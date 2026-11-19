La firma tecnológica batió marcas en el parqué y abrió con valuación récord, pese a que todavía enfrenta interrogantes financieros clave

Anthropic, la compañía que desarrolló el chatbot Claude, arranca a cotizar este jueves en Wall Street tras conseguir una recaudación récord de u$s107.300 millones. La cifra supera ampliamente los u$s75.000 millones que SpaceX había levantado en su salida a bolsa, el anterior máximo histórico.

La empresa fijó el precio inicial de sus acciones en u$s83. El valor quedó por encima del rango previsto, que iba de u$s70 a u$s78.

La demanda superó casi siete veces la cantidad de títulos disponibles, lo que obligó a ampliar la oferta original para satisfacer el apetito de los inversores.

La operación se dividió en dos partes. La oferta pública inicial reunió u$s81.300 millones. Otros u$s26.000 millones corresponden a una colocación privada.

En esta segunda parte participaron gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y AMD. Además, Anthropic vendió u$s1.100 millones en acciones a pequeños inversores del Reino Unido y Europa continental, según informó Bloomberg.

Las acciones comenzarán a negociarse bajo el símbolo ANT en el Nasdaq Global Select Market. Goldman Sachs y Morgan Stanley lideraron la colocación, con el respaldo de otras 20 entidades financieras.

Una valuación de u$s1,5 billones que la ubica entre las 15 más valiosas del mundo

El precio de salida llevó la valuación completamente diluida de Anthropic a aproximadamente u$s1,5 billones. La cifra la coloca entre las 15 compañías cotizantes más valiosas a nivel global.

Alcanzó niveles comparables con los de Tesla. Superó a Eli Lilly.

La valuación quedó por debajo de los u$s2 billones que algunos analistas habían mencionado en estimaciones previas. Sin embargo, superó ampliamente las proyecciones más conservadoras que surgieron durante la reciente corrección de las acciones tecnológicas.

Detrás de este crecimiento está Claude. La familia de modelos de inteligencia artificial convirtió a Anthropic en uno de los principales competidores de OpenAI.

Sus herramientas se utilizan para programación, análisis de información y automatización de tareas, tanto en empresas como entre profesionales independientes.

La compañía fue fundada por siete exintegrantes de OpenAI. Entre ellos está Dario Amodei, su actual director ejecutivo.

Su llegada al mercado público representa un cambio significativo para el sector: por primera vez, los inversores podrán apostar directamente por una empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial, en lugar de concentrarse únicamente en los fabricantes de chips y proveedores de infraestructura.

La paradoja de Anthropic: ventas que se multiplican pero las pérdidas vuelven a aparecer

Detrás de la euforia por el debut bursátil aparecen interrogantes sobre la capacidad de Anthropic para transformar su crecimiento explosivo en ganancias sostenibles.

El desarrollo de modelos cada vez más avanzados requiere inversiones millonarias. Centros de datos, equipamiento y capacidad de procesamiento demandan recursos constantes.

Un informe de IOL puso el foco en esa ecuación financiera. Las ventas de Anthropic alcanzaron los u$s17.000 millones en el tercer trimestre de 2026, un crecimiento interanual del 1.127%.

Pero el resultado operativo contó otra historia. Pasó de una ganancia de u$s974 millones a una pérdida de u$s567 millones.

El costo de sostener esa expansión también se refleja en los compromisos asumidos para garantizar el acceso a infraestructura tecnológica. IOL calculó que ascienden a u$s900.900 millones, con vencimientos que se extienden hasta 2045.

De ese total, u$s451.600 millones corresponden a compromisos anteriores a 2031. Otros u$s70.700 millones deberán afrontarse durante el próximo año.

Los principales acuerdos están vinculados con Broadcom, Google, SpaceXAI y Amazon. Para los analistas, el desafío será sostener el ritmo de crecimiento sin que los gastos de infraestructura terminen condicionando el negocio.

SpaceX mejoró sus números, Anthropic empeoró los suyos

Al comparar a Anthropic con SpaceX, IOL advirtió sobre diferencias clave en la evolución de ambas compañías.

"El mercado suele pagar más por quien mejora", señalaron sus analistas. Remarcaron que mientras SpaceX aceleró su crecimiento y pasó de una pérdida operativa a una ganancia, Anthropic comenzó a mostrar una desaceleración en el ritmo de expansión y volvió a registrar pérdidas.

De todos modos, la comparación tiene matices. Anthropic facturó 2,2 veces más que el negocio de inteligencia artificial de SpaceX durante el tercer trimestre, según el mismo informe.

La experiencia reciente de SpaceX funciona como una referencia para los inversores que evalúan ingresar en Anthropic desde el primer día.

La compañía de Elon Musk llegó a subir casi un 50% por encima de su precio de colocación durante las primeras tres ruedas de cotización. Sin embargo, después atravesó fuertes oscilaciones.

Llegó a perder un 46% desde aquel máximo en apenas siete semanas.

Un contexto complicado y el fantasma de las caídas post-debut

El antecedente de SpaceX sirve para recordar que una salida a bolsa exitosa no garantiza que las acciones mantengan su recorrido alcista.

Un análisis de IOL sobre 30 empresas tecnológicas que debutaron en el mercado desde 2012 encontró un dato revelador. Sus papeles cayeron, en promedio, un 55% desde sus máximos durante el primer año.

Además, solo el 43% cotizaba por encima de su precio inicial a los seis y doce meses.

Un informe de PPI también planteó reparos sobre la operación. "Anthropic llega con ventas trimestrales que más que triplican las que tenía SpaceX al salir y una valuación más razonable en múltiplos, pero todavía pierde plata a nivel operativo, carga compromisos de cómputo enormes y debuta con tasas en alza y el trade de IA en corrección", advirtió la consultora.

El contexto tampoco es sencillo para las tecnológicas. El Nasdaq 100 acumuló una caída del 4,4% durante la última semana.

Nvidia extendió su racha negativa pese a presentar resultados por encima de las expectativas del mercado, lo que refleja el clima de cautela que domina al sector tecnológico.

Así, el debut de Anthropic será una prueba para medir cuánto están dispuestos a pagar los inversores por las empresas que desarrollan inteligencia artificial. La demanda inicial ya dejó una marca histórica.

Pero el verdadero desafío será demostrar que el crecimiento del negocio puede sostener las expectativas que Wall Street depositó en él.