El mismo día que debutó la acción de Anthropic (ANT) en Wall Street, también se emitió su CEDEAR en pesos. Qué opinan expertos sobre esta inversión

El debut que tuvo la acción de la empresa Anthropic (ANT) en Wall Street de su CEDEAR en Argentina unas horas después, generó mucha expectativa entre los pequeños inversores. Por lo pronto, la euforia que hubo el jueves por comprar este papel llevó a que su precio escale cerca de 17% en dólares, para ubicarse a más de u$97 al poco del cierre de la rueda, tras haber comenzado la jornada con una cotización inicial de u$s83.

En este escenario, los operadores consultados por iProfesional recomendaron no comprar este papel en este momento, sobre todo porque la "ansiedad" inicial por adquirir la acción llevó a que su valor sea mayor al que consideran "realista".

Al mismo tiempo, está demostrado en el mercado que todas las ofertas públicas iniciales (IPO) de las acciones de empresas tecnológicas comenzaron con grandes subas en sus precios, pero con el paso de los días terminaron a la baja.

Como dato, desde IOL, se menciona que en 30 IPO tecnológicas lanzadas desde 2012 (desde Facebook a CoreWeave), las acciones llegaron a caer en promedio 55% desde su máximo durante el primer año, con extremos de 20% (Okta) y 90% (Robinhood).

"Solo 43% cotizaba sobre su precio de salida a los 6 y 12 meses posteriores", mencionan estos analistas.

Es lógico que el boom que existe por Claude como plataforma de Inteligencia artificial puede llevar a que varios inversores busquen evitar quedarse afuera de esta compañía, más allá de los datos que arrojan sus balances, y salgan a comprar las acciones.

Anthropic colocó sus acciones a u$s83, por encima del rango previsto de 70 a 78 dólares, por lo que amplió la oferta a 980 millones de acciones y recaudó más de u$s81.000 millones, por lo que se transformó en la mayor salida a bolsa de la historia.

Las indicaciones previas a la apertura se ubicaron entre u$s100 y u$s105, entre 20% y 25% por encima del precio de colocación. Incluso, llegó a tocar un techo de hasta u$s111 en un momento de la rueda.

Aunque los analistas llaman a la cautela y advierten que puede ocurrir algo similar al furor que causó a inicios de junio la salida a la bolsa de SpaceX, la compañía de Elon Musk, que empezó a cotizar a u$s150, llegó a escalar a los u$s211 de máximo, pero en la actualidad vale menos de u$s140. Es decir, ya cae 8% desde su lanzamiento.

"Los debuts bursátiles muy esperados suelen estar marcados por la ansiedad de entrar el primer día y por el miedo a quedarse afuera, dos factores que pueden amplificar los movimientos de precio. En una salida a bolsa de este estilo, el precio puede moverse muy rápido, tanto para arriba como para abajo", afirma Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Por eso destaca que el caso de SpaceX "lo mostró, ya que después de una fuerte suba en su primera semana, el precio se corrigió en los meses siguientes. Que hoy se pueda acceder con montos muy bajos no significa que el riesgo sea menor".

"Tendría mucho cuidado": la visión de expertos sobre Anthropic

En el caso de Anthropic, para Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT), es "una emisión muy importante, pero tendría mucho cuidado sobre el recorrido de corto plazo, ya que va a tener un envión importante, pero puede ser una emisión muy riesgosa, como pasó con SpaceX".

En tanto, para el largo plazo, ahí cambia las perspectivas: "Me parece que es una emisión muy interesante para sondear el interés del mercado por la IA, que ha estado bajo la lupa y con muchas dudas entre octubre y noviembre, por la volatilidad que hubo en el sector".

En ello coincide Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss: "Es una empresa con muchísimo potencial dentro de la IA, pero también con una valuación muy exigente. La demanda por la IPO es enorme y eso podría generar bastante volatilidad en las primeras ruedas".

En resumen, este analista concluye tras la rueda del jueves: "Nunca es recomendable comprar un activo que recién sale a bolsa, porque suele salir muy caro. Hay que esperar a que corran los días y se acomode el precio, a mí me gusta para cuando se ubique en un rango de entre u$s55 a u$s75".

Para evaluar si la acción está cara, algunos expertos la midieron respecto a sus ventas.

"Con ingresos de u$s16.300 millones en el primer semestre, la compañía factura a un ritmo cercano a u$s33.000 millones anuales. A u$s83 que fueron previstos por acción, vale alrededor de u$s1,1 billones, unas 33 veces sus ventas anualizadas. Cabe aclarar que es un nivel muy exigente, que solo se justifica si el crecimiento se sostiene y si la ganancia operativa del segundo trimestre se consolida, en un contexto de compromisos de inversión en infraestructura muy elevados", reflexiona Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Tres escenarios para el precio de acciones y CEDEAR de Anthropic

En base a que el parámetro de los CEDEARs son los precios de las acciones originales de las empresas, Lazzati plantea 3 escenarios para su precio.

Negativo : el mercado le pide un múltiplo de 26 a 30 veces ventas y la acción baja a la zona de u$s65 a u$s75, por debajo del precio de colocación.

Neutral : el múltiplo se mantiene entre 34 y 44 veces y el precio se estabiliza entre u$s85 y u$s110.

Positivo: si los primeros resultados trimestrales muestran que los ingresos siguen duplicándose y los márgenes mejoran, "la acción podría llegar de u$s120 a u$s130, con una valuación de hasta u$s1,7 billones", afirma Lazzati.

"Por eso, hoy no compraríamos en el debut. Con un múltiplo que ya descuenta buena parte del crecimiento, preferimos esperar a que el precio se estabilice y a conocer los primeros resultados públicos, y recién ahí armar una posición de manera parcial y escalonada", concluye Lazzati.