Bank of America mantiene su recomendación de sobreponderar la deuda argentina incluso con el riesgo país de vuelta por encima de los 900 puntos. La apuesta no se sostiene en el calendario electoral, sino en algo más difícil de revertir: las bases institucionales que el Gobierno de Javier Milei está dejando armadas.

"Seguimos overweight la deuda argentina. Seguimos teniendo una recomendación de compra y eso te indica que seguimos constructivos", dijo Carlos Capistrán, jefe de research de economía para Latinoamérica y Canadá del banco, en una entrevista con La Estrategia del Día Argentina, el podcast de Bloomberg Línea, durante el evento BRAVO del Consejo de las Américas (AS/COA) en Miami.

Por qué el banco mira las instituciones y no las encuestas

El argumento central es que el ajuste fiscal ya no es el único legado. Capistrán puso el foco en el avance hacia un Banco Central (BCRA) independiente: "No solamente se arregló el (déficit) fiscal, se están dejando bases institucionales que pueden ayudar en caso de que llegue alguien más al gobierno".

Para un inversor de deuda, esa frase traduce una idea concreta: el riesgo de que las políticas se den vuelta baja cuando las reglas quedan escritas en la estructura del Estado y no en la voluntad de un presidente. Es el tipo de argumento que un fondo necesita para justificar una posición larga en un país con historial de default.

El banco también lee el calendario político a favor. "Hay una buena posibilidad de que los argentinos le renueven ese mandato", afirmó Capistrán, porque el programa "ha funcionado en las cosas grandes, como inflación, como tipo de cambio". Y agregó una advertencia de timing: "Es una primera etapa. Después de eso vendrá más crecimiento, hay que tener paciencia y eso no siempre es fácil".

El riesgo país en 900 puntos: cuánto es la Fed y cuánto es local

Capistrán atribuyó parte de la volatilidad al contexto global. La Reserva Federal está subiendo tasas y el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años llegó a tocar 5,50%, con el mercado especulando un alza de 50 puntos básicos en diciembre. En episodios anteriores con un movimiento así, muchos países de la región habrían estado "en muchos más problemas", sobre todo los que recién corrigen sus cuentas fiscales.

Los números locales matizan ese diagnóstico. Según El Observador, el riesgo país superó los 900 puntos con picos cercanos a 930, mientras el EMBI de los emergentes se mantiene cerca de los 200 puntos y el componente idiosincrático ya explica cerca del 80% del riesgo argentino, frente a menos de la mitad a mediados de año. Los seguros contra default descuentan una probabilidad de impago de 51% a cinco años, desde el 29% en junio.

La diferencia entre plazos es la señal más elocuente: el bono que vence en 2027 rinde 10,4% anual y el que vence en 2028, ya después de las elecciones, 19,8%, según la consultora Econviews citada por El Observador. El mercado no está castigando tanto al Gobierno actual como a lo que pueda venir después.

Qué dicen el Gobierno y los vencimientos de 2027

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio su propia lectura el 16 de noviembre: atribuyó el salto del riesgo país de 400 a 900 puntos al "temor al kirchnerismo" y señaló que la tasa implícita entre los títulos con vencimiento en 2027 y 2028 se acerca al 30%, según declaraciones recogidas por Perfil. En la misma entrevista anticipó un superávit comercial de u$s30.000 millones y estimó que las inversiones del RIGI pasarían de u$s8.000 millones a u$s15.000 millones el año próximo.

El problema es el calendario. Según iProfesional, en 2027 el Tesoro y el BCRA deberán pagar amortizaciones de deuda externa por unos u$s22.000 millones a bonistas, al FMI y a otros organismos, y por el RIGI habrían ingresado unos u$s800 millones hasta ahora. La consultora LCG estima que, con las fuentes seguras de dólares, faltarían unos u$s15.000 millones que habría que salir a buscar al mercado.

Ese es el punto que Capistrán pone en el centro: la Argentina "está en una transición". Todavía debe terminar de bajar la inflación y anclar su sistema nominal, y por eso sufrió más que economías como México o Chile, que resolvieron eso hace años. "Seguimos ahí y seguimos constructivos. Eso te habla de la resiliencia que estamos teniendo", dijo.

El RIGI: el derrame depende de qué se hace con la recaudación

Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, Capistrán fue directo: el efecto directo de las inversiones "siempre es bueno", pero que se extienda al resto de la economía depende de qué haga el Estado con la recaudación adicional. Cuando los gobiernos la destinan a consumo, el derrame es bajo o incluso contraproducente, y la experiencia de América Latina "no ha sido muy buena" en ese sentido.

Su receta es invertir esos recursos en infraestructura que complemente la inversión privada. Como referencia citó el presupuesto de Canadá, que destina los ingresos extraordinarios del petróleo a un fondo soberano, un oleoducto y la renovación de un puerto.

Para el ecosistema emprendedor argentino, la pregunta relevante no es cuánto entra por el RIGI sino cuánto de ese flujo se queda en proveedores locales. Un proyecto minero o energético que compra servicios de software, logística o mantenimiento a pymes de la región genera un derrame muy distinto al que solo importa equipos.

Qué significa esto para tu startup

Tu costo de capital no depende solo de tu empresa. Con el riesgo país en 900 puntos y el tramo 2028 rindiendo 19,8%, cualquier deuda en dólares que negocies va a venir con una prima de riesgo país incorporada. Si estás por levantar deuda, modela escenarios con el riesgo país en 900 y en 1.200, no solo con el número de hoy.

El RIGI es un canal comercial, no solo una noticia macro. Las empresas que ya aprobaron proyectos bajo el régimen necesitan proveedores locales. Armar una propuesta de servicios para esas cadenas, desde software de gestión hasta mantenimiento, es hoy más accionable que esperar el derrame

Cuidado con la cobertura cambiaria. Capistrán señaló que a la Argentina le falta una moneda que flote libremente, opere 24 horas y que las empresas puedan usar sin restricciones para cubrirse. Si tu startup tiene costos en pesos e ingresos en dólares, o al revés , esa asimetría es hoy un riesgo de balance, no un detalle contable

, esa asimetría es hoy un riesgo de balance, no un detalle contable Mira los plazos, no los titulares. La brecha entre el bono 2027 y el 2028 muestra que el mercado descuenta un cambio de régimen después de las elecciones. Cualquier decisión de inversión a más de 18 meses debería incorporar ese escenario

Bank of America no está diciendo que la Argentina esté barata ni que el riesgo país vaya a bajar rápido. Está diciendo que el ajuste fiscal y la construcción institucional, con un BCRA independiente como símbolo, son activos que sobreviven a un cambio de gobierno. Es una tesis de mediano plazo en un país donde el mercado mira, sobre todo, los próximos doce meses.

Para un founder, la lectura práctica es que el costo del dinero y la disponibilidad de financiamiento van a seguir atados a la política electoral de 2027, no a los fundamentos de su empresa. Planificar con ese supuesto es más útil que esperar certezas.