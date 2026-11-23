Estrategas destacan que la reciente caída del mercado abre oportunidades y apuntan a segmentos rentables para quienes buscan aprovechar el rebote

Morgan Stanley acaba de darle luz verde a una jugada que venía esperando hace meses. Los estrategas del banco consideran que la corrección del S&P 500 generó la oportunidad de compra más atractiva desde abril.

El índice se recupera este lunes después de siete días consecutivos de pérdidas. Esa racha es la más larga desde febrero de 2020, cuando arrancaba la pandemia.

El S&P 500 cayó 12% desde su último máximo histórico de principios de octubre. Esa baja lo metió en territorio de corrección, término que se usa cuando un índice cae entre 10% y 20% desde sus picos.

Según el equipo liderado por Michael Wilson, tanto las ganancias empresariales como las valuaciones actuales respaldan un repunte fuerte en el corto plazo. La visión del banco es la más optimista que maneja desde principios de abril.

"Esta es la gran oportunidad que hemos estado esperando pacientemente, y no la vamos a desaprovechar", escribió el equipo de Wilson este lunes. "Los mercados tocan fondo con las malas noticias y el desapalancamiento. Hemos tenido mucho de ambas cosas".

El Dow Jones Industrial Average también entró en corrección la semana pasada. La rotación de capitales fuera del sector tecnológico fue feroz.

Por qué Morgan Stanley dice que las valuaciones del S&P 500 son irresistibles

Los estrategas tienen claro por qué recomiendan comprar ahora. Las valuaciones cayeron hasta niveles que justifican aumentar la exposición a renta variable.

El dato clave está en el PER (precio-beneficio) a futuro del S&P 500. Ese ratio mide cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de ganancia futura de las empresas.

Ese múltiplo se desplomó desde casi 23 veces a finales de octubre hasta 16,5 veces actuales. Está por debajo del promedio histórico de largo plazo de 17,4 veces.

El dato se pone más jugoso cuando se mira el Nasdaq 100, que tiene fuerte peso de tecnología. Ese índice cotiza por debajo de 17 veces ganancias futuras. Incluso está debajo del mínimo que tocó durante la pandemia.

Los analistas siguen revisando al alza sus proyecciones de beneficios, lo que hace que las acciones luzcan más baratas cada semana que pasa.

En qué sectores recomienda invertir el banco tras la corrección

"La caída de las acciones ha mejorado los puntos de entrada" en varios segmentos específicos, escribió el equipo de Morgan Stanley. El banco identificó cuatro áreas donde ve valor:

Empresas de hiperescala (gigantes tecnológicos)

Compañías industriales

Empresas cíclicas de calidad con revisiones de ganancias al alza

Firmas beneficiarias de la adopción de inteligencia artificial

Wilson y su equipo respaldan esa visión con proyecciones concretas. El mercado está descontando una caída del 6% en los beneficios empresariales para 2027.

Morgan Stanley proyecta lo opuesto: un crecimiento del 14% en las ganancias. El consenso de analistas apunta a un aumento del 17%.

Esa brecha entre lo que descuenta el mercado y lo que proyectan los analistas es precisamente la oportunidad que identifica el banco.

Qué factores respaldan la visión optimista de Morgan Stanley

Los estrategas del banco ven varios vientos de cola para las acciones en los próximos meses. La expansión de la actividad industrial es uno de los motores clave que mencionan.

La lista de aspectos positivos incluye también la resistencia de los consumidores de gama alta. Ese segmento sigue gastando a pesar del contexto de tasas elevadas.

La adopción acelerada de inteligencia artificial es otro factor que juega a favor. Los precios más bajos de la energía alivian costos y mejoran márgenes empresariales.

La perspectiva de menor volatilidad en las tasas de interés también ayuda. Los inversores valoran la estabilidad para hacer proyecciones.

Cuál es el principal riesgo que identifica el banco

Morgan Stanley no ignora los peligros. El principal riesgo sigue siendo una Reserva Federal con política monetaria más restrictiva de lo esperado.

Pero el equipo de Wilson considera que los inversores ya tienen eso en cuenta. Las valuaciones actuales del mercado reflejan ese temor.

"En nuestra opinión, la valoración del mercado es demasiado restrictiva en comparación con la posible trayectoria de la Reserva Federal", afirmaron los estrategas. Un ciclo de endurecimiento monetario mucho más rápido podría generar riesgos para el crédito y el crecimiento.

Pero el banco prevé que la Fed estará atenta a esos riesgos. Esperan un mensaje más moderado del banco central en la reunión de diciembre, más dovish de lo que algunos inversores anticipan.