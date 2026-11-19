El Certificado de Depósito Argentino de Anthropic representa 15 fracciones de la acción original y comenzó a operar pocas horas después del debut

Esto amplía las opciones de inversión en IA y conecta el mercado local con el global.

Cotizó a $11.200, impulsado por el alza de su acción original en EE. UU. y el valor del CCL.

El CEDEAR de Anthropic ya está en Argentina, permitiendo invertir en esta empresa de IA en pesos.

Tras el debut de este jueves de la acción de Anthropic (ANT), la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, en Wall Street, había expectativa por la largada del CEDEAR. Poco después de las 15 horas, BYMA, Bolsas y Mercados Argentinos, anunció oficialmente la incorporación del CEDEAR de esta empresa. Por lo que ya se puede comprar en pesos en la Argentina a través de las distintas ALyC.

Así, tal como adelantó iProfesional el día previo, el Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) de Anthropic representa 15 fracciones de la acción original de esta empresa estadounidense ya se encuentra cotizando en el mercado.

Esto significa que cada 15 certificados negociados en el mercado argentino representarán una acción de la compañía en el exterior.

"Los inversores argentinos podrán acceder al CEDEAR de Anthropic a través del mercado de capitales local desde la misma jornada en que sus acciones comienzan a negociarse en Estados Unidos. Se trata de una nueva oportunidad de acceso a compañías internacionales que protagonizan las principales transformaciones tecnológicas", detallaron desde BYMA.

El CEDEAR de Anthropic salió a cotizar a un precio de $11.200, debido a que la acción original en Nueva York escaló en el día de su debut más de 15%, hasta los u$s96.

Y a ello se le sumó el factor doméstico, debido a que el contado con liquidación escaló 1,3% en la jornada, para ubicarse a unos $1.740 por dólar. Cabe recordar que el miércoles, en la previa al lanzamiento, se estimaba que el costo de un CEDEAR de Anthropic se iba a ubicar en $9.500, debido a que cada acción original de la empresa, en la OPI presentada en el mercado antes de la apertura de la ronda, fue con un precio de u$s83.

Actualmente, BYMA ofrece más de 400 alternativas de CEDEARs, que brindan exposición a compañías, sectores, mercados e índices de distintas regiones del mundo.

En lo que va del año 2026, más de 1.100.000 cuentas operaron CEDEARs y más de un millón de comitentes mantienen posiciones en estos instrumentos. La tecnología se consolidó entre los sectores de mayor interés para los inversores.

La incorporación de Anthropic "amplía las posibilidades de inversión vinculadas con la inteligencia artificial, una de las áreas de mayor innovación y transformación tecnológica a nivel internacional", destacan desde BYMA.

"Trabajamos para acercar a los inversores argentinos nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la conexión del mercado local con los principales mercados internacionales. Que los inversores puedan acceder a un CEDEAR desde el mismo día en que una compañía como Anthropic comienza a cotizar en Estados Unidos, al igual que ocurrió con SpaceX, demuestra la capacidad del mercado argentino para acompañar en tiempo real acontecimientos relevantes del escenario global. Nuestro compromiso es seguir ampliando las alternativas disponibles y fortaleciendo un mercado de capitales argentino cada vez más integrado al mundo", señaló Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

CEDEAR Anthropic, casi al mismo tiempo que acción original

El inicio de la cotización en Estados Unidos de la acción de Anthropic no implicaba que el CEDEAR comience a negociarse de manera simultánea en BYMA.

Así, una vez que la acción empezó a operar en el exterior debió completar los procedimientos administrativos para activar la negociación local.

Como antecedente, se puede mencionar que la operatoria en Argentina del CEDEAR de SpaceX (SPCX) se habilitó aproximadamente dos horas y media después de su debut en el mercado estadounidense.

Otro factor que incidió en los tiempos es el proceso conocido como display only, habitual en las grandes ofertas públicas iniciales (IPO). Durante esta instancia, el mercado recibe órdenes de compra y venta, pero todavía no se concretan operaciones, ya que se busca garantizar una correcta formación de precios antes de habilitar la negociación efectiva.

Por lo tanto, más allá que varias ALyC se adelantaron en promocionar la disponibilidad para este jueves del CEDEAR de Anthropic (ANT), tardó casi media rueda en estar habilitado y comenzar a cotizar.

"Puede extenderse apenas cinco minutos o varias horas, dependiendo de las condiciones del mercado y de la volatilidad inicial. El antecedente de SpaceX (SPCX) resulta ilustrativo: debido a la elevada volatilidad registrada durante su debut, el período de display only se extendió por más de dos horas. Por eso, aunque se esperaba que el procedimiento para habilitar el CEDEAR de Anthropic sea relativamente rápido una vez que comience la cotización en Estados Unidos, no existe un horario garantizado para su estreno en BYMA", detalla una fuente del sector.

Por ende, el CEDEAR permite invertir en Anthropic desde el mercado argentino y en pesos, sin necesidad de operar directamente en una cuenta del exterior.

Como ocurre con estos instrumentos, su cotización en moneda local estará influida tanto por la evolución del valor de la acción subyacente que cotiza en Wall Street como por los movimientos del tipo de cambio financiero (contado con liquidación).