfesional una importante fuente del bloque oficialista.

En ese marco, distintos sectores confirmaron a iProfesional que no están lejos de reunir las firmas para emitir dictamen este miércoles, pero deben pulir los detalles del proyecto. El punto de discordia es el de las listas colectoras o "de adhesión", uno de los cambios que incorporó el Gobierno para que los gobernadores con los que negocia el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pongan sus votos.

El sistema les permitiría a los jefes provinciales colgar sus listas de diputados y senadores de la candidatura presidencial de Milei, si así lo quieren. Pero el regreso de las colectoras no termina de convencer a todos los bloques y es el principal tema a resolver.

¿Por qué se demoró el dictamen para la reforma electoral de Milei?

Con 19 integrantes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, LLA necesita reunir 10 firmas para alzarse con el dictamen de mayoría. Los libertarios son seis, al igual que los peronistas -que rechazan la suspensión de las PASO- y los siete restantes son senadores que en algunos casos responden a gobernadores y allí es donde el oficialismo busca cuatro firmas que faltan. Son los que definen si el tema avanza o no al ritmo que pretende el Gobierno.

En la reunión de la mesa política volvieron a verse las caras Karina Milei, Bullrich y Santilli tras varias semanas de tensión por los desmarques de la jefa del bloque y la desconfianza de la cúpula libertaria sobre su verdadero interés en avanzar con la reforma y suspender las PASO. Fuentes con acceso al encuentro señalaron a iProfesional que la senadora despejó esas dudas: les dijo que se pondría al frente de las gestiones en el Senado pero pidió que le dejaran manejar los tiempos.

"Las firmas para el dictamen están, pero había que darles tiempo a los bloques para que lean todo el texto y los cambios que proponemos", señalaron las fuentes consultadas. Por ese motivo se decidió esperar un poco más para pasar el proyecto a la firma en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La reunión le dio en la razón en parte.

Durante el debate, la cordobesa Alejandra Vigo -que forma parte de los siete dialoguistas clave para LLA en la comisión- dijo estar de acuerdo con que "se suspendan las PASO" pero rechazó la idea de las colectoras.

Milei está cerca de suspender las PASO: cómo viene el conteo de votos

La mesa ejecutiva del PRO mantuvo un encuentro horas antes de la reunión por Zoom de comisión en el Senado. Estuvieron Mauricio Macri y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut). El segundo es un actor clave para la votación en la Cámara alta porque controla un voto.

"En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia", señaló el partido, en referencia a uno de los puntos contenidos en el proyecto de reforma elecoral. "También acompañamos la suspensión de las PASO", agregaron.

Con los tres votos que tiene el PRO en el recinto, el Gobierno ya cuenta con al menos 30 voluntades a favor de suspender las PASO de 2027. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, lleva adelante hace meses la negociación con los gobernadores y consiguió el respaldo de varios de ellos.

Rolando Figueroa (Neuquén) fue uno de los primeros en confirmar su apoyo tras una reunión con Santilli, quien también confía contar con el respaldo de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y de Torres (Chubut). En tanto, el senador correntino Carlos "Camau" Espínola -que no tiene jefe político directo y es un aliado de LLA- también apoyará la suspensión, según deslizaron cerca suyo a este medio.

La bancada oficialista cuenta con 21 votos propios y con el apoyo de aquel grupo de gobernadores más el del PRO quedaría a solo siete votos de la mayoría absoluta que se requiere para las leyes electorales. La llave la tiene el bloque de la UCR, que cuenta con 10 senadores.

Esas voluntades podrían aportarlas Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). "Todos dieron señales de estar a favor de la suspensión", remarcaron a iProfesional fuentes cercanas al jefe de Gabinete.

De todas formas, en otras oficinas de LLA señalan que también podrían sumar a los dos santacruceños del gobernador Clauio Vidal. En este marco, Milei no está lejos de alcanzar la mayoría de 37 para darle media sanción al proyecto y avanzar hacia la suspensión de las PASO, una medida que la mesa política considera central para la campaña por la reelección.