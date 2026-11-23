La volatilidad del real impacta sobre la estabilidad financiera argentina, impulsa la brecha cambiaria y suma presión al mercado de deuda soberana

La brecha cambiaria se amplía, bonos caen y el riesgo país sube por cobertura.

El dólar en Brasil, cerca de 6 reales, presiona la estabilidad y competitividad nacional.

El dólar en Brasil ya acaricia los 6 reales y esa trayectoria le mete una presión innegable al gobierno de Javier Milei.

La devaluación de la moneda brasileña no se detiene y las primeras consecuencias comienzan a evidenciarse en el mercado argentino: se amplía la brecha cambiaria, crece la demanda de cobertura y los bonos soberanos vuelven a sufrir una ola de ventas, con un riesgo país que superó los 1.000 puntos.

El dólar en Brasil y la presión de Lula IV

Desde el balotaje de fines de octubre, que consagró la continuidad de Lula da Silva, el dólar en Brasil pasó de 4,97 a 5,95 reales. Representa un incremento del 19,8% en menos de un mes, un movimiento que modifica las condiciones de competitividad con la Argentina.

No hay que olvidar que, mientras acá la inflación interanual es del 33%, en Brasil no llega al 5%.

La nueva escalada se produjo este jueves, con otro avance del dólar en Brasil, en medio de la desconfianza de los inversores hacia el paquete fiscal impulsado por Lula.

Para la Argentina, el problema es doble: Brasil se abarata en dólares y la estabilidad cambiaria que busca sostener Luis Caputo empieza a enfrentar nuevas presiones.

La brecha cambiaria enciende una alerta

El dólar mayorista encadenó su cuarta jornada consecutiva de aumentos y cerró este viernes en $1.580 (+1,3%), en tanto que el contado con liquidación, que avanzó 0,7% hasta los $1.794.

La brecha entre ambas cotizaciones trepó al 13,5%, un nivel que genera inquietud entre los operadores financieros.

Es cierto que esa diferencia está muy lejos de los niveles extremos que la Argentina conoció en el pasado, cuando llegó a superar el 150% e incluso el 200%. Sin embargo, en un escenario en el que el Gobierno apuesta a mantener bajo control las expectativas de devaluación, el ensanchamiento de la brecha hace ruido.

Hay otro dato relevante: el mercado ofrece señales de una creciente demanda de cobertura cambiaria y de una posible intervención oficial destinada a contenerla.

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones, la letra dólar linked con vencimiento en enero de 2027 registró operaciones por u$s416 millones, un volumen que la consultora considera indicativo de una eventual participación oficial en el mercado secundario.

La señal más contundente apareció en los futuros de dólar: el interés abierto aumentó u$s240 millones en una sola jornada, el mayor incremento desde el 26 de mayo, hasta alcanzar los u$s4.331 millones.

El movimiento estuvo encabezado por los contratos de noviembre, diciembre y enero de 2027.

El superdólar complica los planes de Caputo

La devaluación brasileña tampoco ocurre de manera aislada. Forma parte de un movimiento internacional que está afectando a las monedas de otros países latinoamericanos.

El dólar volvió a fortalecerse a nivel global ante la expectativa de nuevas subas de las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense. Ese cambio de escenario favorece la búsqueda de activos en dólares y perjudica a los mercados emergentes.

Para la Argentina, las consecuencias también aparecen en el mercado de deuda.

Esta semana, los bonos soberanos volvieron a operar en terreno negativo y el riesgo país superó la barrera de los 1.000 puntos.

El escenario se vuelve especialmente delicado cuando el Gobierno necesita convencer a los inversores de que podrá afrontar los vencimientos de deuda del próximo año sin sobresaltos.

Entre capital e intereses, los compromisos de 2027 rondan los u$s10.000 millones. Eso supone un desafío de acumulación de reservas equivalente, como referencia, a unos u$s1.000 millones mensuales.

Pero la compra de divisas continúa siendo limitada. En la jornada de este jueves, por ejemplo, el Banco Central apenas adquirió u$s3 millones.

Otra mala noticia: caen la soja y el petróleo

El fortalecimiento internacional del dólar también coincide con un deterioro de los precios de algunas de las principales materias primas exportadas por la Argentina.

La soja llegó a cotizar por debajo de los u$s440 por tonelada en Chicago a comienzos de noviembre, después de haber superado los u$s489 en septiembre. La corrección también alcanzó a sus derivados: en una sola semana, el aceite de soja llegó a perder más de u$s80 por tonelada.

El petróleo Brent ofrece otro ejemplo. Desde un máximo de u$s115 por barril a fines de octubre, retrocedió hasta ubicarse en torno de los u$s92, una caída cercana al 20%.

La baja del crudo puede contribuir a aliviar algunas presiones sobre los precios internos, pero tiene una contracara: reduce el valor potencial de las exportaciones energéticas, justamente cuando Vaca Muerta se convirtió en una fuente estratégica de divisas.

Brasil más barato: otro golpe a la industria argentina

La depreciación del real también tiene consecuencias sobre la economía real.

Con un dólar cercano a los 6 reales, los productos brasileños se abaratan medidos en moneda estadounidense. Esto representa una presión adicional para una industria argentina que ya enfrenta problemas por la debilidad del consumo, los elevados costos de producción y la competencia de las importaciones.

Al mismo tiempo, las empresas argentinas que venden a Brasil pierden competitividad: sus productos se encarecen medidos en reales frente a los de sus competidores brasileños.

El fenómeno también alcanza al turismo. La devaluación del real vuelve todavía más atractivas las playas brasileñas para los argentinos y amenaza con potenciar otra temporada de fuerte salida de divisas por viajes al exterior.