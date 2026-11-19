El sector tecnológico alcanza una nueva marca con la salida al mercado de la firma de IA que supera récords previos y genera expectativas al alza

Antrhopic, la empresa creadora de Claude, protagoniza este jueves 19 de noviembre el debut bursátil más esperado del año. La compañía comenzará a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo ANT después de completar la mayor oferta pública inicial jamás registrada.

Los futuros de Wall Street anticipan un rebote significativo en la apertura. El Nasdaq 100 avanza 2,06%, equivalente a unos 560 puntos. Los contratos del S&P 500 ganan 1,12% y los del Dow Jones suben 0,71%.

El optimismo contagia a Europa. Los principales índices registran ganancias de hasta 0,6%, lideradas por el Euro Stoxx 50. La única excepción es el FTSE 100 de Londres, que retrocede 0,30%.

El repunte llega después de varias jornadas de volatilidad, donde las dudas sobre las elevadas valuaciones de las empresas tecnológicas y las perspectivas de tasas de interés en Estados Unidos condicionaron el desempeño de los índices.

En el mercado de materias primas, el oro cotiza con una baja de 0,41% a u$s3.726 la onza. El petróleo Brent retrocede 0,35% a u$s91.

La IPO que rompe todos los récords

Anthropic fijó el precio de sus acciones en u$s83, por encima del rango inicialmente previsto de entre u$s70 y u$s78. La fuerte demanda obligó a la compañía a ajustar al alza sus expectativas.

La operación involucró la colocación de 980 millones de acciones. El monto total alcanzó aproximadamente u$s81.300 millones, una cifra que convierte a esta oferta en la más grande de la historia bursátil.

La valuación estimada de Anthropic alcanza los u$s1,5 billones, considerando la totalidad de sus acciones sobre una base plenamente diluida, lo que la posiciona como una de las empresas tecnológicas más valiosas del mundo desde su primer día de cotización.

La fuerte demanda por los títulos ofrece una señal positiva para el sector tecnológico. El mercado atraviesa semanas de incertidumbre ante las dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones masivas en infraestructura de inteligencia artificial.

En este contexto, el debut de Anthropic funcionará como una prueba crucial. Los inversores medirán su apetito por compañías con elevadas expectativas de crecimiento, pero también con importantes necesidades de financiamiento a futuro.

Nvidia cae pese a buenos resultados y pone presión al sector

La atención también está puesta en Nvidia, cuyas acciones retrocedieron cerca de 3% durante la rueda anterior. El retroceso sorprendió al mercado, dado que la compañía presentó resultados trimestrales sólidos.

La reacción bajista reflejó que las preocupaciones por las valuaciones continúan presentes. Los elevados costos de infraestructura que enfrentan las empresas de inteligencia artificial pesan sobre el ánimo inversor.

El desempeño de Anthropic en sus primeras jornadas de cotización será observado de cerca. La empresa deberá demostrar que puede justificar su valuación récord en un entorno donde la cautela hacia el sector tech está en aumento.

La Fed mantiene en vilo a Wall Street con nuevas subas de tasas

Más allá del optimismo tecnológico, los inversores mantienen el foco en la política monetaria estadounidense. Las minutas de la última reunión de la Reserva Federal reforzaron las expectativas de nuevas subas de tasas de interés.

El documento correspondiente al encuentro de octubre mostró que las autoridades monetarias consideran necesario mantener una postura restrictiva para contener la inflación y acercarla al objetivo del 2%.

Actualmente, el mercado asigna una probabilidad cercana al 92% a un incremento de 25 puntos básicos en diciembre. Una proporción menor contempla un ajuste de 50 puntos.

La perspectiva de tasas elevadas representa un factor de presión para las acciones tecnológicas. El impacto se siente sobre los costos de financiamiento y las valuaciones futuras de las compañías del sector.

En paralelo, Wall Street seguirá de cerca los nuevos datos del mercado laboral estadounidense. También prestará atención a los resultados trimestrales de Walmart, que permitirán evaluar la evolución del consumo de los hogares antes de la temporada de fiestas.

El debut de Anthropic marca un momento decisivo para el sector tecnológico. La combinación de expectativas elevadas, tasas de interés en alza y dudas sobre valuaciones configuran un escenario desafiante para los próximos meses.