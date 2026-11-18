La compañía estadounidense especializada en inteligencia artificial y desarrolladora del modelo Claude sale a bolsa y esto es lo que hay que saber

Con el debut en Wall Street este jueves de la acción de Anthropic (ANT), la compañía estadounidense especializada en inteligencia artificial y desarrolladora del modelo Claude, los inversores argentinos también están atentos, debido a que van a poder comprarla desde Argentina y en pesos a través de su CEDEAR, que se estima que también ya estará operativo en la misma jornada.

El Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) de Anthropic, que representa una fracción de las acciones originales de esta empresa estadounidense, recibió la aprobación condicionada de la Comisión Nacional de Valores (CNV), pero, al cierre de esta edición, aún no estaba habilitado para negociarse en el mercado argentino.

Es que la autorización definitiva se plasmará luego de que se cumpla una condición central: que la acción de Anthropic comience a cotizar en el exterior. Algo que ocurrirá este jueves 19 de noviembre en el Nasdaq Global Select Market, al lanzar su Oferta Pública Inicial (OPI), con el ticker ANT.

Una vez que se concrete ese paso, la CNV podrá otorgar la aprobación firme y se iniciarán los trámites administrativos necesarios para habilitar la negociación del certificado en el mercado local.

En cuanto a su estructura, el certificado, según fuentes a las que accedió iProfesional, tendrá un ratio de conversión de 15 CEDEARs por cada acción de Anthropic. Esto significa que cada 15 certificados negociados en el mercado argentino representarán una acción de la compañía en el exterior.

Por ende, el costo de un CEDEAR de Anthropic puede rondar los $9.500, debido a que cada acción original se ubicaría en torno a los u$s80.

Los detalles que faltan para invertir en el CEDEAR de Anthropic

Se debe tener en cuenta que el inicio de la cotización en Estados Unidos no implica necesariamente que el CEDEAR comience a negociarse de manera simultánea en BYMA.

Así, una vez que la acción empiece a operar en el exterior, deberán completarse los procedimientos administrativos para activar la negociación local.

Como antecedente, se puede mencionar que la operatoria en Argentina del CEDEAR de SpaceX (SPCX) se habilitó aproximadamente dos horas y media después de su debut en el mercado estadounidense.

Otro factor que puede incidir en los tiempos es el proceso conocido como display only, habitual en las grandes ofertas públicas iniciales (IPO). Durante esta instancia, el mercado recibe órdenes de compra y venta, pero todavía no se concretan operaciones, ya que se busca garantizar una correcta formación de precios antes de habilitar la negociación efectiva.

Por lo tanto, más allá de que varias ALyC se adelantaron en promocionar la disponibilidad para este jueves del CEDEAR de Anthropic (ANT), como Cocos Capital, todavía no está predeterminado cuándo comenzará a estar disponible.

"Puede extenderse apenas cinco minutos o varias horas, dependiendo de las condiciones del mercado y de la volatilidad inicial. El antecedente de SpaceX (SPCX) resulta ilustrativo: debido a la elevada volatilidad registrada durante su debut, el período de display only se extendió por más de dos horas. Por eso, aunque se espera que el procedimiento para habilitar el CEDEAR de Anthropic sea relativamente rápido una vez que comience la cotización en Estados Unidos, no existe un horario garantizado para su estreno en BYMA", detalla una fuente del sector.

Qué deben tener en cuenta los inversores

El CEDEAR permitirá invertir en Anthropic desde el mercado argentino y en pesos, sin necesidad de operar directamente en una cuenta del exterior. Como ocurre con estos instrumentos, su cotización en moneda local estará influida tanto por la evolución del valor de la acción subyacente que cotiza en Wall Street como por los movimientos del tipo de cambio financiero (contado con liquidación).

El ratio de 15:1 también será un dato relevante para evaluar el precio de cada certificado y su equivalencia con la acción estadounidense. No obstante, el debut bursátil puede estar acompañado de una volatilidad significativa, especialmente durante las primeras ruedas, en un contexto de fuerte interés inversor por las compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

"Atendiendo al gran sell-off registrado en las últimas semanas en distintas acciones tecnológicas, se supone que la salida a la bolsa de Anthropic no debería generar un nuevo sell-off, dado que los potenciales compradores ya contarían con la respectiva liquidez", detalla Ignacio Rosenfeld, analista de empresas internacionales, a iProfesional.

Por su parte, y atento a que los resultados trimestrales de Nvidia (NVDA) publicados este último martes "han sido muy buenos, existe una buena posibilidad de que un lanzamiento exitoso de ANT, con un upside intradiario de 20%, relance a su vez a todo el sector tecnológico fuertemente castigado en estos últimos meses, los cuales han llegado a registrar valuaciones muy por debajo de los promedios de los últimos años", concluye Rosenfeld.