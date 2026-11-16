El impacto de los temores políticos y factores globales agudizó la desconfianza en los mercados y puso la economía nacional bajo presión

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó por qué no se cumplieron las expectativas de crecimiento que había planteado en abril, cuando anticipó que la Argentina ingresaba en "los mejores 18 meses" de las últimas décadas. Según sostuvo, el desempeño económico estuvo condicionado por la prolongación del shock internacional y por la incertidumbre política ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder en 2027.

Durante una entrevista con Radio Mitre, el funcionario reconoció que el Gobierno esperaba un crecimiento mayor para 2026 y señaló que el escenario externo tuvo un impacto más prolongado y profundo del previsto.

"Me sorprendieron tanto la prolongación del shock internacional como su violencia. Se duplicó prácticamente el precio del petróleo y las tasas internacionales subieron a niveles que no se veían", explicó.

A esos factores sumó el denominado por el propio Gobierno como "riesgo kuka", en referencia a la posibilidad de un cambio de signo político en las próximas elecciones presidenciales. Para Caputo, ese temor afecta las decisiones de inversión y contribuye a explicar la suba del riesgo país.

¿Por qué Caputo dice que aumentó el riesgo país?

El ministro atribuyó el incremento del riesgo país a dos factores: el contexto financiero internacional y las expectativas políticas de cara a las elecciones de 2027.

El indicador pasó de alrededor de 400 puntos básicos a niveles cercanos a los 950, una evolución que, según Caputo, no refleja necesariamente una pérdida de confianza en la gestión de Javier Milei, sino el temor del mercado a que el Presidente no continúe en el poder.

"No hay riesgo Milei. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", afirmó.

Como ejemplo del impacto de esas expectativas, mencionó que las tasas implícitas para los vencimientos posteriores a las elecciones de 2027 se acercan al 30%. También aseguró que existen empresas que no toman créditos aprobados por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) por temor a un eventual regreso del kirchnerismo. Según precisó, hay $100.000 millones en financiamiento aprobado que todavía no fueron utilizados.

Caputo también destacó que, pese a la suba del indicador, el dólar no registró un incremento equivalente y el Banco Central continuó comprando divisas.

En ese sentido, defendió la evolución de las principales variables del programa económico y mencionó el superávit comercial, que pasó de unos u$s8.000 millones a casi u$s30.000 millones, y las compras de dólares realizadas por el BCRA, que cifró en u$s16.500 millones.

Qué dijo Caputo sobre el empleo formal y los salarios

Otro de los puntos de la entrevista fue la situación del mercado laboral. El ministro reconoció que cayó el empleo formal, aunque sostuvo que el empleo total aumentó desde diciembre de 2023.

"El empleo total creció en 465.000 puestos. El empleo formal cayó y subió el no asalariado", explicó.

Para respaldar su evaluación, comparó la evolución de los ingresos según la modalidad de trabajo:

Los salarios de los trabajadores no asalariados aumentaron un 53%

Los del empleo formal subieron un 10,4%

En el sector público registraron una mejora del 0,6%

"¿Eso es ideal? No. Ahora, cuando miramos los sueldos de los no asalariados, que son los que más crecieron, los salarios subieron 53%", señaló.

El funcionario también se refirió al aumento del desempleo, que llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según el último dato del INDEC, y sostuvo que parte de los cambios en la composición del mercado laboral responde a empresas que reducen sus estructuras formales o trabajadores que pasan a desempeñarse como monotributistas.

Por otra parte, aseguró que 12 millones de personas salieron de la pobreza durante la actual gestión y que la recuperación de los ingresos será necesaria para consolidar una expansión de la actividad.

Según detalló, entre septiembre y marzo los salarios reales cayeron algo más de cuatro puntos, mientras que entre abril y agosto recuperaron alrededor de 2,2 puntos.

Por qué Caputo considera que cayó el consumo

El ministro también explicó su interpretación sobre la debilidad del consumo y las dificultades que atraviesan distintos sectores comerciales.

Según planteó, la estabilidad de precios modificó los hábitos de compra de las familias: durante los períodos de inflación elevada, las personas tendían a gastar rápidamente sus ingresos para evitar que perdieran poder adquisitivo.

"Cuando el dinero se te derrite, eso genera una falsa sensación de que por ahí la economía está creciendo, pero en realidad lo que está pasando es que la gente está huyendo", afirmó.

En esa línea, consideró que ahora los consumidores pueden comparar precios y postergar determinadas decisiones de compra, en lugar de destinar inmediatamente sus ingresos al supermercado.

Caputo defendió un esquema de crecimiento basado en las exportaciones, la inversión y las reformas estructurales. También descartó que una expansión del gasto público sea el camino para impulsar la actividad, al considerar que podría comprometer el superávit fiscal y generar nuevas necesidades de financiamiento o emisión monetaria.

Qué inversiones espera el Gobierno para 2027

En materia de inversiones, Caputo anticipó que los desembolsos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podrían aumentar durante el próximo año.

Según sus estimaciones, las inversiones pasarían de unos u$s8.000 millones en 2026 a cerca de u$s15.000 millones en 2027. Además, proyectó un monto similar para el año siguiente.

El ministro sostuvo que los proyectos de gran escala continuarán avanzando y consideró que ese flujo de capitales será uno de los factores que contribuirán a mejorar las perspectivas económicas.

También aseguró que el programa financiero de 2027 está cerrado y anticipó un escenario cambiario más estable que el que pronostican algunos analistas.

"Vamos a estar entrando en un 2027, en términos económicos, casi más sólidos que en muchísimas décadas", afirmó.

Qué espera Caputo de la inflación en 2027

El funcionario se mostró conforme con la evolución de los precios durante 2026, pese a que la inflación de octubre fue del 2,2%, según informó el INDEC.

Al analizar ese resultado, señaló que 0,3 puntos porcentuales correspondieron al impacto de la Ley de Zonas Frías y destacó que la inflación núcleo se ubicó en el 1,5%.

"El número de inflación de este año me deja satisfecho", sostuvo, y anticipó que espera que durante 2027 los precios evolucionen de acuerdo con las proyecciones incluidas en el Presupuesto.

Caputo también atribuyó parte de las presiones inflacionarias al encarecimiento internacional del petróleo y al contexto externo. Sin embargo, descartó que el Gobierno deba recurrir a una mayor expansión fiscal o monetaria para acelerar la recuperación económica.

Qué dijo Caputo sobre las jubilaciones y el bono

Durante la entrevista, el ministro también fue consultado por los ingresos de los jubilados y la falta de actualización del bono que perciben quienes cobran la mínima.

"Hacemos un esfuerzo enorme por pagarle lo más que se puede, pero heredamos una situación", respondió.

Caputo comparó la evolución de los haberes durante las gestiones anteriores con la actual y afirmó que las jubilaciones cayeron un 37% durante el gobierno del Frente de Todos y recuperaron un 14,5% desde la asunción de Milei.

"Me encantaría que cobren el doble o el triple, pero el 86% del Presupuesto es jubilaciones, pensiones, asistencia social y sueldos", justificó.

Caputo pronosticó que Milei será reelegido en primera vuelta

En el tramo político de la entrevista, el ministro ratificó su pronóstico electoral para 2027 y aseguró que Javier Milei conseguirá la reelección en primera vuelta, independientemente del crecimiento económico que registre el país.

"Mi sensación es que el kirchnerismo no va a ser una alternativa, independientemente de que la economía crezca uno, dos o cuatro puntos. No veo un escenario en el que la mayoría de la gente vote al kirchnerismo", afirmó.

Además, rechazó las comparaciones entre la gestión libertaria y el gobierno de Mauricio Macri, que perdió las elecciones presidenciales de 2019.

Para Caputo, existen tres diferencias centrales: la situación económica que dejó la administración de Alberto Fernández en 2023, una mayor claridad sobre el modelo económico que propone el oficialismo y el aprendizaje de una parte del electorado sobre las consecuencias del regreso del kirchnerismo al poder.

"El recuerdo del 2015 era muy malo, pero el del 2023 es infinitamente peor", sostuvo.

También consideró que el escenario político actual es diferente al de 2019 porque, a su entender, existe una definición más clara sobre los modelos económicos en disputa.

En ese contexto, el ministro anticipó que 2027 será un año más tranquilo de lo que prevén algunos analistas, pese a que se trata de un período electoral.

"Vamos a tener un año mucho más calmo de los que muchos predicen", aseguró.

La respuesta de Caputo por las operaciones con oro del Banco Central

Por último, el titular del Palacio de Hacienda respondió a las observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre las operaciones de cobertura vinculadas al oro del Banco Central, que habrían generado una pérdida de u$s1.023 millones, según el informe.

Caputo defendió la operatoria y afirmó que las reservas de oro se encuentran depositadas en Basilea, Suiza.

"El oro está en Basilea, como tiene que estar. Después, Basilea hace con el oro lo que quiere. Es como que hagas un depósito en un banco", explicó.

También aseguró que el metal continúa siendo propiedad argentina y que su ubicación está registrada y controlada.

Ante las críticas y la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el ministro rechazó las acusaciones sobre un supuesto faltante de reservas y atribuyó los cuestionamientos a una operación política del kirchnerismo.