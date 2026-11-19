La empresa detrás del asistente de IA Claude superó el récord de Space X en su salida a bolsa. Sus acciones suben en torno al 16%

La empresa de inteligencia artificial Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, comenzó a cotizar este jueves en el Nasdaq de Nueva York en una operación que marcó un hito para el mercado financiero. La compañía recaudó u$s81.300 millones en su oferta pública inicial (OPI), lo que la convirtió en la mayor salida a bolsa de la historia, superando a Space X, según informó Reuters.

Desde este 19 de noviembre, sus acciones cotizan en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo bursátil ANT. En las primeras operaciones, los papeles llegaron a abrir a u$s111,50, un valor muy superior a los u$s83 fijados para la oferta inicial.

Ese salto representó una suba de más del 34% respecto del precio de colocación y generó una fuerte expectativa entre los inversores que siguieron el debut de la compañía. Por entonces, la valuación de la firma llegó a ubicarse por encima de los u$s2 billones.

Sin embargo, con el correr de las horas, la suba desaceleró y se ubicó en el 16%, con las acciones cotizando en torno a los u$s96. De esta manera, su valuación se ubicó por encima de u$s1,2 billones.

Sin embargo, el entusiasmo inicial no se sostuvo sin sobresaltos. Según un análisis de Yahoo Finance, los primeros 30 minutos de negociación marcaron el peor comienzo para una gran salida a bolsa desde 2008. La acción llegó a retroceder después del salto inicial, en una jornada de fuerte volatilidad.

Cómo fue la salida a Wall Street de Anthropic

La compañía había comunicado el miércoles que estableció en u$s83 por acción el precio de su oferta pública inicial de acciones ordinarias Clase A, por encima del rango de entre u$s70 y u$s78 que había previsto inicialmente.

La operación comprendió un total de 980.000.000 de acciones: 956.351.354 fueron ofrecidas por Anthropic y otras 23.648.646 correspondieron a determinados accionistas vendedores.

Con esta operación, la desarrolladora de Claude superó el récord que había establecido SpaceX con su salida a bolsa y se convirtió en protagonista de una de las mayores operaciones financieras de la historia de Wall Street.

La paradoja de Anthropic: ventas que se multiplican pero las pérdidas vuelven a aparecer

Detrás de la euforia por el debut bursátil aparecen interrogantes sobre la capacidad de Anthropic para transformar su crecimiento explosivo en ganancias sostenibles.

El desarrollo de modelos cada vez más avanzados requiere inversiones millonarias. Centros de datos, equipamiento y capacidad de procesamiento demandan recursos constantes.

Un informe de IOL puso el foco en esa ecuación financiera. Las ventas de Anthropic alcanzaron los u$s17.000 millones en el tercer trimestre de 2026, un crecimiento interanual del 1.127%.

Pero el resultado operativo contó otra historia. Pasó de una ganancia de u$s974 millones a una pérdida de u$s567 millones.

El costo de sostener esa expansión también se refleja en los compromisos asumidos para garantizar el acceso a infraestructura tecnológica. IOL calculó que ascienden a u$s900.900 millones, con vencimientos que se extienden hasta 2045.

De ese total, u$s451.600 millones corresponden a compromisos anteriores a 2031. Otros u$s70.700 millones deberán afrontarse durante el próximo año.

Los principales acuerdos están vinculados con Broadcom, Google, SpaceXAI y Amazon. Para los analistas, el desafío será sostener el ritmo de crecimiento sin que los gastos de infraestructura terminen condicionando el negocio.

SpaceX mejoró sus números, Anthropic empeoró los suyos

Al comparar a Anthropic con SpaceX, IOL advirtió sobre diferencias clave en la evolución de ambas compañías.

"El mercado suele pagar más por quien mejora", señalaron sus analistas. Remarcaron que mientras SpaceX aceleró su crecimiento y pasó de una pérdida operativa a una ganancia, Anthropic comenzó a mostrar una desaceleración en el ritmo de expansión y volvió a registrar pérdidas.

De todos modos, la comparación tiene matices. Anthropic facturó 2,2 veces más que el negocio de inteligencia artificial de SpaceX durante el tercer trimestre, según el mismo informe.

La experiencia reciente de SpaceX funciona como una referencia para los inversores que evalúan ingresar en Anthropic desde el primer día.

La compañía de Elon Musk llegó a subir casi un 50% por encima de su precio de colocación durante las primeras tres ruedas de cotización. Sin embargo, después atravesó fuertes oscilaciones.

Llegó a perder un 46% desde aquel máximo en apenas siete semanas.

Un contexto complicado y el fantasma de las caídas post-debut

El antecedente de SpaceX sirve para recordar que una salida a bolsa exitosa no garantiza que las acciones mantengan su recorrido alcista.

Un análisis de IOL sobre 30 empresas tecnológicas que debutaron en el mercado desde 2012 encontró un dato revelador. Sus papeles cayeron, en promedio, un 55% desde sus máximos durante el primer año.

Además, solo el 43% cotizaba por encima de su precio inicial a los seis y doce meses.

Un informe de PPI también planteó reparos sobre la operación. "Anthropic llega con ventas trimestrales que más que triplican las que tenía SpaceX al salir y una valuación más razonable en múltiplos, pero todavía pierde plata a nivel operativo, carga compromisos de cómputo enormes y debuta con tasas en alza y el trade de IA en corrección", advirtió la consultora.

El contexto tampoco es sencillo para las tecnológicas. El Nasdaq 100 acumuló una caída del 4,4% durante la última semana.

Nvidia extendió su racha negativa pese a presentar resultados por encima de las expectativas del mercado, lo que refleja el clima de cautela que domina al sector tecnológico.

Así, el debut de Anthropic será una prueba para medir cuánto están dispuestos a pagar los inversores por las empresas que desarrollan inteligencia artificial. La demanda inicial ya dejó una marca histórica.

Pero el verdadero desafío será demostrar que el crecimiento del negocio puede sostener las expectativas que Wall Street depositó en él.